Βρετανία: Ελέυθερος με εγγύηση και ο έκτος συλληφθείς για το περιστατικό ασφαλείας στη βάση Fairford

Snapshot Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ο έκτος συλληφθείς για το περιστατικό ασφαλείας στη βάση RAF Fairford.

Ο 25χρονος έχει καταγωγή από το Ιράν και τη Βρετανία και συνελήφθη στο Γουέστμινστερ.

Το περιστατικό αφορά τρία ύποπτα βαν που κινούνταν προς τη βρετανική βάση την προηγούμενη εβδομάδα.

Πέντε ακόμη άτομα συνελήφθησαν και επίσης αφέθηκαν ελεύθερα με εγγύηση.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής έγιναν σε δύο σπίτια της περιοχής χωρίς να παραταθεί η κράτηση των υπόπτων. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε και ο έκτος συλληφθείς για τη φερόμενη τρομοκρατική επίθεση στη βάση RAF Fairford της Βρετανίας.

Πρόκειται για έναν 25χρονο άνδρα με καταγωγή από το Ιράν και τη Βρετανία, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη στο Γουέστμινστερ, στα πλαίσια ερευνών για το περιστατικό ασφαλείας κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford στο Gloucestershire.

Το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τρία ύποπτα βαν που κινούνταν προς την βρετανική βάση. Στα πλαίσια των ερευνών συνελήφθησαν κοντά στο σημείο 5 άτομα ως ύποπτα για το περιστατικό, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Υποψία εμπλοκής του Ιράν

Σύμφωνα με το Sky News, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και για τον τελευταίο άνδρα που συνελήφθη, οι Αρχές αποφάσισαν ότι δεν κρίνεται λόγος να παραμένει υπό κράτηση. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής πραγματοποιήθηκαν σε δύο σπίτια της περιοχής.

Μετά την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση οι πέντε συλληφθέντες ύποπτοι, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για την εξέλιξη αυτή.

Σε απάντηση, η αντιτρομοκρατική αστυνομία ανέφερε ότι επρόκειτο για «αποφασιστική κίνηση της έρευνας» που «βασίστηκε στην εμπειρία και σε προσεκτικές εκτιμήσεις των αστυνομικών εξουσιών». Πρόσθεσαν ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στα οχήματα, αλλά κατασχέθηκε μια ποσότητα βενζίνης.

Η Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, δήλωσε την Πέμπτη: «Η έρευνα σχετικά με τις περιστάσεις που περιβάλλουν τα γεγονότα στο Γκλόστερσαϊρ είναι εξαιρετικά περίπλοκη, και οι εξειδικευμένες ομάδες μας διερευνούν πολλαπλές γραμμές έρευνας.

«Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, εξετάζουμε όλες τις πιθανές πτυχές – συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εμπλοκής ξένου κράτους».

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ παρέδωσε στη Βρετανία πληροφορίες σχετικά με την υποψία τρομοκρατικής συνωμοσίας.

Διαβάστε επίσης