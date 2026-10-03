Καιρός: Έρχεται ακραία θερμική έξαρση από το ECMWF - Φέρνει 32άρια ο υποτροπικός αεροχείμαρρος

Snapshot Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια σημαντική θερμική έξαρση με θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα κανονικά για αρχές Οκτωβρίου επίπεδα.

Από τις 4 έως τις 9 Οκτωβρίου, θερμές αέριες μάζες από την Αφρική προκαλούν έντονη αύξηση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στο Ιόνιο, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα.

Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, η θερμή εισβολή εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, σβήνοντας τα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά του καιρού.

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά έως και 31-32°C, σημειώνοντας απόκλιση 6-8°C πάνω από τα κλιματικά επίπεδα της εποχής.

Η κατάσταση δημιουργείται από την αλληλεπίδραση ενός ισχυρού αντικυκλώνα στα νοτιοδυτικά και ενός βαρομετρικού χαμηλού στα ανατολικά, που προωθούν θερμό αέρα στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά μιας εντυπωσιακής θερμικής έξαρσης εισέρχεται η χώρα, καθώς τα τελευταία στοιχεία του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου ECMWF αποκαλύπτουν μια μετεωρολογική «σκακιέρα» γεμάτη ανατροπές.

Μέσα σε λίγα 24ωρα, το σκηνικό μεταβάλλεται ριζικά, με έναν υποτροπικό αεροχείμαρρο να παραμερίζει το φθινόπωρο και να στρώνει το χαλί για μια παρατεταμένη, εκτός εποχής «θερμή εισβολή».

Η αρχή γίνεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τη χώρα να βρίσκεται σε μια πρόσκαιρη κατάσταση ισορροπίας. Οι πράσινες αποχρώσεις στον χάρτη μαρτυρούν τη διατήρηση της φθινοπωρινής δροσιάς, όμως η ηρεμία αυτή είναι απατηλή. Ήδη από το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ένα πρώτο κίτρινο πέπλο κάνει την εμφάνισή του, προμηνύοντας την αλλαγή που έρχεται με ορμή από τα βάθη της Μεσογείου.

Η μεγάλη ανατροπή ξεκινά το διήμερο της Δευτέρας και της Τρίτης, όταν οι θερμές μάζες «ξυπνούν» και αρχίζουν να ανηφορίζουν από την Αφρική. Οι ψυχρότερες αέριες μάζες εγκλωβίζονται και περιορίζονται γρήγορα σε ένα μικρό κομμάτι της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, την ώρα που ένα έντονο κίτρινο κύμα ζέστης «κατακτά» το Ιόνιο, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα. Μέχρι την Τρί 6 Οκτωβρίου, η θερμή αυτή εισβολή εδραιώνεται για τα καλά, σπρώχνοντας τον υδράργυρο σε επίπεδα σαφώς υψηλότερα από τα κανονικά.

Στα μέσα της εβδομάδας, το καιρικό θρίλερ κορυφώνεται καθώς η Ελλάδα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης δύο αντίρροπων δυνάμεων. Ένας πανίσχυρος αντικυκλώνας στα νοτιοδυτικά και ένα βαρομετρικό χαμηλό στα ανατολικά λειτουργούν σαν μια γιγαντιαία «καιρική αντλία», που τραβά ασταμάτητα θερμό αέρα προς την περιοχή μας. Αν και την Τετάρτη η Βόρεια Ελλάδα καταφέρει να κρατήσει μια τελευταία άμυνα δροσιάς, μέχρι την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου οι άμυνες καταρρέουν. Το έντονο κίτρινο χρώμα κυριαρχεί απ' άκρη σ' άκρη στον χάρτη, σβήνοντας κάθε ίχνος φθινοπώρου.

Η μεγάλη κορύφωση έρχεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με τον χάρτη να παρουσιάζει μια εικόνα απόλυτης θερμικής κυριαρχίας. Κοιτάζοντας το επίπεδο των 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια, εκεί όπου δεν επηρεάζουν οι τοπικές συνθήκες και η νεφοκάλυψη), οι ισοθερμές των 15°C με 17°C σκεπάζουν πλέον ολόκληρη τη χώρα. Για εμάς που ξέρουμε να «διαβάζουμε» την ατμόσφαιρα, αυτό μεταφράζεται με μαθηματική ακρίβεια σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο έδαφος.

Με την προσθήκη της ηλιακής ακτινοβολίας και των κατά τόπους καταβατών ανέμων, η εκτίμηση δείχνει ότι ο υδράργυρος την Παρασκευή θα εκτοξευθεί στους 28°C με 30°C στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ δεν αποκλείεται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τη βόρεια Κρήτη να αγγίξει τοπικά ακόμα και τους 31°C με 32°C. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή, εκτός εποχής καλοκαιρινή έξαρση, η οποία θα φέρει θερμοκρασίες έως και 6-8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για τις αρχές Οκτωβρίου κλιματικά επίπεδα.

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