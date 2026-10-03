Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν κινητά, laptop και tablet από το σπίτι του τραγουδιστή

Κατασχέθηκαν τρία κινητά, δύο φορητοί υπολογιστές και ένα tablet από την οικία του Γιώργου Μαζωνάκη για ψηφιακή εξέταση

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν κινητά, laptop και tablet από το σπίτι του τραγουδιστή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα κινητά των γιατρών και τα δεδομένα από ιατρικές συσκευές στο ιατρείο της Καρνεάδου έχουν κρίσιμη σημασία για την ανασύνθεση των γεγονότων πριν τον θάνατο.
  • Ανάκτηση φωτογραφίας από το κινητό της Ιωάννας Γάκα δείχνει ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει, αντίθετα με τους ισχυρισμούς.
  • Καταγραφές από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης επιβεβαιώνουν την έναρξη της διαδικασίας και αναδεικνύουν αδρανοποίηση διαδοχικών συναγερμών.
  • Έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για πρόσωπα με άμεση γνώση των γεγονότων στην Καρνεάδου, ενώ εξετάζονται όλες οι κατασχεθείσες ηλεκτρονικές συσκευές.
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Στην κατάσχεση τριών κινητών τηλεφώνων, δύο φορητών υπολογιστών και ενός tablet προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές από την οικία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία ερευνήθηκε την Παρασκευή (2/10) κατόπιν σχετικής εντολής του Ανακριτή.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές αναμένεται να διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό τους και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν μηνύματα, επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο ΙΣΑ

Στον ανακριτή θα μεταβεί τη Δευτέρα αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, για να υποβάλει συμπληρωματικό υπόμνημα ζητώντας να διωχθεί η Ιωάννα Γάκα για ψευδή δήλωση για τα δυο έγγραφα που τους είχε αποστείλει το 2025 και το 2026 για τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπειάς.

Επιπλέον, θα προσκομίσουν και τα έγγραφα για το παράνομο ιατρείο που διατηρούσαν οι δύο γιατροί της Καρνεάδου, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, στην οδό Πατριαρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι.

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