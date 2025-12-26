ΔΥΠΑ: 2.000 θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους – Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης

ΔΥΠΑ: 2.000 θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους – Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων
INTIME NEWS
Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και ώρα 23:59 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Σκοπός του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για ανέργους Ατόμων με Αναπηρία, ενισχύοντας την ουσιαστική ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η απασχόληση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, οι οποίοι μέσω της συμμετοχής τους:

  • ενισχύουν τις κοινωνικές και διοικητικές τους υπηρεσίες
  • προωθούν ενεργά πολιτικές ένταξης και ίσων ευκαιριών
  • συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού δημόσιου τομέα.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στη διεύθυνση ΕΔΩ.

