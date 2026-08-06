Έλον Μασκ: Το Starship κάνει τους ανθρώπους, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, να ενθουσιάζονται

Με μια φράση που συμπυκνώνει το όραμά του για την εξερεύνηση του διαστήματος, ο Έλον Μασκ θέλησε να υπενθυμίσει την ουσία των τεχνολογικών επιτευγμάτων της SpaceX

Newsroom

Έλον Μασκ: Το Starship κάνει τους ανθρώπους, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, να ενθουσιάζονται
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το διαστημόπλοιο Starship της SpaceX ενθουσιάζει ανθρώπους κάθε ηλικίας και συνδέει γενιές με το όραμα της εξερεύνησης του διαστήματος.
  • Το Starship είναι το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό επαναχρησιμοποιήσιμο πυραυλικό σύστημα, προοριζόμενο για αποστολές στη Σελήνη, τον Άρη και το βαθύ διάστημα.
  • Η 14η δοκιμαστική πτήση του Starship θα περιλαμβάνει εκτόξευση αναβαθμισμένων δορυφόρων Starlink V3 και την πρώτη προσπάθεια επιστροφής και σύλληψης του ανώτερου σταδίου του πυραύλου στην ξηρά.
  • Η επιτυχής ανάκτηση του πυραύλου στο σημείο εκτόξευσης θα επιτρέψει πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σύστημα με γρήγορη ανακύκλωση των τμημάτων σε μόλις 90 λεπτά.
  • Οι νέοι δορυφόροι Starlink V3 θα προσφέρουν 10 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδομένων, υποστηρίζοντας έως και 60 δορυφόρους ανά πτήση και πιθανή ημερήσια συχνότητα εκτοξεύσεων εντός του επόμενου έτους.
Snapshot powered by AI

Αναφερόμενος στο πυραυλικό σύστημα Starship, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ σημείωσε ότι «το διαστημόπλοιο είναι κάτι που κάνει τους ανθρώπους, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, να ενθουσιάζονται για το μέλλον». Το Starship σημειωτέον είναι το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό επαναχρησιμοποιήσιμο πυραυλικό σύστημα στην ιστορία, το οποίο κατασκευάζεται από τον κολοσσό SpaceX. Σχεδιάστηκε για να μεταφέρει ανθρώπους και φορτία στη Σελήνη, στον Άρη και σε άλλους προορισμούς στο βαθύ διάστημα

Για τον ίδιο τον Μασκ αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις γενιές. Από τις αναμνήσεις των ηλικιωμένων που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την προσελήνωση του Apollo 11 στις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις του 1969, μέχρι τα μάτια των σημερινών παιδιών που βλέπουν τις δοκιμαστικές εκτοξεύσεις σε οθόνες κινητών τηλεφώνων, η γοητεία του άγνωστου παραμένει αναλλοίωτη.

Η SpaceX βρίσκεται σε κομβικό σημείο για το μέλλον των διαστημικών μεταφορών καθώς προγραμματίζει για το τέλος του μήνα τη 14η δοκιμαστική πτήση του γιγαντιαίου πυραυλικού συστήματος Starship. Όπως αποκάλυψε χθες ο Μασκ, η επικείμενη αποστολή περιλαμβάνει δύο κρίσιμους στόχους που σηματοδοτούν ένα τεράστιο άλμα στην ανάπτυξη του προγράμματος: την τοποθέτηση σε τροχιά των πρώτων αναβαθμισμένων δορυφόρων Starlink V3 και την πρώτη απόπειρα επιστροφής και «σύλληψης» του ανώτερου σταδίου του πυραύλου στην ξηρά.

Η επιτυχία της ανάκτησης του πυραύλου απευθείας στο σημείο εκτόξευσης στο Τέξας αποτελεί τη βάση του οράματος του Μασκ για ένα πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σύστημα. Μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις, η διαδικασία θα πιάσει το ανώτερο στάδιο στον αέρα με τους μηχανικούς βραχίονες του πύργου. Ο ενισχυτής Super Heavy σχεδιάζεται να προσγειωθεί στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ αργότερα και τα δύο τμήματα θα επιστρέφουν στον ίδιο πύργο σε μόλις 90 λεπτά.

