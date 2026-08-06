Έλον Μασκ: Το Starship κάνει τους ανθρώπους, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, να ενθουσιάζονται

Snapshot Το διαστημόπλοιο Starship της SpaceX ενθουσιάζει ανθρώπους κάθε ηλικίας και συνδέει γενιές με το όραμα της εξερεύνησης του διαστήματος.

Το Starship είναι το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό επαναχρησιμοποιήσιμο πυραυλικό σύστημα, προοριζόμενο για αποστολές στη Σελήνη, τον Άρη και το βαθύ διάστημα.

Η 14η δοκιμαστική πτήση του Starship θα περιλαμβάνει εκτόξευση αναβαθμισμένων δορυφόρων Starlink V3 και την πρώτη προσπάθεια επιστροφής και σύλληψης του ανώτερου σταδίου του πυραύλου στην ξηρά.

Η επιτυχής ανάκτηση του πυραύλου στο σημείο εκτόξευσης θα επιτρέψει πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σύστημα με γρήγορη ανακύκλωση των τμημάτων σε μόλις 90 λεπτά.

Οι νέοι δορυφόροι Starlink V3 θα προσφέρουν 10 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδομένων, υποστηρίζοντας έως και 60 δορυφόρους ανά πτήση και πιθανή ημερήσια συχνότητα εκτοξεύσεων εντός του επόμενου έτους. Snapshot powered by AI

Αναφερόμενος στο πυραυλικό σύστημα Starship, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ σημείωσε ότι «το διαστημόπλοιο είναι κάτι που κάνει τους ανθρώπους, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, να ενθουσιάζονται για το μέλλον». Το Starship σημειωτέον είναι το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό επαναχρησιμοποιήσιμο πυραυλικό σύστημα στην ιστορία, το οποίο κατασκευάζεται από τον κολοσσό SpaceX. Σχεδιάστηκε για να μεταφέρει ανθρώπους και φορτία στη Σελήνη, στον Άρη και σε άλλους προορισμούς στο βαθύ διάστημα

Για τον ίδιο τον Μασκ αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις γενιές. Από τις αναμνήσεις των ηλικιωμένων που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την προσελήνωση του Apollo 11 στις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις του 1969, μέχρι τα μάτια των σημερινών παιδιών που βλέπουν τις δοκιμαστικές εκτοξεύσεις σε οθόνες κινητών τηλεφώνων, η γοητεία του άγνωστου παραμένει αναλλοίωτη.

Η SpaceX βρίσκεται σε κομβικό σημείο για το μέλλον των διαστημικών μεταφορών καθώς προγραμματίζει για το τέλος του μήνα τη 14η δοκιμαστική πτήση του γιγαντιαίου πυραυλικού συστήματος Starship. Όπως αποκάλυψε χθες ο Μασκ, η επικείμενη αποστολή περιλαμβάνει δύο κρίσιμους στόχους που σηματοδοτούν ένα τεράστιο άλμα στην ανάπτυξη του προγράμματος: την τοποθέτηση σε τροχιά των πρώτων αναβαθμισμένων δορυφόρων Starlink V3 και την πρώτη απόπειρα επιστροφής και «σύλληψης» του ανώτερου σταδίου του πυραύλου στην ξηρά.

Η επιτυχία της ανάκτησης του πυραύλου απευθείας στο σημείο εκτόξευσης στο Τέξας αποτελεί τη βάση του οράματος του Μασκ για ένα πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σύστημα. Μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις, η διαδικασία θα πιάσει το ανώτερο στάδιο στον αέρα με τους μηχανικούς βραχίονες του πύργου. Ο ενισχυτής Super Heavy σχεδιάζεται να προσγειωθεί στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ αργότερα και τα δύο τμήματα θα επιστρέφουν στον ίδιο πύργο σε μόλις 90 λεπτά.

Το εγχείρημα παρακολουθεί στενά η NASA, καθώς το Starship αποτελεί το «κλειδί» για τις νέες επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη, αλλά και ο τομέας των τηλεπικοινωνιών. Οι εξελιγμένοι δορυφόροι Starlink V3 θα προσφέρουν 10 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδομένων, ανοίγοντας τον δρόμο για δεκάδες εκτοξεύσεις με φορτίο έως 60 δορυφόρους ανά πτήση. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις του Μασκ για συχνότητα εκτοξεύσεων ακόμη και μία φορά την ημέρα μέσα στον επόμενο χρόνο, η SpaceX ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά τους κανόνες στο διάστημα και και την κάλυψη του παγκόσμιου ευρυζωνικού δικτύου.