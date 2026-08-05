25 πυρκαγιές τις τελευταίες 24 ώρες – Δύο μέτωπα παραμένουν ενεργά

Τα νεότερα δεδομένα του Πυροσβεστικού Σώματος από τα μέτωπα των πυρκαγιών δείχνουν ότι η κατάσταση στις περισσότερες περιοχές παραμένει ελεγχόμενη. Τα ενεργά μέτωπα που συνεχίζουν να απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, το Κορωπί και τη Ζάκυνθο, όπου η εικόνα πάντως δεν είναι ανησυχητική.

Στον Μελιγαλά, η φωτιά δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο από το πρωί, ενώ, στη Ζάκυνθο η κατάσταση έχει ελεγχθεί. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Από εκεί και πέρα, συνολικά 25 αγροτοδασικές φωτιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, από το απόγευμα της 4ης Αυγούστου έως τις 18:00 της Τετάρτης (05/08). Από αυτές, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών διερευνώνται από τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την ασφάλειά τους.