Κωνσταντέλλος κατά Τσίπρα: Τι έκανε 5 χρόνια ως πρωθυπουργός; Εκείνος σχολιάζει, εμείς αγωνιζόμαστε

Άμεση τοποθέτηση από τον δήμαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού

Δημήτρης Δρίζος

Κωνσταντέλλος κατά Τσίπρα: Τι έκανε 5 χρόνια ως πρωθυπουργός; Εκείνος σχολιάζει, εμείς αγωνιζόμαστε
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  • Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποτελείται από τρεις διαφορετικές δημοτικές ενότητες με ξεχωριστές ανάγκες και προτεραιότητες.
  • Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει τα ζητήματα με σχέδιο και έργο, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον και αντιδρώντας στην υπερδόμηση.
  • Ο Δήμος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) που επιτρέπει υπερβολική δόμηση.
  • Κατά την πενταετή θητεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού δεν υπήρξε ουσιαστική θεσμική παρέμβαση για τη διόρθωση ή την αναστολή του ΝΟΚ.
  • Στη Βάρη και τη Βάρκιζα υλοποιούνται μεγάλα έργα υποδομών και αναπλάσεις που έχουν βελτιώσει σημαντικά την εικόνα και την ποιότητα ζωής.
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Σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα επιφύλαξε ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με αφορμή τις αναφορές του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. στο δήμο στο πλαίσιο της παρουσίασης του σχεδίου «Αριστοτέλης».

Ο κύριος Κωνσταντέλλος καταλόγισε εμμέσως πλην σαφώς αδράνεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015-2019 έναντι του Οικοδομικού Σχεδιασμού (ΝΟΚ) και σειρά άλλων ζητημάτων. Παράλληλα απέδωσε άγνοια στον πρώην Πρωθυπουργό για τα προβλήματα του δήμου αλλά και τα μέσα διεκδίκησής του.

“Η προστασία μιας πόλης δεν επιτυγχάνεται με περιστασιακές επισκέψεις και γενικόλογες διαπιστώσεις. Επιτυγχάνεται με συγκρούσεις όταν χρειάζεται, με θεσμικές παρεμβάσεις, με προσφυγές στη Δικαιοσύνη, με έργα και με αποτελέσματα”. ανέφερε χαρακτηριστικά

Και προσέθεσε πως “αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων απλώς σχολιάζουν μια πόλη και εκείνων που αγωνίζονται καθημερινά για το μέλλον της”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης:

«Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις.

Όταν κάποιος επιλέγει να μιλήσει δημόσια για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οφείλει πρώτα να γνωρίζει την πραγματικότητα.Ο Δήμος μας αποτελείται από τρεις διαφορετικές δημοτικές ενότητες, με διαφορετική ιστορία, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές προτεραιότητες.

Και η Δημοτική Αρχή δεν τις αντιμετωπίζει με συνθήματα, αλλά με σχέδιο και έργο.Στη Βουλιαγμένη προστατεύουμε με συνέπεια το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της με συγκρούσεις και δικαστικούς αγώνες όπου χρειάζονται.Στη Βούλα δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μεγάλη μάχη απέναντι στην υπερδόμηση.

Ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που συγκρούστηκαν με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), έναν κανονισμό που με τις διατάξεις του άνοιξε τον δρόμο για υπερβολικές αυξήσεις στη δόμηση και αλλοίωση της φυσιογνωμίας των πόλεων. Δεν μείναμε στα λόγια: προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δώσαμε θεσμική και νομική μάχη για να ανακοπεί η εφαρμογή του και να προστατευτεί το πολεοδομικό ισοζύγιο και η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας.

Αυτή η μάχη συνεχίζεται καθημερινά, γιατί οι επιπτώσεις του ΝΟΚ δεν είναι θεωρητικές, είναι απολύτως πραγματικές στις γειτονιές μας.Και εδώ προκύπτει ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: στα πέντε χρόνια που ο κ. Τσίπρας είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τι ακριβώς έκανε για να σταματήσει ή να διορθώσει τις καταστροφικές διατάξεις του ΝΟΚ;

Ποια ουσιαστική θεσμική παρέμβαση προώθησε για να προστατευτούν οι πόλεις από την υπερδόμηση που σήμερα όλοι επικαλούνται;Στη Βάρη λύνουμε πολεοδομικές εκκρεμότητες δεκαετιών και υλοποιούμε τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και υδραυλικών υποδομών που έχει γνωρίσει ποτέ η περιοχή.

Και όσο για τη Βάρκιζα, ίσως ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να την επισκεφθεί πριν μιλήσει γι’ αυτήν. Θα διαπίστωνε ότι πρόκειται για μια περιοχή που έχει αλλάξει ριζικά, με εκτεταμένες αναπλάσεις, σύγχρονες υποδομές και μια εικόνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Αττική.

Η προστασία μιας πόλης δεν επιτυγχάνεται με περιστασιακές επισκέψεις και γενικόλογες διαπιστώσεις. Επιτυγχάνεται με συγκρούσεις όταν χρειάζεται, με θεσμικές παρεμβάσεις, με προσφυγές στη Δικαιοσύνη, με έργα και με αποτελέσματα.Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων απλώς σχολιάζουν μια πόλη και εκείνων που αγωνίζονται καθημερινά για το μέλλον της.

Η δήλωση Τσίπρα περί «μεγάλου ξενοδοχείου»

Αφορμή για την παραπάνω ανακοίνωση, ήταν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του σχεδίου «Αριστοτέλης», ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Η Βουλιαγμένη κινδυνεύει να γίνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο».

Συγκεκριμένα, περιγράφοντας την εικόνα στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των στρεβλώσεων, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε τις διαφορετικές ταυτότητες των επιμέρους περιοχών:

«Στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης οι τρεις κοινότητες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, ενώ μοιάζει να έχει εξαφανιστεί και μία τέταρτη κοινότητα, η Βάρκιζα. Η Βάρη βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού, ένας τόπος με αραιή δόμηση, με αγροτικό παρελθόν και ανάγκες που δεν έχουν σχέση με τον συμπαγή αστικό ιστό της Βούλας που βρίσκεται δίπλα της. Η Βουλιαγμένη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία, κινδυνεύει να απορροφηθεί από το τσιμέντο που την απειλεί, κινδυνεύει να γίνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο πολυτελείας, ενώ η Βάρκιζα έχει ξεχαστεί».

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