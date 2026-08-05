Ρωσίας: Μαύρες Χήρες - Παντρεύονται νεοσύλλεκτους στρατιώτες για να εισπράξουν αποζημιώσεις θανάτου

Snapshot Στη Ρωσία, γυναίκες που ονομάονται «Μαύρες Χήρες» παντρεύονται νεοσύλλεκτους στρατιώτες για να εισπράξουν αποζημιώσεις θανάτου όταν οι σύζυγοι σκοτώνονται στο ουκρανικό μέτωπο.

Οι αποζημιώσεις θανάτου για τους συγγενείς στρατιωτών ξεκινούν από 5 εκατομμύρια ρούβλια και έχουν οδηγήσει σε εκμετάλλευση μέσω εικονικών γάμων.

Υπάρχουν καταγγελίες και δικαστικές υποθέσεις για απάτες που περιλαμβάνουν στρατιωτικούς και γυναίκες που οργανώνουν γρήγορους γάμους πριν από αποστολές υψηλού κινδύνου.

Η ρωσική κοινή γνώμη και νομοθέτες ζητούν αυστηρότερη καταστολή των απατών, ενώ η κυβέρνηση είχε ενθαρρύνει τους νεοσύλλεκτους να παντρεύονται για υποστήριξη και παραδοσιακές αξίες.

Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις όπου μέλη των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας φέρονται να συμμετείχαν σε τέτοιες απάτες, στέλνοντας στρατιώτες σε επικίνδυνες αποστολές με αντάλλαγμα μερίδιο από τις αποζημιώσεις. Snapshot powered by AI

Οι Μαύρες Χήρες της Ρωσίας έχουν εξοργίσει και σκανδαλίσει τη ρωσική κοινή γνώμη, καθώς έχουν στήσει μία «βιομηχανία θανάτου» μέσω γάμων - εξπρές, με σκοπό να εισπράξουν παχυλές αποζημιώσεις αν ο - πρόσφατα - σύζυγός τους σκοτωθεί στο μέτωπο.

Μία αποκαλυπτική έρευνα του CNN με μαρτυρίες θυμάτων εξαπάτησης από ιδιαίτερα πρόθυμες για γάμο γυναίκες, λίγο πριν οι άνδρες καταταγούν και σταλούν στο ουκρανικό μέτωπο, αποτυπώνει πώς λειτουργούν οι λεγόμενες «Μαύρες Χήρες».

Η 37χρονη Μαρία, όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του 59χρονυ πατέρα της Γιούρι στο μέτωπο, δεν γνώριζε ούτε ότι είχε καταταγεί, αλλά ούτε ότι είχε παντρευτεί μία γυναίκα κατά 22 χρόνια νεότερή του, και η οποία ήταν πλέον η νόμιμη κληρονόμος του, δίνοντάς της το δικαίωμα σε επίσημη αποζημίωση.

H Mαρία έμαθε όταν πέθανε ο πατέρας της, 59 ετών, ότι είχε καταταγεί για να πολεμήσει και παντρευτεί μία γυναίκα κατά 22 χρόνια νεότερή του

«Δεν έχω μιλήσει ποτέ με αυτή τη γυναίκα», λέει η Μαρία. «Δεν ξέρω τι να της πω γιατί αμέσως υποψιάστηκα ότι ήταν απάτη».

Η Μαρία συνοδευόμενη από το CNN πήγε στο παλιό διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο έχει πλέον πουληθεί. Είναι πεπεισμένη ότι τον εξαπάτησαν.

Πίσω από μια σπασμένη πόρτα, οι νέοι ιδιοκτήτες επέμεναν ότι ήταν μια νόμιμη πώληση και ότι δεν είχαν καν συναντήσει ποτέ τον πωλητή. Αλλά τα χρήματα και η χήρα, όπως και ο μπαμπάς της Μαρίας, έχουν πλέον χαθεί προ πολλού.

«Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα, και αυτό είναι απίστευτα οδυνηρό», είπε η Μαρία με λυγμούς.

