Καιρός: Έρχεται ακραία θερμική έξαρση από το ECMWF - Φέρνει 32άρια ο υποτροπικός αεροχείμαρρος

Αλλάζει ριζικά το καιρικό σκηνικό στη χώρα μας και μπαίνουμε ξανά σε τροχιά... άνοιξης

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται ακραία θερμική έξαρση από το ECMWF - Φέρνει 32άρια ο υποτροπικός αεροχείμαρρος
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια σημαντική θερμική έξαρση με θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα κανονικά για αρχές Οκτωβρίου επίπεδα.
  • Από τις 4 έως τις 9 Οκτωβρίου, θερμές αέριες μάζες από την Αφρική προκαλούν έντονη αύξηση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στο Ιόνιο, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα.
  • Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, η θερμή εισβολή εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, σβήνοντας τα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά του καιρού.
  • Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά έως και 31-32°C, σημειώνοντας απόκλιση 6-8°C πάνω από τα κλιματικά επίπεδα της εποχής.
  • Η κατάσταση δημιουργείται από την αλληλεπίδραση ενός ισχυρού αντικυκλώνα στα νοτιοδυτικά και ενός βαρομετρικού χαμηλού στα ανατολικά, που προωθούν θερμό αέρα στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Σε τροχιά μιας εντυπωσιακής θερμικής έξαρσης εισέρχεται η χώρα, καθώς τα τελευταία στοιχεία του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου ECMWF αποκαλύπτουν μια μετεωρολογική «σκακιέρα» γεμάτη ανατροπές.

Μέσα σε λίγα 24ωρα, το σκηνικό μεταβάλλεται ριζικά, με έναν υποτροπικό αεροχείμαρρο να παραμερίζει το φθινόπωρο και να στρώνει το χαλί για μια παρατεταμένη, εκτός εποχής «θερμή εισβολή».

Η αρχή γίνεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τη χώρα να βρίσκεται σε μια πρόσκαιρη κατάσταση ισορροπίας. Οι πράσινες αποχρώσεις στον χάρτη μαρτυρούν τη διατήρηση της φθινοπωρινής δροσιάς, όμως η ηρεμία αυτή είναι απατηλή. Ήδη από το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ένα πρώτο κίτρινο πέπλο κάνει την εμφάνισή του, προμηνύοντας την αλλαγή που έρχεται με ορμή από τα βάθη της Μεσογείου.

1.jpg

Η μεγάλη ανατροπή ξεκινά το διήμερο της Δευτέρας και της Τρίτης, όταν οι θερμές μάζες «ξυπνούν» και αρχίζουν να ανηφορίζουν από την Αφρική. Οι ψυχρότερες αέριες μάζες εγκλωβίζονται και περιορίζονται γρήγορα σε ένα μικρό κομμάτι της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, την ώρα που ένα έντονο κίτρινο κύμα ζέστης «κατακτά» το Ιόνιο, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα. Μέχρι την Τρί 6 Οκτωβρίου, η θερμή αυτή εισβολή εδραιώνεται για τα καλά, σπρώχνοντας τον υδράργυρο σε επίπεδα σαφώς υψηλότερα από τα κανονικά.

2.jpg
3.jpg

Στα μέσα της εβδομάδας, το καιρικό θρίλερ κορυφώνεται καθώς η Ελλάδα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης δύο αντίρροπων δυνάμεων. Ένας πανίσχυρος αντικυκλώνας στα νοτιοδυτικά και ένα βαρομετρικό χαμηλό στα ανατολικά λειτουργούν σαν μια γιγαντιαία «καιρική αντλία», που τραβά ασταμάτητα θερμό αέρα προς την περιοχή μας. Αν και την Τετάρτη η Βόρεια Ελλάδα καταφέρει να κρατήσει μια τελευταία άμυνα δροσιάς, μέχρι την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου οι άμυνες καταρρέουν. Το έντονο κίτρινο χρώμα κυριαρχεί απ' άκρη σ' άκρη στον χάρτη, σβήνοντας κάθε ίχνος φθινοπώρου.

