Κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων στην Αττική

Snapshot Η Πυροσβεστική δέχθηκε 65 κλήσεις για παρεμβάσεις στην Αττική και την Κρήτη λόγω κακοκαιρίας.

Στην Αττική έγιναν 21 κοπές δέντρων και 7 αφαιρέσεις αντικειμένων από δρόμους εξαιτίας ισχυρών ανέμων.

Στην Κρήτη καταγράφηκαν 31 κλήσεις κυρίως λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν προβλήματα.

Οι υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον έως το απόγευμα. Snapshot powered by AI

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Αττική και την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 34 κλήσεις από περίπου τις 07:30 χθες το πρωί έως τις 06:00 σήμερα, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν κατά διαστήματα σε διάφορες περιοχές.

Οι περισσότερες παρεμβάσεις αφορούσαν προβλήματα που προκλήθηκαν από πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, τα οποία παρασύρθηκαν από τους δυνατούς ανέμους.

21 κοπές δέντρων και 7 αφαιρέσεις αντικειμένων

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τα συνεργεία προχώρησαν σε 21 κοπές δέντρων, ενώ πραγματοποιήθηκαν ακόμη 7 επιχειρήσεις για την απομάκρυνση αντικειμένων από σημεία όπου υπήρχε κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες ή οχήματα.

Οι παρεμβάσεις έγιναν σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ανάλογα με τα προβλήματα που προκαλούσαν οι ισχυρές ριπές του ανέμου.

31 κλήσεις στην Κρήτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων

Περισσότερες επιχειρησιακές ανάγκες καταγράφονται στην Κρήτη, όπου τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει σημαντικό αριθμό κλήσεων προς την Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί 31 κλήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, κυρίως λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν αρκετές περιοχές του νησιού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση τα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να παραμείνουν ισχυρά έως και τις απογευματινές ώρες σήμερα.

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