«Δεν έχω ούτε ένα πράγμα να μου τον θυμίζει, μόνο τα κλειδιά του διαμερίσματός του, που δεν λειτουργούν πια, και αυτό είναι όλο».

Όταν ένας Ρώσος στρατιώτης σκοτώνεται στη μάχη, οι πλησιέστεροι συγγενείς του λαμβάνουν εφάπαξ ποσά από τον στρατό που ξεκινούν από 5 εκατομμύρια ρούβλια (64.000 δολάρια), αποζημίωση που προορίζεται να καθησυχάσει τους νεοσύλλεκτους ότι εάν – και συχνά όταν – συμβεί το χειρότερο, τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα φροντίζονται.

Ωστόσο, υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες στη Ρωσία ότι το όφελος εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο αδίστακτες «Μαύρες Χήρες». Εξαπατούν ευάλωτους άνδρες σε εικονικούς γάμους πριν τους στείλουν στον πόλεμο και στη συνέχεια διεκδικούν αποζημίωση εάν σκοτωθούν οι νέοι σύζυγοί τους, αποκόπτοντας άλλους συγγενείς.

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Γάμοι στο νεκροκρέβατο

Το CNN υπενθυμίζει μία από τις πλέον γνωστές περιπτώσεις, όταν πέρυσι, μια νοσοκόμα που εργαζόταν σε στρατιωτικό νοσοκομείο απολύθηκε αφού κατηγορήθηκε ότι παντρεύτηκε πέντε στρατιώτες υπό τη φροντίδα της προτού υποκύψουν στα τραύματά τους για να εισπράξουν τα επιδόματα θανάτου τους.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση σε συνδυασμό με την επιδείνωση της ρωσικής οικονομίας, λόγω καιι των δυτικών κυρώσεων, η καταδίκη των απατεώνων γίνεται όλο και πιο δυνατή, με αυξανόμενες δημόσιες εκκλήσεις για επίσημη καταστολή.

«Οι οικογένειες των συμμετεχόντων στην Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση χρειάζονται προστασία από θρασύδειλους εγκληματίες, από τις λεγόμενες «μαύρες χήρες», από οικονομικούς και τηλεφωνικούς απατεώνες και αρπακτικά που στοχεύουν όσους έχουν λάβει χρηματικές πληρωμές», δήλωσε ο Λεονίντ Σλούτσκι, εξέχων νομοθέτης στο συνήθως άκριτο κοινοβούλιο της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι τέτοια «εγκλήματα» έχουν πλέον λάβει «σοβαρές διαστάσεις».

Κυνικές συμβουλές

Μετά την έναρξη της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης τον Φεβρουάριο του 2022, το Κρεμλίνο ενθάρρυνε ενεργά τους Ρώσους νεοσύλλεκτους να παντρευτούν, ίσως για να ενισχύσουν την οικογενειακή υποστήριξη ή για να ενσταλάξουν ένα επιπλέον κίνητρο για να πολεμήσουν. Η εκστρατεία υπέρ του γάμου ήταν επίσης σύμφωνη με την προώθηση των λεγόμενων παραδοσιακών αξιών από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εν μέσω δημογραφικής κρίσης.

Οι αρχές προσπάθησαν να διευκολύνουν τους γρήγορους γάμους για τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες που θα απέφευγαν τη συνήθη περίοδο προειδοποίησης, ενώ η κρατική τηλεόραση μετέδωσε μαζικές γαμήλιες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τοπικούς αξιωματούχους για τον περαιτέρω εξορθολογισμό της διαδικασίας.

Ο γάμος με έναν στρατιώτη, ειδικά έναν νεοσύλλεκτο που πρόκειται να αναπτυχθεί σύντομα – για τον οποίο το προσδόκιμο ζωής στην πρώτη γραμμή της «κρεατομηχανής» είναι πλέον καταστροφικά μικρό – έχει προβληθεί ακόμη και ως ένας τρόπος για να ανέβει στη σκάλα της ρωσικής ιδιοκτησίας.