4.jpg
5.jpg

Η μεγάλη κορύφωση έρχεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με τον χάρτη να παρουσιάζει μια εικόνα απόλυτης θερμικής κυριαρχίας. Κοιτάζοντας το επίπεδο των 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια, εκεί όπου δεν επηρεάζουν οι τοπικές συνθήκες και η νεφοκάλυψη), οι ισοθερμές των 15°C με 17°C σκεπάζουν πλέον ολόκληρη τη χώρα. Για εμάς που ξέρουμε να «διαβάζουμε» την ατμόσφαιρα, αυτό μεταφράζεται με μαθηματική ακρίβεια σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο έδαφος.

6.jpg

Με την προσθήκη της ηλιακής ακτινοβολίας και των κατά τόπους καταβατών ανέμων, η εκτίμηση δείχνει ότι ο υδράργυρος την Παρασκευή θα εκτοξευθεί στους 28°C με 30°C στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ δεν αποκλείεται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τη βόρεια Κρήτη να αγγίξει τοπικά ακόμα και τους 31°C με 32°C. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή, εκτός εποχής καλοκαιρινή έξαρση, η οποία θα φέρει θερμοκρασίες έως και 6-8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για τις αρχές Οκτωβρίου κλιματικά επίπεδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, προκάλεσε φθορές, την απείλησε και της πήρε το κινητό

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι κρύβεται κάτω από την Αθήνα: Αρχαίες σήραγγες, ρέματα,  και τα καταφύγια μιας αθέατης πόλης - Μύθοι και αλήθειες, δείτε μοναδικές εικόνες

12:52ΚΟΣΜΟΣ

«Ο χρόνος εξαντλείται ραγδαία»: Τα συστήματα που στηρίζουν τη ζωή στη Γη καταρρέουν – SOS από επιστήμονες, σε ζώνη κινδύνου 7 βασικοί δείκτες

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Φωτιά σε δάσος στην περιοχή Ανινάτα - Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

12:42LIFESTYLE

Θανάσης Βισκαδουράκης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν ένας ροκ σταρ, ένας ατίθασος καλλιτέχνης»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εκδήλωση μνήμης για τα 6.509 θύματα των φονικών σεισμών μετά από 100 μέρες

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Ποιες ώρες απαγορεύονται οι θορυβώδεις δραστηριότητες

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο - Δύσκολη η κατάσταση στα Ζωνιανά

12:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google βρήκε τρόπο να προσθέτει υδατογράφημα σε πρωτεΐνες που έχουν σχεδιαστεί με τεχνητή νοημοσύνη

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπεσαν 318 τόνοι νερού ανά στρέμμα στο Ξυλόσκαλο Χανίων μέσα σε δύο μέρες - Συνεχίζονται τα ισχυρά φαινόμενα

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα - Ποιοι βρέθηκαν στην εκκλησία

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη – Έρχεται νέος γύρος βροχών

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου, έπειτα από την έντονη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας κολυμπάει σε... κεντρικό δρόμο του Νιού Τζέρσεϊ: Δεν υπήρχε λόγος πανικού λένε οι κάτοικοι

11:16ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι πολύ όμορφη για να βρω τον έρωτα»: Η 21χρονη Ουκρανή που λέει πως η εμφάνισή της την δυσκολεύει

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν κινητά, laptop και tablet από το σπίτι του τραγουδιστή

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Είχε στήσει καρτέρι με μαχαίρι έξω από το σπίτι της 32χρονης, ένα μήνα πριν – Το χρονικό της επίθεσης, οι καταγγελίες και ο περιοριστικός όρος στο δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου, έπειτα από την έντονη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός 26χρονος σε σφοδρό τροχαίο - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη – Έρχεται νέος γύρος βροχών

09:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με δάνεια έως 230.000 ευρώ - Το νέο πακέτο μέτρων έως το 2035

07:45LIFESTYLE

Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα - Ποιοι βρέθηκαν στην εκκλησία

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρό μήνυμα Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Δεν θα δεχθούμε αναγνώριση ξένης κυριαρχίας στους δικούς μας θησαυρούς, ήρθε η ώρα της αλήθειας»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

11:16ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι πολύ όμορφη για να βρω τον έρωτα»: Η 21χρονη Ουκρανή που λέει πως η εμφάνισή της την δυσκολεύει

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο - Δύσκολη η κατάσταση στα Ζωνιανά

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Γιατί θα πληρωθούν νωρίτερα

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο από την Ιαπωνία: Η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε αυτοκίνητο

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Ποιες ώρες απαγορεύονται οι θορυβώδεις δραστηριότητες

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν κινητά, laptop και tablet από το σπίτι του τραγουδιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