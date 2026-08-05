Κένυα: Βρέθηκαν ίχνη κυανίου στα στομάχια των 15 νεκρών ελεφάντων

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται απώλεια τέτοιας κλίμακας σε μια περιοχή όπου η λαθροθηρία ελεφάντων είχε σχεδόν εξαλειφθεί

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Κένυα: Βρέθηκαν ίχνη κυανίου στα στομάχια των 15 νεκρών ελεφάντων
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι 15 ελέφαντες που εντοπίστηκαν νεκροί στη νότια Κένυα, έξω από το φημισμένο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι, εκτιμάται ότι δηλητηριάστηκαν από φυτοφάρμακα αφού κατανάλωσαν ψεκασμένες ντομάτες σε γειτονικές καλλιέργειες, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους ντόπιους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) ανακοίνωσε ότι οι ελέφαντες, οι οποίοι πέθαναν σε διάστημα ενός μήνα, είχαν παρουσιάσει σημάδια «μερικής παράλυσης», γεγονός που υποδηλώνει ότι είχαν δηλητηριαστεί από κυάνιο που χρησιμοποιείται στα φυτοφάρμακα.

Δέκα από τους ελέφαντες είχαν βρεθεί με συμπτώματα παράλυσης και κατέληξαν μέσα σε δύο ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι πέντε είχαν ήδη πεθάνει όταν εντοπίστηκαν.

Η Κένυα έχει καταγράψει στο παρελθόν περιστατικά δηλητηρίασης ελεφάντων ως αποτέλεσμα λαθροθηρίας και σύγκρουσης του ανθρώπου με την άγρια ζωή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο, τοπικοί περιβαλλοντολόγοι και αγρότες της περιοχής εξέφρασαν σκεπτικισμό μιλώντας στο BBC, υποστηρίζοντας ότι οι θάνατοι των ελεφάντων δεν αποτελεί πράξη εγκληματικής ενέργειας.

«Ζούμε μαζί με αυτά τα άγρια ζώα εδώ και δεκαετίες και δεν έχουμε βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο», δήλωσε στο BBC ο Ντάνιελ Νίνα, ο οποίος εκπροσωπεί ορισμένους από τους αγρότες της περιοχής.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες

Οι καλλιέργειες ντομάτας βρίσκονται στην περιοχή Κιμάνα, η οποία αποτελεί μέρος μιας διαδρομής μεταξύ του Εθνικού Πάρκου Αμποσέλι και του Εθνικού Πάρκου Τσάβο, στο νότιο τμήμα της Κένυας.

Πρόκειται για μια τεράστια περιοχή γνωστή ως οικοσύστημα του Αμποσέλι, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων της χώρας με την Τανζανία, όπου περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες μετακινούνται αναζητώντας τροφή και νερό.

Ο επικεφαλής κτηνίατρος της Υπηρεσίας Άγριας Ζωής της Κένυας, Dr. Άιζακ Λεκολουλ, δήλωσε στο BBC ότι εντόπισαν ίχνη κυανίου σε δείγματα που ελήφθησαν από τα στομάχια των ελεφάντων.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο σκόπιμης δηλητηρίασης, αλλά είναι αδύνατο σε αυτό το στάδιο να προσδιοριστεί τι θα μπορούσε να έχει σκοτώσει τους ελέφαντες.

«Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά τι συνέβη, επειδή δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους περιπτώσεις. Είναι σχεδόν ένα μεμονωμένο περιστατικό, και συνέβη μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα», είπε ο Λεκολούλ.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται απώλεια τέτοιας κλίμακας σε μια περιοχή όπου η λαθροθηρία είχε σχεδόν εξαλειφθεί.

«Διεξάγονται επίσης περιβαλλοντικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πηγών νερού και άλλων πιθανών περιβαλλοντικών ρύπων στις πληγείσες περιοχές, για να διαπιστωθεί εάν οι ελέφαντες εκτέθηκαν σε κοινή πηγή», ανέφερε η αρχή σε ανακοίνωσή της.

Το μυστήριο πυκνώνει καθώς οι θάνατοι σημειώθηκαν σταδιακά σε διάστημα ενός μήνα, ενώ οι ελέφαντες ανήκουν σε διαφορετικές ηλικίες και φύλακες, γεγονός που αποκλείει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί μία μόνο οικογένεια ζώων. Οι περισσότεροι από τους ελέφαντες που επλήγησαν ήταν θηλυκοί ελέφαντες και τα μικρά τους, με μόνο ένα αρσενικό μεταξύ των νεκρών.

