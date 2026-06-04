Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου - Φωτογραφίες και βίντεο

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Άλσος Βεΐκου στη Φιλοθέη Αττικής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

Έτσι, η φωτιά που εκδηλώθηκε εντός του άλσους και πλησίον κατοικημένης περιοχής. λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

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