Έξι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Ποιες είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου

Στα 65 τα συνολικά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα 

Διονυσία Προκόπη

Έξι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Ποιες είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου
ΥΓΕΙΑ
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  • Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με έξι θανάτους σε ασθενείς άνω των 65 ετών με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
  • Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 23 νέα κρούσματα, ενώ 20 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 8 σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
  • Ο ιός έχει εντοπιστεί σε 25 Δήμους και 10 Περιφερειακές Ενότητες, με έντονη κυκλοφορία ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Υπάρχουν περιοχές υψηλού κινδύνου όπου δεν έχουν καταγραφεί ακόμη κρούσματα, αλλά παρατηρούνται παράγοντες κινδύνου για μετάδοση του ιού.
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Αυξητική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Την τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 65. Από αυτά, τα 54 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 11 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Αυτή τη στιγμή, νοσηλεύονται συνολικά 20 ασθενείς, εκ των οποίων 8 σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τα δηλωθέντα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε 25 Δήμους της χώρας, σε δέκα Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Πέλλας και Σερρών. Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές, οι οποίες όμως δεν μπορούν με ασφάλεια να προβλεφθούν.

Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής, καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές, αναφέρει ο ΕΟΔΥ. Κρούσματα έχουν καταγραφεί στους εξής Δήμους:

  • Αχαρνών 2
  • Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 3
  • Κρωπίας 2
  • Λαυρεωτικής 1
  • Μαραθώνος 1
  • Μαρκοπούλου Μεσογαίας 7
  • Παιανίας 1
  • Παλλήνης 5
  • Ραφήνας - Πικερμίου 1
  • Σπάτων - Αρτέμιδος 11
  • Αγίας Παρασκευής 3
  • Νέας Ιωνίας 1
  • Παπάγου - Χολαργού 1
  • Χαλανδρίου 2
  • Φυλής 1
  • Κεντρικού Τομέα Αθηνών Αθηναίων - 6η Δημοτική Κοινότητα 1
  • Αθηναίων - 3η Δημοτική Κοινότητα 1
  • Αθηναίων - 2η Δημοτική Κοινότητα 1
  • Ηλιούπολης 1
  • Γλυφάδας 2
  • Παλαμά 1
  • Λαρισαίων 3
  • Τεμπών 1
  • Τρικκαίων 1
  • Πέλλας 3
  • Σκύδρας 2
  • Νέας Ζίχνης 1

Υπό διερεύνηση είναι 4 κρούσματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ένα στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, περιλαμβάνονται οι Δήμοι: Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Φιλοθέης - Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η 1η και 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ο Δήμος Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών και ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας.

Στους Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών. Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

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