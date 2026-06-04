Φωτιά τώρα κοντά στο Προκόπι Ευβοίας - Δύο οι εστίες έπειτα από κεραυνούς

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα κοντά στο Προκόπι Ευβοίας, δυτικά της περιοχής Πήλι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με το eviaonline η μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Πήλι στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Υπάρχουν δύο εστίες που προκλήθηκαν από κεραυνούς. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Ιστιαία, Μαντούδι αλλά και από την Χαλκίδα. Φτάνουν δυνάμεις και της ΕΜΟΔΕ.

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