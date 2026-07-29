Kavinsky: Ποιος ήταν ο δημιουργός του θρυλικού «Nightcall» που πέθανε σε ηλικία 50 ετών

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι με τις Αρχές να διερευνούν τα αίτια του θανάτου του, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Kavinsky: Ποιος ήταν ο δημιουργός του θρυλικού «Nightcall» που πέθανε σε ηλικία 50 ετών
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Kavinsky, γνωστός για το τραγούδι «Nightcall», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι σε ηλικία 50 ετών.
  • Οι γαλλικές Αρχές διερευνούν τα αίτια θανάτου του χωρίς να έχουν βρει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
  • Ο Kavinsky ξεκίνησε ως ηθοποιός και από το 2005 αφοσιώθηκε στη μουσική, αναδεικνύοντας το synthwave ύφος του.
  • Το «Nightcall» έγινε παγκόσμια επιτυχία το 2011 μέσω της ταινίας Drive και απέκτησε εκατοντάδες εκατομμύρια ακροάσεις.
  • Το 2024 τραγούδησε το «Nightcall» στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για το κομμάτι.
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Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής η είδηση του θανάτου του Kavinsky, του Γάλλου DJ και παραγωγού που έγινε γνωστός παγκοσμίως χάρη στο τραγούδι «Nightcall», το οποίο ακούστηκε στην εμβληματική ταινία Drive (2011).

Ο κατά κόσμον Vincent Belorgey βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι την Τρίτη 28 Ιουλίου, σε ηλικία 50 ετών. Οι γαλλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ποιος ήταν ο Kavinsky

Ο Kavinsky γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1975 στη Γαλλία και ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, πριν στραφεί στη μουσική το 2005.

Το ιδιαίτερο ηλεκτρονικό του ύφος, με έντονες επιρροές από τις ταινίες δράσης και τις synth-pop μουσικές των δεκαετιών του '80 και του '90, τον καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της synthwave και της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής.

Στην αρχή της πορείας του κυκλοφόρησε τα EP Teddy Boy, 1986 και Nightcall, ενώ συνεργάστηκε και περιόδευσε με μεγάλα ονόματα της γαλλικής ηλεκτρονικής μουσικής, όπως οι Daft Punk, Justice και SebastiAn.

Το «Nightcall» που τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 2011, όταν το «Nightcall» επιλέχθηκε για τους τίτλους αρχής της ταινίας Drive, με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling.

Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, αποκτώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ακροάσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, OutRun, ενώ το 2022 επέστρεψε δισκογραφικά με το Reborn, ύστερα από πολυετή απουσία.

Η εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Το 2024 βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας, όταν ερμήνευσε το «Nightcall» στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, μαζί με τους Phoenix και την Angèle.

Η εμφάνιση αυτή αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για το τραγούδι, το οποίο επέστρεψε στις μουσικές πλατφόρμες και στα charts αρκετών χωρών.

Τι γνωρίζουμε για τον θάνατό του

Ο θάνατος του Kavinsky ανακοινώθηκε την Τετάρτη από τις γαλλικές Αρχές. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, έχει διαταχθεί έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ύποπτα στοιχεία στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός, ενώ η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως

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