Σε ένα βίντεο podcast που καταγράφηκε στην πόλη Τομσκ της Σιβηρίας πέρυσι, ένας Ρώσος κτηματομεσίτης πρόσφερε εκπληκτικά κυνικές συμβουλές σε επίδοξους αγοραστές ακινήτων.

«Είμαι μια γυναίκα 30 ετών, αλλά αν θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα, πού υποτίθεται ότι θα βρω τα χρήματα;» ρώτησε η οικοδέσποινα, Ντάρια Τσερντάντσεβα.

«Είναι απλό», απάντησε η πράκτορας, Μαρίνα Ορλόβα. «Βρείτε έναν άνδρα που υπηρετεί στην Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση και όταν σκοτωθεί, θα πάρετε 8 εκατομμύρια ρούβλια (102.000 δολάρια)», γέλασε.

«Πολλές γυναίκες αγοράζουν φθηνά διαμερίσματα όπως αυτό αυτές τις μέρες. Είναι δουλειά», πρόσθεσε η Ορλόβα.

Και οι δύο γυναίκες τελικά διώχθηκαν, τους επιβλήθηκαν μακροχρόνιες ποινές κοινωφελούς εργασίας και αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη από τους στρατιώτες και τις συζύγους τους.

Εκτεταμένη οργή

Τα ρωσικά δικαστήρια έχουν παρέμβει και σε άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως η πολύ δημόσια διαμάχη μεταξύ της μητέρας ενός Ρώσου στρατιώτη από το Ριαζάν και μιας ντόπιας που γνώρισε και παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περιόδου άδειας από την πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με τη μητέρα η νέα σύζυγος άρχισε σύντομα να δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο της με άλλους άνδρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο γιος της υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Αλλά σκοτώθηκε στη δράση πριν οριστικοποιηθούν τα έγγραφα, αφήνοντάς την ως τον νόμιμο αποδέκτη της αποζημίωσης θανάτου.

Η «σύζυγος» έδωσε τη δική της εκδοχή, κατηγορώντας την πεθερά ότι προσπάθησε να «αμαυρώσει» τη φήμη της, και ότι το ζευγάρι είχε συμφιλιωθεί πριν από τον θάνατό του, ενώ οι φωτογραφίες είχαν σκοπό να τον κάνουν να ζηλέψει.

Η ιδιότητα του πλησιέστερου συγγενή τελικά ανατράπηκε για τη σύζυγο στα δικαστήρια, αλλά το σκάνδαλο προκάλεσε εκτεταμένη οργή.

Υπήρξαν όμως και συγκλονιστικά περιστατικά όπου μέλη των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας φαίνεται να έχουν εμπλακεί στην ενορχήστρωση απατών «μαύρης χήρας», συνωμοτώντας με γυναίκες για να στείλουν τους νεοσύλλεκτους συζύγους τους σε επικίνδυνες αποστολές με αντάλλαγμα ένα μερίδιο της αποζημίωσης εάν σκοτωθούν.

Σε μια περίπτωση πέρυσι, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μια έρευνα στο Primorsky Krai, στην Άπω Ανατολή της χώρας, σχετικά με ένα υποτιθέμενο σχέδιο που αφορούσε έναν αξιωματικό, έναν λοχία και έναν στρατιωτικό λογιστή. Οι τρεις κατηγορήθηκαν ότι στρατολόγησαν ευάλωτους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων ορφανών και ατόμων χωρίς στενούς συγγενείς, και κανόνισαν γάμους για αυτούς. Οι νεοσύλλεκτοι φέρεται στη συνέχεια να στάλθηκαν σε θέσεις πρώτης γραμμής υψηλού κινδύνου όπου ήταν πιο πιθανό να σκοτωθούν στη μάχη. Έκτοτε δεν έχουν υπάρξει δημόσιες ενημερώσεις για την υπόθεση.