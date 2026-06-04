Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και κάτοικοι στο Μίστρο -Οι πρώτες εικόνες
Φωτιές ξέσπασαν από κεραυνούς στις περιοχές Πάλιουρα και Μίστρος, στην Εύβοια
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) από κεραυνούς στις περιοχές Πάλιουρας και Μίστρος στο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων της Εύβοιας.
Στα σημεία έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και σε συνεργασία με τους κατοίκους δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.
Δείτε εικόνες του eviaonline από την μάχη πυροσβεστών και κατοίκων στον Μίστρο για τον περιορισμό της φωτιάς:
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