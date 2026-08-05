Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Επικίνδυνες για τα παιδιά οι παραλίες όπου η ατμόσφαιρα μυρίζει καπνό

Snapshot Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προειδοποιεί για τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνού και των χημικών αερίων από τις πυρκαγιές στην υγεία, ειδικά για το αναπνευστικό σύστημα.

Οι ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι έγκυοι, πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στον καπνό, κρατώντας κλειστά παράθυρα και φορώντας μάσκες υψηλής προστασίας. Snapshot powered by AI

Ο καπνός, οι αιωρούμενες στάχτες αλλά και τα χημικά αέρια στις περιοχές οι οποίες επηρεάστηκαν απο τις πυρκαγιές, έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, επηρεάζοντας το αναπνευστικό σύστημα, άμεσα και μακροπρόθεσμα, και επιδεινώνοντας την κατάσταση ατόμων με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και συστήνει μέτρα προστασίας για το γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, οι βαριά και χρόνια πάσχοντες.

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ, όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είναι σημαντικό να αποφεύγουν την εισπνοή του καπνού, διατηρώντας κλειστά τα παράθυρα σπιτιών και αυτοκινήτων και φορώντας μάσκα υψηλής προστασίας, όταν είναι ανάγκη να κινηθούν σε εξωτερικό χώρο.

Συγκεκριμένα ο ΠΙΣ συστήνει:

Να αποφεύγονται οι μετακινήσεις που δεν είναι απολύτως απαραίτητες και να συντομεύει κατά το δυνατόν η παραμονή εκτός σπιτιού.

Να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα με τρόπο ώστε να μην εισχωρήσει καπνός στον εσωτερικό χώρο.

Να προχωράμε σε παύση της λειτουργίας σε παλαιάς τεχνολογίας κλιματιστικά που φέρνουν εντός των σπιτιών αέρα από τον εξωτερικό χώρο. Με τα νέου τύπου κλιματιστικά δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα.

Τα μικρά παιδιά να παίζουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην πηγαίνουν στις παραλίες και την θάλασσα αν η ατμόσφαιρα μυρίζει καπνούς.

Να ενυδατωνόμαστε συχνά μέσα στην ημέρα.

Αν νιώσει ένα άτομο βήχα, καταβολή, ζάλη, πονοκέφαλο ή άλλο σύμπτωμα να επικοινωνεί άμεσα με τον θεράποντα ιατρό του.

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