Όλα τα πτώματα εντοπίστηκαν των ορίων του προστατευόμενου πάρκου, σε ακτίνα 15 έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορά του.

Το οικοσύστημα του Αμποσέλι που φιλοξενεί περισσότερους από 2.000 ελέφαντες, παρακολουθείται πλέον στενά, ενώ οι τοπικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για να αποτρέψουν μια μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή. λέγοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πάθηση θα μπορούσε να μεταδοθεί στους ανθρώπους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 69χρονος πήγε για ψώνια με το ελικόπτερό του γιατί η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν... πολύ μεγάλη - Δείτε βίντεο

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τζίτζι Χαντίντ και Μπράντλεϊ Κούπερ παντρεύτηκαν κρυφά στη Νέα Υόρκη -Οι βέρες και το λαμπερό δείπνο

14:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Όλα τα μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους – Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Η στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν το Rolex και την τσάντα Hermès των 75.000 ευρώ κρυμμένα κάτω από πέτρες

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Επιχειρούν 6 αεροσκάφη

13:50ΥΓΕΙΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται ζελεδάκια με CBD και τετραϋδροκανναβινόλη - «Μην τα καταναλώσετε»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Στο Πόρτο Γερμενό ο Ευάγγελος Τουρνάς: «Προχωρούμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών»

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο 26χρονος Αφγανός

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Βρέθηκαν ίχνη κυανίου στα στομάχια των 15 νεκρών ελεφάντων - Έφαγαν ντομάτες ψεκασμένες με φυτοφάρμακα

13:26ΥΓΕΙΑ

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Να μην πηγαίνουν τα παιδιά σε παραλίες όπου η ατμόσφαιρα μυρίζει καπνό

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρίτσαινα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων - Στο νοσοκομείο η οδηγός

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από το κόμμα Καρυστιανού και ο Τάκης Κοτσόργιος

13:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβά στοιχίζει η βουτιά:  Οι τιμές στις ξαπλώστρες σε γνωστές παραλίες της Ελλάδας

13:06LIFESTYLE

Επαναλήψεις από το πρωί έως το βράδυ – Ποιες κερδίζουν «χαλαρά» την τηλεθέαση

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος της Space X συνετρίβη στη Σελήνη: Ζύγιζε 4 τόνους και «έτρεχε» με 8.690 χλμ την ώρα

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Νεοχώρι Μεσσηνίας - Επιχειρούν 4 αεροσκάφη

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στο Ηράκλειο από εκκωφαντικό κρότο: Έσπασαν τζάμια, ένας ελαφρά τραυματίας

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Γερμανία: Αεροσκάφος cargo συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Επιχειρούν 6 αεροσκάφη

12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στο Ηράκλειο από εκκωφαντικό κρότο: Έσπασαν τζάμια, ένας ελαφρά τραυματίας

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Γερμανία: Αεροσκάφος cargo συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα

08:35ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Καλοκαίρι με 38αρια – Πού αναμένονται ισχυροί βοριάδες

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Νεοχώρι Μεσσηνίας - Επιχειρούν 4 αεροσκάφη

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: «Φρούριο» το κλειστό ξενοδοχείο που έκρυβε το πτώμα του 90χρονου πατέρα του – Αλυσίδες, κάμερες και απαγορεύσεις

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

14:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Όλα τα μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους – Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Η στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν το Rolex και την τσάντα Hermès των 75.000 ευρώ κρυμμένα κάτω από πέτρες

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη Έλληνας οδηγός για υπεξαίρεση τσάντας και ρολογιού αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα

13:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβά στοιχίζει η βουτιά:  Οι τιμές στις ξαπλώστρες σε γνωστές παραλίες της Ελλάδας

13:06LIFESTYLE

Επαναλήψεις από το πρωί έως το βράδυ – Ποιες κερδίζουν «χαλαρά» την τηλεθέαση

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε Μεξικανή influencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρίτσαινα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων - Στο νοσοκομείο η οδηγός

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από το κόμμα Καρυστιανού και ο Τάκης Κοτσόργιος

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκαν 3.000 διαβατήρια σε έναν μήνα στην Πάτρα - Οι 7 στους 10 για να αποφύγουν τη νέα ταυτότητα

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μάνη χειροκρότησε τον φονιά: Η εκδίκηση ενός πατέρα που συγκλόνισε την Ελλάδα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο και βρήκαν τη σορό του 90χρονου στον καταψύκτη – Η επικοινωνία με την κόρη και οι ισχυρισμοί του 55χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