Περσείδες ή «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου»: Πότε και πώς να δείτε το φαινόμενο του καλοκαιριού

Μια από τις πιο εντυπωσιακές βροχές, οι λεγόμενες Περσείδες, κορυφώνεται τις νύχτες 11 προς 12 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά.

Παρότι το φαινόμενο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η κορύφωση του αναμένεται αύριο το βράδυ, όμως οι συνθήκες δεν θα είναι ιδανικές για παρατήρηση, καθώς η Σελήνη θα παραμένει ψηλά στον ουρανό μέχρι αργά τη νύχτα, εμποδίζοντας σημαντικά την ορατότητα των πεφταστεριών.

Όπως αναφέρει ο Θεόδωρος Κολυδάς: «Η δραστηριότητα αυξάνεται καθώς βρισκόμαστε κοντά στην αιχμή του φαινομένου της βροχής των Περσείδων από αύριο το βράδυ 11-12 Αυγούστου 2025. Η Σελήνη θα πέσει αργά το βράδυ προς ξημερωματα, οπότε όλη η νύχτα δεν θα είναι ευνοϊκή για παρατήρηση».

?ΠΕΡΣΕΙΔΕΣ ή "ΔΑΚΡΥΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ"

Τι είναι οι Περσείδες

Οι Περσείδες είναι μια βροχή διαττόντων αστέρων, κοινώς γνωστών ως πεφταστέρια. Πρόκειται για μικροσκοπικά σωματίδια, ακόμα και σε μορφή σκόνης, τα οποία προέρχονται από τον κομήτη 109P/Swift-Tuttle. Καθώς η Γη περνά μέσα από το ίχνος του κομήτη, αυτά τα σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με τεράστιες ταχύτητες και καίγονται λόγω τριβής με τον αέρα, σχηματίζοντας φωτεινές γραμμές στον ουρανό.

Ονομάζονται Περσείδες γιατί φαίνεται να προέρχονται από το σημείο του ουρανού που αντιστοιχεί στον αστερισμό του Περσέα. Στην παράδοση, είναι γνωστές και ως τα «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου», επειδή η αιχμή τους συμπίπτει ημερολογιακά με την ημέρα της μνήμης του (10 Αυγούστου).

