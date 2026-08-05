Ήλιος: Πώς είναι ο ήλιος από κοντά μέσα από τις πιο λεπτομερείς εικόνες που έχουν τραβηχτεί ποτέ

Νέες λήψεις του πιο φωτεινού αστεριού εξηγούν τον τρόπο που επηρεάζει τον διαστημικό καιρό

Ελένη Ευστρατίου

Ήλιος: Πώς είναι ο ήλιος από κοντά μέσα από τις πιο λεπτομερείς εικόνες που έχουν τραβηχτεί ποτέ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι πιο λεπτομερείς εικόνες του ήλιου τραβήχτηκαν με το ισχυρότερο ηλιακό τηλεσκόπιο Inouye στη Χαβάη, αποκαλύπτοντας στροβιλιζόμενες δίνες θερμότητας στην επιφάνειά του.
  • Το μαγνητικό πεδίο του ήλιου δημιουργείται από θερμά αέρια που κινούνται και προκαλούν εκρήξεις ενέργειας, οι οποίες επηρεάζουν τον διαστημικό καιρό και μπορούν να βλάψουν δορυφόρους και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Οι επιστήμονες εντόπισαν το φαινόμενο «αστάθεια Κέλβιν-Χέλμχολτζ», όπου θερμά αέρια γλιστρούν και σχηματίζουν σπειροειδείς δίνες, εξηγώντας τη δυναμική πίσω από τις εκρήξεις ηλιακού πλάσματος.
  • Η συσσώρευση και απελευθέρωση μαγνητικής ενέργειας στον ήλιο προκαλεί εκλάμψεις και εκτοξεύσεις μάζας στο στέμμα του, εξηγώντας και την υψηλή θερμοκρασία της επιφάνειάς του.
  • Ο ήλιος αποτελεί ένα μοναδικό εργαστήριο για την κατανόηση βασικών φυσικών νόμων και τη βελτίωση της πρόγνωσης του διαστημικού καιρού.
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Οι πιο κοντινές λήψεις του ήλιου που έχουν τραβηχτεί ποτέ δείχνουν νέες λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο λαμπερότερο αστέρι του ηλιακού μας συστήματος.

Επιστήμονες, χρησιμοποιώντας το ισχυρότερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο, κατέγραψαν την επιφάνεια του Ήλιου μας με νέες, πρωτοφανείς λεπτομέρειες, σύμφωνα με άρθρο του BBC.

Πρόκειται για λεπτομέρειες σχετικά με το μαγνητικό πεδίο του ήλιου το οποίο κινείται από τον θερμό αέρα. Ο συνεχής στροβιλισμός είναι και η κινητήρια δύναμη πίσω από τις εκρήξεις ενέργειας που κάνει ο ήλιος και προκαλεί τον «διαστημικό καιρό» που μπορεί να επηρεάσει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τους δορυφόρους της Γης, ακόμα και τον τραυματισμό αστροναυτών.

Ενισχύεται η κατανόηση του πλανήτη

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ντέιβιντ Μπόμπολτζ, ο οποίος εργάζεται στο Εθνικό Ηλιακό Αστεροσκοπείο των ΗΠΑ (NSO), η λήψη τόσο λεπτομερών εικόνων του πλανήτη θα βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν αλλά και να προβλέψουν τον διαστημικό καιρό. «Ο Ήλιος είναι η πηγή αυτής της ενέργειας και όλου αυτού του διαστημικού καιρού, θέλουμε να κατανοήσουμε τη φυσική του Ήλιου, μέχρι και τις μικρότερες κλίμακες», ανέφερε.

Η εικόνα δείχνει ένα εξαιρετικά κοντινό πλάνο της επιφάνειας του Ήλιου, που καταγράφηκε από το ισχυρότερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο. Δείχνει μια φλογερή πορτοκαλί λάμψη με μοτίβα που μοιάζουν σχεδόν με χαρακτικά φύλλων στην επιφάνεια. Αυτά τα μοτίβα αποτελούν ένδειξη «στροβίλων αστάθειας» στην επιφάνεια του Ήλιου.

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Πώς καταγράφηκε η εικόνα

Χάρη στο μεγαλύτερο ηλιακό τηλεσκόπιο του κόσμου, το Inouye, το οποίο βρίσκεται σε μία ψηλή κορυφή της Χαβάης όπου ο ουρανός είναι απαλλαγμένος από σκόνη, έγινε εφικτό οι επιστήμονες να μεγεθύνουν την επιφάνεια του Ήλιου. Από τις εικόνες καταγράφηκαν με λεπτομέρεια οι στροβιλιζόμενες δίνες θερμότητας που δημιουργούν εκρήξεις.

Ο αστρονόμος του NSO, Δρ. David Kuridze, δήλωσε στο BBC News: «Αυτές οι περιστροφικές κινήσεις δημιουργούν μαγνητική ενέργεια, η οποία μπορεί να συσσωρευτεί για να παράγει αυτές τις εκρήξεις μεγάλης κλίμακας».

Οι επιστήμονες λένε ότι έχουν καταγράψει την κινητήρια δύναμη πίσω από τις ξαφνικές εκρήξεις ηλιακού πλάσματος και μαγνητικών πεδίων που ο Ήλιος στέλνει στο διάστημα.

Το φαινόμενο συσσώρευσης ενέργειας

Ο όρος για αυτό που ανακάλυψαν οι επιστήμονες στον Ήλιο είναι «αστάθεια Κέλβιν-Χέλμχολτζ».

Πρόκειται για ένα φαινόμενο κατά το οποίο τα θερμά αέρια γλιστρούν το ένα δίπλα στο άλλο και προκαλούν μικρές διαταραχές εξελίσσονται σε σπειροειδείς δίνες. Μοιάζει με το φαινόμενο των ωκεανών, κατά το οποίο τα κύματα ενώνονται δημιουργώντας μεγαλύτερα και πιο ισχυρά.

Ο Δρ. Friedrich Woeger, επίσης από το NSO, εξήγησε ότι η ανακάλυψη του φαινομένου στην επιφάνεια του Ήλιου όχι μόνο εξηγεί τη δυναμική πίσω από τον διαστημικό καιρό, αλλά ακόμη και γιατί η επιφάνεια του Ήλιου είναι τόσο ζεστή.

«Μόλις συσσωρευτεί αρκετή ενέργεια στα ανώτερα στρώματα, μπορεί στη συνέχεια να απελευθερωθεί, ως έκλαμψη ή αυτό που είναι γνωστό ως εκτόξευση μάζας στο στέμμα του ήλιου», είπε.

Ένα μοναδικό εργαστήριο

Ο Μπόμπολτζ πρόσθεσε ότι, εκτός από την πρακτική ανάγκη να κατανοήσουμε και να προστατευτούμε από τον διαστημικό καιρό, τα νέα ευρήματα ήταν μια υπενθύμιση ότι ο Ήλιος είναι ένα «μοναδικό εργαστήριο».

«Είναι το πλησιέστερο άστρο μας», είπε. «Και μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ορισμένους πολύ βασικούς νόμους της φυσικής. Η πρώτη πειραματική απόδειξη της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν προήλθε από παρατηρήσεις ηλιακών εκλείψεων. Έτσι, απλώς για την ανθρώπινη γνώση, χρειαζόμαστε πειράματα σαν κι αυτό», είπε

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