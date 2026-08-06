Υπ. Πολιτισμού: Τι έδειξε αυτοψία στο αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων μετά τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Snapshot Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων και στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της περιοχής.

Οι εκτεταμένες αποψιλώσεις που έγιναν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής συνέβαλαν στην προστασία των μνημείων από τη φωτιά.

Ζημιές προκλήθηκαν στις σύγχρονες υποδομές, όπως ξύλινοι δοκοί στήριξης, ικριώματα, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης και τα εργοταξιακά γραφεία.

Απαιτείται άμεσος καθαρισμός του τοιχογραφικού διακόσμου στους ναούς της Ακρόπολης του φρουρίου.

Το φρούριο, κτισμένο τον 4ο αιώνα π.Χ., έχει σημαντική ιστορική αξία, με στοιχεία κατοίκησης από παλαιοχριστιανικούς έως μεταβυζαντινούς χρόνους. Snapshot powered by AI

Δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την φωτιά στο Πόρτο Γερμενό αρχαίο φρούριο, στα βυζαντινά και στα μεταβυζαντινά μνημεία των Αιγοσθένων σύμφωνα με αυτοψία που πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης η υπουργός Πολιτισμού.

Η Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε το σημείο προκειμένου να διαπιστώσει τις επιπτώσεις στα μνημεία. «Εξαιτίας των εκτεταμένων αποψιλώσεων, που πραγματοποιούνται συστηματικά, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, τα μνημεία δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την πυρκαγιά», σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού στο φρούριο των Αιγοσθένων, δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα τείχη και στους αναστηλωμένους πύργους (ΝΑ και ΒΑ), καθώς και στους ναούς στο εσωτερικό της Ακρόπολης. Απαιτείται, όμως, άμεσος καθαρισμός του τοιχογραφικού τους διακόσμου.

Στο βόρειο τμήμα του φρουρίου η πυρκαγιά προκάλεσε φθορές σε κατακείμενους λιθόπλινθους, που προγραμματίζονταν να χρησιμοποιηθούν στις επικείμενες εργασίες αποκατάστασης. Ζημιές προκλήθηκαν στις σύγχρονες υποδομές του χώρου.

Καταστράφηκαν οι ξύλινοι δοκοί στήριξης του εγκατεστημένου στο ΒΑ τμήμα του τείχους ικριώματος, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί το ικρίωμα, η γερανογέφυρα και τα ικριώματα που παρέμεναν αποθηκευμένα σε εργοταξιακό χώρο, εκτός του φρουρίου, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης και τα εργοταξιακά γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Το φρούριο των Αιγοσθένων που δεσπόζει νοτιανατολικά στον κόλπο του Κορινθιακού και κτίστηκε στο β΄ μισό του 4ου αιώνα π.Χ., είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα φρούρια, στην Ελλάδα. Η στρατηγική θέση του ήταν ο λόγος της συνεχούς κατοίκησής του- και κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους αλλά και την ύστερη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο- καθώς επόπτευε και έλεγχε τον Κορινθιακό αλλά και τα περάσματα προς την ενδοχώρα.

Όπως μαρτυρά και το εκκλησάκι του 11ου αιώνα, αφιερωμένο στην Παναγία ή την Αγία Άννα, κτισμένο με αρχαίο οικοδομικό υλικό. Στον φρουριακό χώρο φιλοξενήθηκε μονή, και σώζονται ερείπια κελιών καθώς και το καθολικό, ο μικρός ναός του Αγίου Γεωργίου.

Τη Λίνα Μενδώνη συνόδευσαν στην αυτοψία η γενική γραμματέας Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου, η διευθύντρια Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Μαρία Μερτζάνη, ο τμηματάρχης Μελετών της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων Μιχάλης Λεφαντζής, η αναπληρώτρια προϊσταμένη -και τα αρμόδια στελέχη- της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καλλιόπη Φλώρου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

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