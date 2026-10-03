Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός 26χρονος σε σφοδρό τροχαίο - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

Snapshot Πέντε άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία 20χρονη γυναίκα, ένας ανήλικος και τρία άτομα ηλικίας 18 ετών.

Το όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο ΙΧ υπό άγνωστες συνθήκες.

Τα δύο οχήματα προσέκρουσαν σε συνολικά τέσσερις κολώνες φωτισμού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή ενός 26χρονου το βράδυ της Παρασκευής, όταν το όχημα που οδηγούσε ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο νεαρός, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος εξετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από την πορεία του και συγκρούστηκε με δεύτερο ΙΧ.

Στο πρώτο όχημα επέβαιναν ακόμη μία 20χρονη γυναίκα και ένας ανήλικος. Το δεύτερο αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 18χρονος, ενώ μαζί του βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα ηλικίας 18 ετών.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα δύο οχήματα να καταλήγουν πάνω σε κολώνες φωτισμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές σε συνολικά τέσσερις κολώνες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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