Υβριδικός πόλεμος στη Γερμανία: Drone με εκρηκτικά προκαλεί συναγερμό στη Λειψία

Snapshot Ένα drone με εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, προκαλώντας συναγερμό και εκτροπές πτήσεων.

Οι γερμανικές αρχές θεωρούν το περιστατικό ως υβριδική απειλή επαγγελματικής φύσης, πιθανώς με ανάμειξη ξένης δύναμης.

Η υπόθεση σχετίζεται με την στρατιωτική υποδομή του ΝΑΤΟ και την ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov, με υποψίες που στρέφονται προς τη Ρωσία.

Το drone πιθανώς μετέφερε ισχυρή εκρηκτική ουσία PETN, και η έρευνα εξετάζει τη σύνδεση με προηγούμενες προσπάθειες δολιοφθοράς και επιθέσεων στη Γερμανία.

Υπάρχουν αναφορές για ρωσικά σχέδια δολοφονιών στελεχών γερμανικών εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας, ως αντίποινα για τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ προειδοποίησε ότι η ανακάλυψη ενός drone που μετέφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας σηματοδοτεί «ένα νέο επίπεδο κινδύνου» για τη χώρα, καθώς οι αρχές εξετάζουν εάν η ματαιωμένη επίθεση θα μπορούσε να είχε σχεδιαστεί από ξένη δύναμη. Η ανακάλυψη ενός μικρού drone που μετέφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, έναν κορυφαίο ναυτιλιακό και στρατιωτικό κόμβο, προκάλεσε συναγερμό και εκτροπές πτήσεων το πρωί της Τετάρτης (5/8). Η γερμανική αστυνομία ανέπτυξε ένα ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών για να απενεργοποιήσει και να καταστρέψει τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι έργο ερασιτεχνών και ότι οι ερευνητές το αντιμετωπίζουν ως μέρος ενός «σεναρίου υβριδικής απειλής από επαγγελματίες». «Έχουμε να κάνουμε εδώ με έναν ανταγωνισμό που μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ξένες δυνάμεις - αυτό θα αποτελέσει μέρος των ερευνών - οι οποίες προφανώς θέλουν να προκαλέσουν σημαντική αβεβαιότητα στη Γερμανία», δήλωσε ο Ντόμπριντ.

Ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της DHL που είχε αναγκαστεί να ματαιώσει την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο συγκρούστηκε στη συνέχεια με ένα άγνωστο αντικείμενο στον αέρα καθώς απομακρυνόταν από το αεροδρόμιο. Αργότερα προσγειώθηκε με ασφάλεια αλλού.

Ο Ντόμπριντ και άλλοι Γερμανοί αξιωματούχοι δεν ανέφεραν ρητά τη Ρωσία ως πιθανό ύποπτο στις δηλώσεις τους. Ωστόσο, το καθεστώς του αεροδρομίου ως κόμβου στρατιωτικής εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας, καθώς και η βάση της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας Antonov στην Ευρώπη, έχουν στρέψει τις υποψίες προς τη Ρωσία, η οποία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη.

Ειδικοί ασφαλείας δήλωσαν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή κλιμάκωση των εντάσεων με τη Ρωσία, εάν διαπιστωθεί ότι το Κρεμλίνο έπαιξε κάποιο ρόλο.Οι ερευνητές δήλωσαν ότι «ένα drone που μετέφερε έναν άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε από έναν υπάλληλο του αεροδρομίου στην περιοχή ασφαλείας της ζώνης εργασιών φορτίου κοντά στο νότιο διάδρομο» του αεροδρομίου της Λειψίας, μια εγκατάσταση που χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμη υποδομή».

«Ένα ύποπτο δεύτερο άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό αεροσκάφος αφού είχε απογειωθεί ξανά μετά το προηγούμενο κλείσιμο του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης. Εντοπίστηκαν μικρές ζημιές στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο Ανόβερο», ανέφεραν οι ερευνητές.Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό, το οποίο οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν».

Το drone που ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε κοντά σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο Antonov, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Μερικά από τα ουκρανικά αεροσκάφη φέρουν πατριωτικά συνθήματα, όπως «Να είσαι γενναίος σαν τη Χερσώνα» και «Να είσαι γενναίος σαν τη Μπούτσα», τον τόπο μιας σφαγής αμάχων στις αρχές της ρωσικής εισβολής. Η Bild υποστηρίζει πως το εκρηκτικό ίσως φτιάχτηκε από βενζίνη και λίπασμα. Αντίθετα, τα δίκτυα NDR, WDR και η εφημερίδα Süddeutsche λένε ότι η συσκευή είχε PETN, μια ισχυρή ουσία που μοιάζει με τη νιτρογλυκερίνη

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέξιι Μακεΐεφ, κατηγόρησε τη Μόσχα. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός από τη Ρωσία;» δήλωσε στον εμπορικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Welt TV. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Ο Κονσταντίν φον Νοτζ, εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου Πράσινου κόμματος για την εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών, ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας με τον πιο επείγον τρόπο και υπαινίχθηκε επίσης πιθανή ρωσική εμπλοκή. «Εάν αποκαλυφθεί ότι ένα κράτος βρίσκεται πίσω από αυτή την ενέργεια, αυτό θα συνιστούσε όχι απλώς τρομοκρατία αλλά κρατική τρομοκρατία που στρέφεται κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και των πολιτών της», δήλωσε στο Der Spiegel.

Αρκετά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου ενός επιβατικού αεροπλάνου από τη Μαγιόρκα, εκτράπηκαν λόγω του συμβάντος. Οι επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα του αεροδρομίου συνεχίστηκαν δύο ώρες αργότερα. Ο νότιος διάδρομος προσγείωσης, όπου βρέθηκε το drone, παρέμεινε κλειστός.

Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δει μια σειρά από ύποπτες, μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια και εταιρείες logistics. Πολλοί θεωρούν ότι πίσω από ορισμένες πτήσεις βρίσκονται Ρώσοι πράκτορες, κάτι που η Μόσχα αρνείται.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εθνικός προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι ενορχήστρωσε μια εκστρατεία δολιοφθοράς, κατασκοπείας και παραπληροφόρησης εναντίον της, κάτι που το Κρεμλίνο επίσης έχει αρνηθεί.

Σε μία άλλη εξέλιξη, η Die Zeit ανέφερε ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον του Στέφαν Τούμαν, επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας κατασκευής drones Donaustahl. Η έκθεση ανέφερε ότι Γερμανοί ερευνητές ενημερώθηκαν από μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών στο τέλος του περασμένου έτους και συνέλαβαν έναν Ουκρανό και μια Ρουμάνα την άνοιξη. Ο Τούμαν βρίσκεται υπό αστυνομική προστασία.

Το 2024, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να απέτρεψαν ρωσικό σχέδιο δολοφονίας του διευθύνοντος συμβούλου της κορυφαίας γερμανικής εταιρείας κατασκευής όπλων, σε μια προφανή προσπάθεια αντιποίνων για τον ρόλο της εταιρείας στην παροχή μεγάλης ποσότητας οπλισμού στην Ουκρανία.

Το σχέδιο δολοφονίας του Άρμιν Πάπεργκερ, του διευθύνοντος συμβούλου της Rheinmetall, φέρεται να ήταν ένα από τα πολλά σχέδια της ρωσικής κυβέρνησης για τη δολοφονία στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης που υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας. Η πλεκτάνη εναντίον του Πάπεργκερ πιστεύεται ότι ήταν η πιο προηγμένη

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