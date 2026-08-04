Περσείδες: Το εντυπωσιακό φαινόμενο πλησιάζει - Πότε θα δούμε τη «βροχή» των αστεριών

Κάθε Αύγουστο οι Περσείδες δημιουργούν ένα εντυπωσιακό φαινόμενο στον νυχτερινό ουρανό

Ελένη Ευστρατίου

Περσείδες: Το εντυπωσιακό φαινόμενο πλησιάζει - Πότε θα δούμε τη «βροχή» των αστεριών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η βροχή μετεωριτών Περσείδες θα κορυφωθεί τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου, με έως και 100 μετεωρίτες ορατούς ανά ώρα υπό ιδανικές συνθήκες.
  • Η νέα σελήνη και η ολική ηλιακή έκλειψη θα μειώσουν το φως στον ουρανό, επιτρέποντας καλύτερη θέαση των Περσειδών κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο.
  • Οι Περσείδες δημιουργούνται από θραύσματα σκόνης του κομήτη Swift-Tuttle που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα περίπου 59 χλμ/δευτερόλεπτο.
  • Η παρατήρηση των Περσειδών είναι καλύτερη σε σκοτεινές, ανοιχτές περιοχές, χωρίς χρήση τηλεσκοπίου, και λίγες ώρες πριν την αυγή ή από τις 10 μ.μ. τοπική ώρα.
  • Μετά τις Περσείδες, σημαντική βροχή μετεωριτών είναι οι Οριωνίδες, που κορυφώνονται στα τέλη Οκτωβρίου.
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Πλησιάζει η περίοδος που οι Περσείδες θα κάνουν την εμφάνισή τους στον αυγουστιάτικο ουρανό, δημιουργώντας μία «βροχή» από μετεωρίτες.

Για όσους λατρεύουν να παρατηρούν τα αστέρια, η ημερομηνία που πρέπει να σημειώσουν είναι η νύχτα της Τετάρτης 12 Αυγούστου προς την Πέμπτη 13, όπου το εντυπωσιακό αυτό θέαμα θα κορυφωθεί. Συμπίπτει μάλιστα με την ολική ηλιακή έκλειψη και τη νέα σελήνη, γεγονός που θα προσφέρει λιγότερο φως στον ουρανό και θα δημιουργήσει ένα μοναδικό θέαμα, ειδικά για όσους βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο.

Από το καλοκαίρι έως και το φθινόπωρο κάθε χρόνου, εμφανίζονται συχνά αντίστοιχα φαινόμενα, όπως οι Οριωνίδες και οι Διδυμίδες. Ωστόσο, η NASA εξηγεί πως οι Περσείδες είναι το πιο εντυπωσιακό θέαμα απ’ όλα, δημιουργώντας «γρήγορους, φωτεινούς μετεωρίτες που συχνά αφήνουν μακρά ίχνη φωτός και χρώματος».

Με 50 έως και 100 μετεωρίτες ορατούς ανά ώρα υπό ιδανικές συνθήκες, θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές και «πλούσιες» βροχές μετεωριτών.

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Πώς δημιουργούνται οι Περσείδες

Κάθε χρόνο τον Αύγουστο, η Γη διέρχεται μέσα από ένα νέφος σκόνης που άφησε πίσω του ο κομήτης Swift-Tuttle, και αυτή η διαστημική σκόνη συγκρούεται με την ατμόσφαιρά μας, δημιουργώντας τη θεαματική βροχή των Περσειδών.

Όταν αυτά τα θραύσματα συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της Γης, διαλύονται και δημιουργούν τις φωτεινές ράβδους που συνήθως ονομάζουμε «πεφταστέρια». Σύμφωνα με τη NASA, οι μετεωρίτες των Περσειδών εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 59 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, γεγονός που τους καθιστά μία από τις ταχύτερες ετήσιες βροχές μετεωριτών.

Η βροχή αυτή είναι ιδιαίτερα γνωστή για τους φωτεινούς, εντυπωσιακούς μετεωρίτες και τις περιστασιακές «φωτιές» που δημιουργούν στον νυχτερινό ουρανό. Οι Περσείδες συχνά αφήνουν πίσω τους μακριές «ουρές» φωτός και χρώματος καθώς διασχίζουν την ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τη NASA.

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Πώς να δέιτε τα περισσότερα «πεφταστέρια»

Οι Περσείδες παίρνουν το όνομά τους από τον αστερισμό του Περσέα. Η φετινή κορύφωσή τους συνδέεται με τη νέα σελήνη και μία πολύ σκοτεινή νύχτα που θα επιτρέψει την εμφάνιση έως και 100 πτώσεις μετεωριτών την ώρα. Όπως εξηγεί η NASA, «με τη νέα σελήνη να εμφανίζεται στις 12 του μήνα, ο ουρανός θα είναι ιδανικά σκοτεινός».

Η Αμερικανική Εταιρεία Μετεωριτών αναφέρει ότι οι παρατηρητές σε αγροτικές περιοχές έχουν περισσότερες πιθανότητες να δουν περίπου 30 έως 50 Περσείδες ανά ώρα κατά τη διάρκεια της μέγιστης δραστηριότητας.

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Οι Περσείδες είναι πιο ορατές μερικές ώρες πριν την αυγή, αλλά, σύμφωνα με το Space.com, είναι δυνατό να παρατηρήσετε μετεωρίτες ήδη από τις 10 μ.μ. τοπική ώρα. Ωστόσο, μεγιστοποιήστε τις πιθανότητές σας αφήνοντας τη νυχτερινή σας όραση να προσαρμοστεί στον σκοτεινό ουρανό για περίπου μισή ώρα και κοιτάζοντας περίπου 40 μοίρες πάνω από το ακτινοβόλο σημείο.

Δεν χρειάζεστε τηλεσκόπιο ή κιάλια. Στην πραγματικότητα, η μεγέθυνση μπορεί να δυσχεράνει την παρατήρηση των μετεωριτών, καθώς μειώνει δραματικά το τμήμα του ουρανού που μπορείτε να δείτε με μία ματιά.

Βρείτε μια σκοτεινή, ανοιχτή περιοχή μακριά από φώτα δρόμου, κτίρια και άλλες πηγές φωτορύπανσης. Αποφύγετε να κοιτάζετε τη φωτεινή οθόνη του κινητού σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προσαρμογής, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη νυχτερινή σας όραση.

Τα φαινόμενα των αστεριών

Μετά τις Περσείδες, το επόμενο σημαντικό φαινόμενο μετεωριτών είναι η βροχή μετεωριτών των Οριωνίδων, η οποία κορυφώνεται στα τέλη Οκτωβρίου. Αν και δεν είναι τόσο έντονη όσο οι Περσείδες, οι Οριωνίδες προσφέρουν ωστόσο ένα υπέροχο θέαμα, ειδικά κάτω από σκοτεινό ουρανό.

Φέτος, η κορύφωσή τους αναμένεται μεταξύ 21 και 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το τρέχον ημερολόγιο βροχών μετεωριτών της Αμερικανικής Εταιρείας Μετεωριτών.

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