Ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο – Η ενημέρωση για την υγεία του

Ο 23άχρονος άσος της Μπάγερν Μονάχου κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, μερικές ημέρες μετά το πρώτο περιστατικό και αποκάλυψε τι συμβαίνει με την υγεία του

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο – Η ενημέρωση για την υγεία του
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις μέρες, λόγω «θεραπεύσιμων κρίσεων απουσίας».
  • Η διάγνωση του αφορά σύντομες, παροδικές νευρολογικές κρίσεις, που δεν αποτελούν μακροπρόθεσμο κίνδυνο για την υγεία του.
  • Ο Μουσιάλα λαμβάνει εξαιρετική ιατρική φροντίδα και παραμένει αισιόδοξος για την αποκατάστασή του.
  • Ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει το ποδόσφαιρο με τη ιατρική έγκριση και υποστήριξη της Μπάγερν Μονάχου και των ειδικών.
  • Ζητά κατανόηση για τη διατήρηση της ιδιωτικότητας του θέματος και ευχαριστεί για την υποστήριξη που λαμβάνει.
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Ο Τζαμάλ Μουσιάλα αποκάλυψε ότι πάσχει από «θεραπεύσιμες κρίσεις απουσίας», μετά το νέο επεισόδιο κατάρρευσης στον αγωνιστικό χώρο, για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις μέρες.

Ο 23άχρονος ταλαντούχος μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου κατέρρευσε μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδο ως αλλαγή στη φιλική αναμέτρηση της ομάδας του Βίνσεντ Κομπανί κόντρα στη Χάιντενχαϊμ, το βράδυ της Τρίτης (18/08).

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε με δικές του δυνάμεις ύστερα από μερικά λεπτά.

Στο φιλικό του Σαββάτου, είχε προηγηθεί αντίστοιχο περιστατικό με αντίπαλο τη Λειψία. Ωστόσο, ο διεθνής Γερμανός διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος κίνδυνος για την υγεία του.

«Πρώτα απ’ όλα, είμαι καλά. Αισθάνομαι απίστευτα ευγνώμων για όλα τα μηνύματα και τη στήριξή σας», έγραψε ο Μουσιάλα σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς ανησυχείτε. Θα ήθελα σήμερα να σας καθησυχάσω και να εξηγήσω την κατάσταση· έχω διαγνωστεί με σύντομες, παροδικές αλλά θεραπεύσιμες κρίσεις απουσίας, οι οποίες οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία.

Αυτές μπορούν να προκαλέσουν περιστατικά όπως εκείνα που είδαμε πρόσφατα, τόσο στον αγώνα με τη Λειψία, όσο και στο παιχνίδι με τη Χάιντενχαϊμ.

Γνωρίζω ότι μπορεί αρχικά να φαίνονται ανησυχητικά, όμως, για εμένα αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς μου. Λαμβάνω εξαιρετική ιατρική φροντίδα και παραμένω ιδιαίτερα αισιόδοξος. Η Μπάγερν Μονάχου και οι άνθρωποι του στενού μου περιβάλλοντος βρίσκονται στο πλευρό μου και με βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία», τόνισε ακόμη.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε με δικές του δυνάμεις ύστερα από μερικά λεπτά.

«Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την υγεία μου. Σε στενή συνεργασία και τακτική επικοινωνία με τους ειδικούς, ήταν δική μου επιθυμία να αντιμετωπίσω αυτήν την πρόκληση. Με την ιατρική έγκριση των νευρολόγων, θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που θεωρώ καλύτερο για την αποκατάστασή μου: Να ζω τη ζωή μου και να ακολουθώ το πάθος μου για το ποδόσφαιρο», προσέθεσε ο Γερμανός διεθνής.

Ακόμη, επεσήμανε πως «έχω αναλάβει πλήρως την ευθύνη για αυτήν την απόφαση. Συνολικά, αισθάνομαι πολύ θετικά και πιστεύω ότι βρίσκομαι στον σωστό δρόμο. Αυτό που με βοηθά περισσότερο σε αυτήν την πορεία, είναι να συνεχίσω να κυνηγώ νίκες και τίτλους με την ομάδα μου, έχοντας τη δική σας εκπληκτική στήριξη κι ελπίζω αυτή η ενημέρωση να σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα την κατάσταση. Παράλληλα, ζητώ κατανόηση για την επιθυμία μου να διατηρήσω το θέμα ιδιωτικό και να το μοιράζομαι μόνο με τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους, τον σύλλογο και τους ιατρικούς ειδικούς».

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