Πύργος: 19χρονος μεταφέρθηκε στην Πάτρα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας ή μηνιγγίτιδας

Snapshot Ένας 19χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο.

Τα συμπτώματα προκάλεσαν υποψίες για εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Παρά τη φαρμακευτική αγωγή, η κατάσταση του ασθενούς κρίθηκε σοβαρή.

Αποφασίστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Ένας 19χρονος άνδρας αφρικανικής καταγωγής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πύργου με υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο, συμπτώματα που προκάλεσαν ανησυχία για πιθανή εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα. Η κατάσταση του νεαρού ανάγκασαν το ιατρικό προσωπικό να ζητήσει τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω εξειδικευμένη εξέταση.

Ο 19χρονος προσήλθε το βράδυ της Τρίτης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σύμφωνα με το Pelop.gr, παρουσιάζοντας υψηλό πυρετό και ισχυρό πονοκέφαλο. Αυτά τα συμπτώματα κινητοποίησαν άμεσα τους γιατρούς, οι οποίοι προχώρησαν σε σειρά διαγνωστικών εξετάσεων για να αποκλείσουν σοβαρές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Παρά τη χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, η κλινική εικόνα του ασθενούς κρίθηκε σοβαρή, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να διακομιστεί σε μεγαλύτερο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου υπάρχει η δυνατότητα για πιο εξειδικευμένες και λεπτομερείς εξετάσεις.