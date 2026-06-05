Καιρός: Πού έρχονται τα πρώτα 36άρια – Προσοχή στα μελτέμια, επιμένουν οι τοπικές καταιγίδες

Με 36άρια και ισχυρά μελτέμια συνεχίζεται ο Ιούνιος

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Καιρός: Πού έρχονται τα πρώτα 36άρια – Προσοχή στα μελτέμια, επιμένουν οι τοπικές καταιγίδες
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  • Το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι πρώτες υψηλές θερμοκρασίες της σεζόν, με κάποιες περιοχές να φτάνουν έως και τους 36℃.
  • Την Παρασκευή το απόγευμα ενδέχεται τοπικές μπόρες και καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.
  • Από το Σάββατο έως τη Δευτέρα θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.
  • Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά καλός με τοπικές βροχές σε ορεινά της Πίνδου και ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αντίστοιχα.
  • Από Δευτέρα και Τρίτη προβλέπεται πάλι αστάθεια κυρίως στην ηπειρωτική χώρα και την Πελοπόννησο, με διατήρηση ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο.
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Το καλοκαίρι δείχνει πλέον ξεκάθαρα τις διαθέσεις του, καθώς μετά τις τελευταίες ημέρες αστάθειας και τις τοπικές βροχές, ο υδράργυρος ετοιμάζεται να πάρει την ανηφόρα.

Οι πρώτες ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες της σεζόν βρίσκονται «προ των πυλών», με ορισμένες περιοχές της χώρας να βλέπουν ακόμη και τα πρώτα 36άρια. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει σε έντονα καλοκαιρινούς ρυθμούς, αν και δεν θα λείψουν τοπικά φαινόμενα αστάθειας σε συγκεκριμένες περιοχές.

Για σήμερα, Παρασκευή (05/06), το απόγευμα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όπως η Βοιωτία, η Εύβοια, η Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και η Θράκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα σήμερα, όμως, από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ενισχυθούν σημαντικά τα μελτέμια στο Αιγαίο. Ο συνδυασμός των ισχυρών βοριάδων με τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει αισθητά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει ήδη ανοδική τάση. Παρά τη δροσιά των πρωινών ωρών σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, όπου ο υδράργυρος πέφτει ακόμη και κοντά στους 10℃, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάσει τους 30℃ με 33℃. Οι υψηλότερες τιμές θα σημειωθούν κυρίως σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Στην Αττική, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ το απόγευμα αναμένεται ανάπτυξη νεφώσεων στα ορεινά. Δεν αποκλείονται σύντομες και τοπικές μπόρες γύρω από τον Υμηττό και την Πεντέλη, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν προβλήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32℃.

Στη Θεσσαλονίκη, η αστάθεια υποχωρεί αισθητά, με τον καιρό να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30℃.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, με τον καιρό να είναι γενικά καλός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί μεταξύ 32 και 34 βαθμών Κελσίου.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, με εξαίρεση τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν πιο οργανωμένες μπόρες και καταιγίδες. Παράλληλα, μεμονωμένα φαινόμενα δεν αποκλείονται σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι βοριάδες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 36℃.

Από Δευτέρα και Τρίτη, προβλέπεται νέα αύξηση της αστάθειας το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ισχυροί.

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