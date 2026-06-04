Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

Φουντώνει η αστάθεια στα ηπειρωτικά αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ωστόσο έκανε λόγο για μπόρες μικρής διάρκειας, ενώ από την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται αισθητά. Μικρή αύξηση της έντασης του βοριά θα έχουμε από Δευτέρα.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, όπως είπε, όλες τις επόμενες ημέρες θα έχουμε 30-32 βαθμούς Κελσίου με μια μικρή αύξηση την Κυριακή. Στις 12-13 του μηνός πιθανόν να έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στις 13 - 14 Ιουνίου στην Ευρώπη θα σημειωθεί νέο κύμα ζέστης. Στην Ελλάδα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής κάτι ακραίο.

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