Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Στον ανακριτή σήμερα ο 26χρονος – Επιμένει ότι τη βρήκε νεκρή

Η σύζυγος του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι τον εντόπισε στο σπίτι του θύματος μέσω εφαρμογής τοποθεσίας.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Στον ανακριτή σήμερα ο 26χρονος – Επιμένει ότι τη βρήκε νεκρή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 26χρονος κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας και ισχυρίζεται πως τη βρήκε ήδη νεκρή.
  • Παραδέχεται ότι έκανε αναλήψεις χρημάτων και έστελνε μηνύματα από το κινητό της γυναίκας μετά τον θάνατό της.
  • Οι αστυνομικές αρχές έχουν συγκεντρώσει επιβαρυντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων καταγραφών καμερών που τον δείχνουν να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό.
  • Η σύζυγος του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι τον εντόπισε στο σπίτι του θύματος μέσω εφαρμογής τοποθεσίας.
  • Ο 26χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας και είχε παρουσιαστεί ως παράδειγμα επιτυχημένης ένταξης.
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Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αρνείται ότι τη σκότωσε

Ο 26χρονος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα και υποστηρίζει πως τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματός της. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πανικοβλήθηκε, δεν ενημέρωσε τις Αρχές και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό μέσα σε βαλίτσα, την οποία εγκατέλειψε σε κτίριο στην Αθήνα.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι μετά τον θάνατό της χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για να πραγματοποιήσει αναλήψεις χρημάτων. Παράλληλα, ομολογεί ότι έστελνε μηνύματα από το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης προς συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Οι ερευνητές θεωρούν πως τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον 26χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό, η οποία εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου.

Τον εντόπισε η γυναίκα του, τον «έδωσε» στις Αρχές

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχε και η κατάθεση της συζύγου του κατηγορουμένου. Όπως προέκυψε, μέσω εφαρμογής κοινής τοποθεσίας διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στο σπίτι του θύματος τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου. Μετά τον εντοπισμό της σορού, απευθύνθηκε στις Αρχές μαζί με το βρέφος τους και κατέθεσε όσα γνώριζε. Επιπλέον, τα ίχνη του κινητού τηλεφώνου της 38χρονης εντοπίστηκαν στην Αράχωβα, όπου ο 26χρονος είχε ταξιδέψει για διακοπές με την οικογένειά του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η 38χρονη περιγράφεται από ανθρώπους που τη γνώριζαν ως ιδιαίτερα δραστήρια στον εθελοντισμό και με σημαντική προσφορά σε εκκλησιαστικές και φιλανθρωπικές δράσεις.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας. Είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό και η πορεία της ένταξής του στην ελληνική κοινωνία είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό ως παράδειγμα επιτυχημένης ενσωμάτωσης. Μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό του είχαν ιδρύσει μη κερδοσκοπική οργάνωση με στόχο τη στήριξη προσφύγων.

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