Θρίλερ στην Κένυα: Μυστηριώδεις θάνατοι ελεφάντων προκαλούν συναγερμό στις αρχές

Επείγουσα έρευνα διεξάγεται στην Κένυα μετά τον μυστηριώδη θάνατο 15 ελεφάντων κοντά στο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι

Νατάσα Παυλοπούλου

Θρίλερ στην Κένυα: Μυστηριώδεις θάνατοι ελεφάντων προκαλούν συναγερμό στις αρχές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 15 ελέφαντες πέθαναν ανεξήγητα στα όρια του Εθνικού Πάρκου Αμποσέλι στη νότια Κένυα, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές προστασίας άγριας ζωής.
  • Δέκα από τους νεκρούς ελέφαντες εμφάνισαν μερική παράλυση πριν πεθάνουν, ενώ πέντε πτώματα ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση ή συλημένα.
  • Προκαταρκτικές αναλύσεις εντόπισαν πιθανώς τοξική ουσία σε δείγματα, αλλά άλλες δοκιμές δεν επιβεβαίωσαν τοξίνες, ενώ συνεχίζονται περαιτέρω εξετάσεις και περιβαλλοντικές έρευνες.
  • Οι θάνατοι σημειώθηκαν σε διάστημα ενός μήνα, αφορούν ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, κυρίως θηλυκούς και τα μικρά τους, και συνέβησαν εκτός των ορίων του προστατευόμενου πάρκου.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η πάθηση που προκάλεσε τους θανάτους μπορεί να μεταδοθεί στους ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
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Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές προστασίας της άγριας ζωής στη νότια Κένυα, μετά τον ανεξήγητο θάνατο τουλάχιστον 15 ελεφάντων στα όρια του φημισμένου Εθνικού Πάρκου Αμποσέλι. Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της χώρας (KWS) ξεκίνησε έρευνα για να εντοπίσει τα αίτια του φαινομένου, την ώρα που ειδικοί συλλέγουν δείγματα ιστών από τα νεκρά ζώα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για κάποια καλπάζουσα ασθένεια, μαζική δηλητηρίαση ή άλλον εξωγενή παράγωγα.

Η KWS δήλωσε ότι 10 από τους ελέφαντες εμφανίστηκαν σημάδια μερικής παράλυσης προτού πεθάνουν μέσα σε δύο ημέρες.Τα υπόλοιπα πέντε κουφάρια ήταν σε υπερβολική αποσύνθεση ή είχαν συληθεί, καθιστώντας αδύνατο να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου, ανέφερε η αρχή της άγριας ζωής. Η Κένυα έχει καταγράψει στο παρελθόν περιστατικά δηλητηρίασης ελεφάντων ως αποτέλεσμα λαθροθηρίας και σύγκρουσης ανθρώπου-αγρίας ζωής.

Το πάρκο και η γύρω περιοχή είναι γνωστό ως οικοσύστημα Αμποσέλι, μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται στα σύνορα με την Τανζανία , η οποία φημίζεται για την άγρια ​​ζωή της.Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται απώλεια τέτοιας κλίμακας σε μια περιοχή όπου η λαθροθηρία είχε σχεδόν εξαλειφθεί.

Προκαταρκτικές δοκιμές σε δείγματα που συλλέχθηκαν από τους ελέφαντες από ένα εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι ανίχνευσαν μια «πιθανώς τοξική ουσία», ενώ ξεχωριστές αναλύσεις από ένα κυβερνητικό εργαστήριο ήταν αρνητικές για τις τοξίνες που εξετάστηκαν. Η KWS δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω δοκιμές.

«Διεξάγονται επίσης περιβαλλοντικές έρευνες , συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πηγών νερού και άλλων πιθανών περιβαλλοντικών ρύπων στις πληγείσες περιοχές, για να διαπιστωθεί εάν οι ελέφαντες εκτέθηκαν σε κοινή πηγή», ανέφερε η αρχή σε ανακοίνωσή της.

Το μυστήριο πυκνώνει καθώς οι θάνατοι σημειώθηκαν σταδιακά σε διάστημα ενός μήνα, ενώ οι ελέφαντες ανήκουν σε διαφορετικές ηλικίες και φύλακες, γεγονός που αποκλείει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί μία μόνο οικογένεια ζώων. Οι περισσότεροι από τους ελέφαντες που επλήγησαν ήταν θηλυκοί ελέφαντες και τα μικρά τους, με μόνο ένα αρσενικό μεταξύ των νεκρών.

Όλα τα πτώματα εντοπίστηκαν των ορίων του προστατευόμενου πάρκου, σε ακτίνα 15 έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορά του. Το οικοσύστημα του Αμποσέλι που φιλοξενεί περισσότερους από 2.000 ελέφαντες , παρακολουθείται πλέον στενά, ενώ οι τοπικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για να αποτρέψουν μια μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή. λέγοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πάθηση θα μπορούσε να μεταδοθεί στους ανθρώπους.

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