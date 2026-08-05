Κένυα: Βρέθηκαν ίχνη κυανίου στα στομάχια των 15 νεκρών ελεφάντων

Οι 15 ελέφαντες που εντοπίστηκαν νεκροί στη νότια Κένυα, έξω από το φημισμένο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι, εκτιμάται ότι δηλητηριάστηκαν από φυτοφάρμακα αφού κατανάλωσαν ψεκασμένες ντομάτες σε γειτονικές καλλιέργειες, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους ντόπιους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) ανακοίνωσε ότι οι ελέφαντες, οι οποίοι πέθαναν σε διάστημα ενός μήνα, είχαν παρουσιάσει σημάδια «μερικής παράλυσης», γεγονός που υποδηλώνει ότι είχαν δηλητηριαστεί από κυάνιο που χρησιμοποιείται στα φυτοφάρμακα.

Δέκα από τους ελέφαντες είχαν βρεθεί με συμπτώματα παράλυσης και κατέληξαν μέσα σε δύο ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι πέντε είχαν ήδη πεθάνει όταν εντοπίστηκαν.

Η Κένυα έχει καταγράψει στο παρελθόν περιστατικά δηλητηρίασης ελεφάντων ως αποτέλεσμα λαθροθηρίας και σύγκρουσης του ανθρώπου με την άγρια ζωή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο, τοπικοί περιβαλλοντολόγοι και αγρότες της περιοχής εξέφρασαν σκεπτικισμό μιλώντας στο BBC, υποστηρίζοντας ότι οι θάνατοι των ελεφάντων δεν αποτελεί πράξη εγκληματικής ενέργειας.

«Ζούμε μαζί με αυτά τα άγρια ζώα εδώ και δεκαετίες και δεν έχουμε βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο», δήλωσε στο BBC ο Ντάνιελ Νίνα, ο οποίος εκπροσωπεί ορισμένους από τους αγρότες της περιοχής.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες

Οι καλλιέργειες ντομάτας βρίσκονται στην περιοχή Κιμάνα, η οποία αποτελεί μέρος μιας διαδρομής μεταξύ του Εθνικού Πάρκου Αμποσέλι και του Εθνικού Πάρκου Τσάβο, στο νότιο τμήμα της Κένυας.

Πρόκειται για μια τεράστια περιοχή γνωστή ως οικοσύστημα του Αμποσέλι, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων της χώρας με την Τανζανία, όπου περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες μετακινούνται αναζητώντας τροφή και νερό.

Ο επικεφαλής κτηνίατρος της Υπηρεσίας Άγριας Ζωής της Κένυας, Dr. Άιζακ Λεκολουλ, δήλωσε στο BBC ότι εντόπισαν ίχνη κυανίου σε δείγματα που ελήφθησαν από τα στομάχια των ελεφάντων.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο σκόπιμης δηλητηρίασης, αλλά είναι αδύνατο σε αυτό το στάδιο να προσδιοριστεί τι θα μπορούσε να έχει σκοτώσει τους ελέφαντες.

«Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά τι συνέβη, επειδή δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους περιπτώσεις. Είναι σχεδόν ένα μεμονωμένο περιστατικό, και συνέβη μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα», είπε ο Λεκολούλ.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται απώλεια τέτοιας κλίμακας σε μια περιοχή όπου η λαθροθηρία είχε σχεδόν εξαλειφθεί.

«Διεξάγονται επίσης περιβαλλοντικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πηγών νερού και άλλων πιθανών περιβαλλοντικών ρύπων στις πληγείσες περιοχές, για να διαπιστωθεί εάν οι ελέφαντες εκτέθηκαν σε κοινή πηγή», ανέφερε η αρχή σε ανακοίνωσή της.

Το μυστήριο πυκνώνει καθώς οι θάνατοι σημειώθηκαν σταδιακά σε διάστημα ενός μήνα, ενώ οι ελέφαντες ανήκουν σε διαφορετικές ηλικίες και φύλακες, γεγονός που αποκλείει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί μία μόνο οικογένεια ζώων. Οι περισσότεροι από τους ελέφαντες που επλήγησαν ήταν θηλυκοί ελέφαντες και τα μικρά τους, με μόνο ένα αρσενικό μεταξύ των νεκρών.

Όλα τα πτώματα εντοπίστηκαν των ορίων του προστατευόμενου πάρκου, σε ακτίνα 15 έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορά του.

Το οικοσύστημα του Αμποσέλι που φιλοξενεί περισσότερους από 2.000 ελέφαντες, παρακολουθείται πλέον στενά, ενώ οι τοπικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για να αποτρέψουν μια μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή. λέγοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πάθηση θα μπορούσε να μεταδοθεί στους ανθρώπους.