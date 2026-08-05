Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival στις 12:35 τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, στο ύψος της Πυλαίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο σημείο.

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