Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη φωτιά στην Πάστρα -Οδηγείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Ο 44χρονος είχε συλληφθεί ξανά για παρόμοια αδικήματα και είχε εκτίσει ποινή στο παρελθόν.

Μιχάλης Παπαδάκος

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη φωτιά στην Πάστρα -Οδηγείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 44χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς προφυλακίστηκε και θα μεταφερθεί στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.
  • Η φωτιά κατέστρεψε πάνω από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων.
  • Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, εθελοντές και τοπικές αρχές συμμετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
  • Η υπόθεση βρίσκεται σε κύρια δικαστική διερεύνηση και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.
  • Ο 44χρονος είχε συλληφθεί ξανά για παρόμοια αδικήματα και είχε εκτίσει ποινή στο παρελθόν.
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Στη φυλακή οδηγείται ο 44χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς, καθώς μετά την απολογία του οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Εισαγγελέας και ανακριτής, αφού εξέτασαν τα στοιχεία της δικογραφίας, έκριναν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προφυλάκισή του έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος πρόκειται να μεταφερθεί στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας προκάλεσε σοβαρές καταστροφές, αποτεφρώνοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επί πολλές ώρες ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάτοικοι, οι οποίοι επιχείρησαν να περιορίσουν τις φλόγες και να προστατεύσουν οικισμούς, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της κύριας δικαστικής διερεύνησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 44χρονος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για ανάλογες πράξεις και μάλιστα είχε εκτίσει και ποινή.

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