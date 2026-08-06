UNIC Athens: Ένα σύγχρονο πρόγραμμα Ψυχολογίας με διεθνή προοπτική από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σε μια εποχή αυξανόμενων κοινωνικών προκλήσεων, η ανάγκη για επιστήμονες με στέρεη θεωρητική κατάρτιση, ερευνητική σκέψη, επαγγελματική δεοντολογία και ουσιαστική κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Η Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και διαρκώς εξελισσόμενους κλάδους των επιστημών συμπεριφοράς, καθώς επιχειρεί να κατανοήσει τον άνθρωπο σε όλες τις εκφάνσεις της ατομικής και κοινωνικής του ζωής.

Από τις γνωστικές διεργασίες και τους βιολογικούς μηχανισμούς της συμπεριφοράς έως τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τις πολιτισμικές διεργασίες, η επιστήμη της Ψυχολογίας καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο γνώσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των σύγχρονων κοινωνιών.

Από τη θεωρία στην πράξη: Πώς «χτίζεται» ο ψυχολόγος του αύριο;

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την ανάγκη, η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών στην Ψυχολογία (BSc), το οποίο λειτουργεί παράλληλα στα ελληνικά και στα αγγλικά και συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την κλινική άσκηση και την πρακτική κατάρτιση για την κατανόηση των σύγχρονων ζητημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και ευρύτερων κοινωνικών και ψυχολογικών φαινομένων.

Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών στην Ψυχολογία, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ψυχολόγων, της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, ώστε να προσφέρει στους φοιτητές μία υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση στις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της Ψυχολογίας. Ταυτόχρονα, ενσωματώνει ενεργά, ως αναπόσπαστο μέρος του, μία πιο βιωματική και εφαρμοσμένη προσέγγιση στη μάθηση.

Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην εφαρμογή ψυχολογικών θεωριών σε καταστάσεις και πλαίσια της πραγματικής ζωής, αξιοποιώντας τον εργαστηριακό εξοπλισμό της Σχολής. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 40 μαθήματα συνολικά, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των τομέων ψυχολογίας (πχ. κλινική ψυχολογία, συμβουλευτική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία, νευροψυχολογία, μεθοδολογία έρευνας και ψυχομετρία, ψυχολογία προσωπικότητας, γνωστική ψυχολογία, εκπαιδευτική ψυχολογία). Σε ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα, το πρόγραμμα σπουδών παρέχει συνολικά 240 πιστωτικές μονάδες τουλάχιστον.

Δεοντολογία, έρευνα και επαγγελματική προοπτική

Παράλληλα με την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης, το πρόγραμμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της επαγγελματικής δεοντολογίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται ώστε να αξιολογούν κριτικά τα επιστημονικά δεδομένα, να εφαρμόζουν ηθικές αρχές στην έρευνα και στην επαγγελματική πρακτική και να προσεγγίζουν τα σύγχρονα ζητήματα ψυχικής υγείας με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται και από τη λειτουργία ψυχολογικού εργαστηρίου και πρόσφατα εγκεκριμένου από το ακαδημαϊκό συμβούλιο αυτόνομου ερευνητικού κέντρου ψυχολογίας, ώστε οι φοιτητές να αποκτούν άμεση εμπειρία σε εφαρμοσμένους τομείς της ψυχολογίας, ενώ διευκολύνεται και η συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τετραετούς προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές αποκτούν επίσης άδεια άσκησης επαγγέλματος κατόπιν αίτησης στις κατά τόπους νομαρχίες, η οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα εξάσκησης ψυχολογίας ιδιωτικά. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο ή την περαιτέρω εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένες μεθόδους ψυχοθεραπείας.

Μια ακαδημαϊκή κοινότητα με διεθνές αποτύπωμα

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής αυτής φιλοσοφίας διαδραματίζει και η ακαδημαϊκή κοινότητα της Σχολής. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με ενεργή ερευνητική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που διασφαλίζει τη στενή σύνδεση της διδασκαλίας με την παραγωγή νέας γνώσης και τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις.

Η διεθνής δικτύωση του διδακτικού προσωπικού συνεισφέρει στην μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών, καθώς κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις και εργαστήρια, τα οποία οργανώνονται από το διδακτικό προσωπικό σε συνεργασία με ερευνητές από το εξωτερικό.

Κατατάξεις, διακρίσεις και ένα σύγχρονο campus στο The Ellinikon

Η διεθνής αναγνώριση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον τομέα της Ψυχολογίας επιβεβαιώνεται και από τις πλέον έγκριτες διεθνείς κατατάξεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται μεταξύ των 301–400 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα της Ψυχολογίας και στην 86η θέση μεταξύ των πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον εξωστρεφή προσανατολισμό του προγράμματος εντάσσεται και η δυνατότητα που παρέχει στους αριστούχους φοιτητές του να ενταχθούν στο PSI CHI International Honor Society, τη διεθνή τιμητική οργάνωση φοιτητών Ψυχολογίας.

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οράματος που διαμορφώνει τη φυσιογνωμία του UNIC Athens, το οποίο έχει σχεδιαστεί ως ένα ανοικτό και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα γνώσης, καινοτομίας και κοινωνικής προόδου, με στόχο να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο για τη βιώσιμη και τεχνολογικά ενισχυμένη ανώτατη εκπαίδευση. Στρατηγικά τοποθετημένο δίπλα στο The Ellinikon, το UNIC Athens διαμορφώνεται ως ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και τεχνολογικά προηγμένο campus, ενώ στις επόμενες φάσεις ανάπτυξής του θα αποτελέσει τη μοναδική πανεπιστημιούπολη εντός του The Ellinikon, με υποδομές διδασκαλίας, έρευνας και φοιτητικής στέγασης που θα ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και ευεξίας.

Οι εγγραφές για το 2026-2027 έχουν ξεκινήσει

Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 έχουν ξεκινήσει. Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα σύγχρονο και διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Ψυχολογίας και να προετοιμαστούν για μια δυναμική ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία σε διάφορους φορείς που παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες ή διεξάγουν ψυχολογική έρευνα (πχ. νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας, συμβουλευτικά κέντρα, σχολεία, ερευνητικά κέντρα κτλ.), μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και να υποβάλουν την αίτησή τους σήμερα.

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