Ανήλικη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό στα Χανιά - Βιντεοσκοπούσαν την άρρωστη πράξη τους

Η Αστυνομία προχώρησε σε δέκα συλλήψεις για την υπόθεση

Σοκ έχει προκαλέσει στα Χανιά η καταγγελία μιας 17χρονης κοπέλας ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες. Για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δέκα συλλήψεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγγέλθηκε από δύο ανήλικες, μια 17χρονη Ελληνίδα και μια 16χρονη από τη Βουλγαρία. Όπως υποστήριξαν, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης μεταφέρθηκαν αρχικά σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι στα Χανιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι αυτό η 16χρονη φέρεται να συνευρέθηκε ερωτικά με έναν 18χρονο Βούλγαρο με τη θέλησή της, ωστόσο – σύμφωνα με την καταγγελία – βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Η 17χρονη Ελληνίδα ωστόσο κατήγγειλε ότι στο ίδιο σπίτι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες: έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Οι πέντε φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν, ενώ συνελήφθη και ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος – σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης – δεν συμμετείχε στον βιασμό αλλά φέρεται να την προσέβαλε με χειρονομίες.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς και μία ανήλικη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο του 17χρονου το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