Το εγχείρημα παρακολουθεί στενά η NASA, καθώς το Starship αποτελεί το «κλειδί» για τις νέες επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη, αλλά και ο τομέας των τηλεπικοινωνιών. Οι εξελιγμένοι δορυφόροι Starlink V3 θα προσφέρουν 10 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδομένων, ανοίγοντας τον δρόμο για δεκάδες εκτοξεύσεις με φορτίο έως 60 δορυφόρους ανά πτήση. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις του Μασκ για συχνότητα εκτοξεύσεων ακόμη και μία φορά την ημέρα μέσα στον επόμενο χρόνο, η SpaceX ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά τους κανόνες στο διάστημα και και την κάλυψη του παγκόσμιου ευρυζωνικού δικτύου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Οι προβλέψεις των ξένων οίκων για την πορεία των μετοχών μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνοιξε το γκαράζ των 100 εκατ. ευρώ – Οι Bugatti, οι Ferrari και η συλλογή που μοιάζει με μουσείο

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Από το αεροδρόμιο στον ανακριτή η 46χρονη με την «ξανθιά πλεξούδα»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Στον ανακριτή σήμερα ο 26χρονος – Επιμένει ότι τη βρήκε νεκρή

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών στη Νέα Υόρκη - «Το φάρμακο δεν πιάνει, ένα παιδί κατάλαβε τι συμβαίνει»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Το Starship κάνει τους ανθρώπους, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, να ενθουσιάζονται για το μέλλον»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους - Πίστευε ότι ζούσε ακόμα

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει αν φάτε ένα σύκο με σκουλήκι μέσα;

07:41ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πέσει σαν τον Μπάιντεν»: Η στιγμή που ο Τραμπ έσωσε νήπιο στη σκηνή και καταχαιροκροτήθηκε

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που μας έκανε να σταματήσουμε να μιλάμε για την «Οδύσσεια»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόντιση καλωδίου: ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ ζητούν χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο 15 λεπτά αρκούν: Καρέ – καρέ η δράση της θηλυκής συμμορίας που «άδειαζε» σπίτια στη Βάρκιζα

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Φωτιά στο Καρύδι - Εστάλη μήνυμα από το 112, επιχειρούν ελικόπτερα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός για όλους»: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση - Τα ποσά που δικαιούνται

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Γιατί η συμφωνία με τη Meridiam θεωρείται ιστορική

07:10ΚΟΣΜΟΣ

6 Αυγούστου 1945 - Το πιο τρομακτικό θέαμα: Η ατομική βόμβα στη Χιροσίμα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός καβγάς για την Παναγία Σουμελά: «Σαν την Μέκκα», είπε επιχειρηματίας– Επίθεση από καθηγητή σε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πόντιους

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: «Την είδα πεσμένη στο μπάνιο… δεν απαντούσε», λέει ο 26χρονος – Το μυστήριο με το τρίτο πρόσωπο, νέα ντοκουμέντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών στη Νέα Υόρκη - «Το φάρμακο δεν πιάνει, ένα παιδί κατάλαβε τι συμβαίνει»

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός καβγάς για την Παναγία Σουμελά: «Σαν την Μέκκα», είπε επιχειρηματίας– Επίθεση από καθηγητή σε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πόντιους

06:52LIFESTYLE

Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους - Πίστευε ότι ζούσε ακόμα

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει αν φάτε ένα σύκο με σκουλήκι μέσα;

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακομίσουν

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια η Πέμπτη – Πού θα σημειωθούν μπόρες

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο 15 λεπτά αρκούν: Καρέ – καρέ η δράση της θηλυκής συμμορίας που «άδειαζε» σπίτια στη Βάρκιζα

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνοιξε το γκαράζ των 100 εκατ. ευρώ – Οι Bugatti, οι Ferrari και η συλλογή που μοιάζει με μουσείο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

6 Αυγούστου 1945 - Το πιο τρομακτικό θέαμα: Η ατομική βόμβα στη Χιροσίμα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός για όλους»: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση - Τα ποσά που δικαιούνται

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ψάχνει το δύσκολο πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ – Η ώρα και το κανάλι

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Φωτιά στο Καρύδι - Εστάλη μήνυμα από το 112, επιχειρούν ελικόπτερα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