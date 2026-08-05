Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Απογειώθηκε» αυτοκίνητο

Ανστάτωση προκλήθηκε σήμερα το απόγευμα στην οδό Αλεξανδρείας στην περιοχή του Ντεπώ στη Θεσσαλονίκη λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία του ThessPost.gr, το μισό αυτοκίνητο βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, έχοντας... σκαρφαλώσει σε παρακείμενο παρκαρισμένο όχημα.

Το «ιπτάμενο» όχημα έγινε γρήγορα… αξιοθέατο για τους περαστικούς και τους περίοικους που το αντίκρισαν, μη μπορώντας να μαντέψουν πως κατάφερε να βρεθεί σε αυτή την κλίση.

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