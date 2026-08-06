Washington Post: Καβγάς Τραμπ – Χέγκσεθ για τα τις ελλείψεις πυρομαχικών

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε εξηγήσεις από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ για τις ελλείψεις πυρομαχικών που επηρεάζουν τη στρατηγική κατά του Ιράν.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Χέγκσεθ φέρεται να έγινε στο Καμπ Ντέιβιντ, όπου ο Τραμπ δήλωσε πως πίστευε ότι το πρόβλημα είχε επιλυθεί.

Ο Χέγκσεθ φέρεται να απέδωσε την ευθύνη στον αναπληρωτή του Στίβεν Φάινμπεργκ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post.

Ο Τραμπ απείλησε με αυστηρές ποινές όσους κάνουν ανώνυμες διαρροές σχετικά με τα αποθέματα πυρομαχικών.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν κατηγορηματικά το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το ψευδές και φανταστικό. Snapshot powered by AI

Τον θυμό του Λευκού Οίκου αλλά και του Αμερικανού προέδρου έχει προκαλέσει δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε απαντήσεις από τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ για τις ελλείψεις πυρομαχικών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που επηρεάζουν την στρατηγική του πολέμου με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον υπουργό Πολέμου την περασμένη εβδομάδα και φέρεται να είπε στον Πιτ Χέγκσεθ ότι ο Λευκός Οίκος είχε παραπλανηθεί σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων αμερικανικών πυρομαχικών, εν μέσω της πιθανότητας επανόδου σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε εξηγήσεις από τον Χέγκσεθ γιατί, όπως φαίνεται, είχε παραπλανηθεί όσον αφορά την ακραία έλλειψη πυρομαχικών, η οποία τώρα απειλεί να περιορίσει τις στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν, όπως ανέφεραν δύο πηγές στην εφημερίδα. Η αντιπαράθεση φέρεται να έλαβε χώρα στο Καμπ Ντέιβιντ, στο περιθώριο μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται δύο άτομα που έχουν γνώση της αντιπαράθεσης, ο Τραμπ είπε στον Χέγκσεθ ότι πίστευε ότι το πρόβλημα, δηλαδή η έλλειψη πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και αναχαιτιστικών πυραύλων, «είχε επιλυθεί».

Από την πλευρά του ο υπουργός Πολέμου φέρεται στην απάντησή του να έριξε την ευθύνη στον αναπληρωτή του, Στίβεν Φάινμπεργκ.

Τραμπ: Θα κυνηγήσουμε όσους κάνουν προδοτικές «διαρροές»

Μετά την αίσθηση που προκάλεσε το δημοσίευμα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε όσους μιλούν ανώνυμα στα ΜΜΕ σχετικά με το θέμα των πυρομαχικών. «Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών, ιδίως συγκεκριμένων τύπων. Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες. Οι εταιρείες στον τομέα της άμυνας κατασκευάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό εργοστασίων και μονάδων παραγωγής στην ιστορία της χώρας μας. Αυτοί που διαρρέουν αυτές τις προδοτικές δηλώσεις θα κυνηγηθούν. Θα ζητηθούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης!», έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, αρνήθηκε κατηγορηματικά τη σχετική είδηση και δήλωσε ότι «πρόκειται 100% ψευδή είδηση. Κυριολεκτικά, δεν συνέβη ποτέ. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον υπουργό Χέγκσεθ».

Στον ίδιο τόνο απάντησε και ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ο οποίος δήλωσε: «Ο υπουργός Χέγκσεθ δεν παραπλάνησε κανέναν σχετικά με την κατάσταση των πυρομαχικών μας, και δεν κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό Φάινμπεργκ. Αυτοί οι ισχυρισμοί σχετικά με τα εξαντλημένα αποθέματα, τις εσωτερικές διαφωνίες, τη θέση του υπουργού για το Ιράν… είναι αποκυήματα φαντασίας».

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