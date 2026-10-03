MedWatch: Τρεις νέες ιατρικές ειδικότητες εντάσσονται στο εργαλείο ελέγχων του υπουργείου Υγείας

Οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγοι μπαίνουν πλέον στο «μικροσκόπιο» των ελέγχων, ενώ αναμένεται και η επέκταση σε ψυχολόγους

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

MedWatch: Τρεις νέες ιατρικές ειδικότητες εντάσσονται στο εργαλείο ελέγχων του υπουργείου Υγείας
ΥΓΕΙΑ
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  • Οι οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγοι εντάσσονται πλέον στους ελέγχους του MedWatch, με αναμενόμενη επέκταση και σε ψυχολόγους.
  • Το MedWatch παρακολουθεί τη διαδικτυακή δραστηριότητα ιατρείων για αθέμιτες διαφημίσεις και προγραμματίζει ελέγχους από αρμόδιες αρχές.
  • Από την ενεργοποίηση του MedWatch, οι διαδικτυακές διαφημίσεις μειώθηκαν κατά 91%, με τα «κόκκινα» ευρήματα να βαίνουν μειούμενα.
  • Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τη νομιμότητα λειτουργίας εργαστηρίων και φυσικοθεραπευτών μέσω ηλεκτρονικών μητρώων και QR κωδίκων.
  • Κύρια ευρήματα αφορούν μη ιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις, παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων, και οδοντίατρους που προβάλλουν αισθητικές θεραπείες εκτός πλαισίου.
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Νέοι κλάδοι επαγγελματιών υγείας εντάσσονται στο μικροσκόπιο ελέγχων του υπουργείου Υγείας, MedWatch, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη.

Το εργαλείο επεκτείνεται και σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους, ενώ αναμένεται και η ένταξη των ψυχολόγων μόλις θεσμοθετηθεί το σχετικό πλαίσιο.

Μέσω του εργαλείου ελέγχων παρακολουθείται η διαδικτυακή δραστηριότητα των ιατρείων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι υπηρεσίες που διαφημίζουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν και σε περιπτώσεις που απαιτείται, προγραμματίζονται έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι σήμερα, στο σύστημα συμμετέχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του από τους Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα.

Μειώθηκαν κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις

Από τις 18 Σεπτεμβρίου που τέθηκε σε λειτουργία το MedWatch, έχουν καταγραφεί και αναλυθεί περισσότερες από 12.000 δομές και 37.000 διαδικτυακές καταχωρίσεις. Σημειώνεται, πάντως, ότι η σήμανση του MedWatch αποτελεί εύρημα του συστήματος και όχι απόφαση ή διαπίστωση παράβασης και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς.

Παράλληλα, οι σχετικές διαφημιστικές καμπάνιες που εντοπίζονται διαδικτυακά μειώθηκαν κατά 91%, ενώ παράλληλα μειώνονται και οι «κόκκινες» ενδείξεις που εντοπίζει η πλατφόρμα.

Η μείωση αυτή έχει δύο παραμέτρους: αφενός κάποια από τα πρώτα πιθανά ευρήματα αξιολογήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν ύποπτα, αφετέρου φαίνεται πως μεγάλο ποσοστό των διαδικτυακών διαφημίσεων έχει ήδη αποσυρθεί, υπό το φόβο της σάρωσης.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την παρουσίαση των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων της πλατφόρμας Medwatch, τα «κόκκινα» ευρήματα βαίνουν μειούμενα, φαίνεται πως επέρχεται συμμόρφωση, καθώς η πλατφόρμα αναγκάζει τους όποιους παραβάτες να «μαζευτούν». «Άρα, η πλατφόρμα έχει κάνει τη δουλειά της σε μεγάλο βαθμό».

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τα καταχωρισμένα εργαστήρια μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου του ΠΣΦ, ενώ τα νόμιμα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας φέρουν στην είσοδό τους ειδική σήμανση με QR code μέσω του οποίου ο ασθενής μπορεί να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα λειτουργίας τους. Αντίστοιχα, κάθε πολίτης μπορεί να επιβεβαιώσει εάν ένας φυσικοθεραπευτής είναι εγγεγραμμένο μέλος του Π.Σ.Φ. μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: https://www.psf.org.gr/physio_members.php

«Ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιος του παρέχει υπηρεσίες υγείας, εάν διαθέτει τα προβλεπόμενα επαγγελματικά προσόντα και εάν ο χώρος στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες λειτουργεί νόμιμα».

Οι έξι κατηγορίες ευρημάτων που ξεχωρίζουν

Από τη σάρωση του διαδικτύου και των social media, 101 κόκκινες περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε δομές αρμοδιότητας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 16 του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και 80 του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι έξι κατηγορίες ευρημάτων που ξεχωρίζουν είναι οι εξής:

Οδοντίατροι με ενέσιμα αισθητικής ιατρικής:

119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για υαλουρονικό (69), PRP (24), μεσοθεραπεία (17), Botox (5), νήματα (4). Η εγκύκλιος του 2026 επιτρέπει στους οδοντιάτρους την αλλαντική τοξίνη για θεραπευτικό σκοπό, όχι τα fillers. Επιπλέον 50 διαφημίσεις Botox από οδοντιατρεία.

Βλαστοκύτταρα και εξωσώματα σε ιατρείο:

231 ευρήματα V12 (σ.σ. πράξη που απαιτεί ανώτερη κατηγορία δομής ή/και μη ιατρός ή ειδικότητα εκτός πλαισίου) από τις 22-09: 135 σε απλά ιατρεία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής. Προϊόντα προηγμένων θεραπειών που απαιτούν έγκριση ΕΟΦ.

Φάρμακα με συνταγή, ονομαστικά, στο κοινό:

911 περιεχόμενα συν 151 αναφέρουν εμπορικές ονομασίες προϊόντων botox. Νέα ομάδα αποτελούν τα ενέσιμα φάρμακα απώλειας βάρους, σε 18 περιεχόμενα. 598 από τα 850 V4 (σ.σ. συνταγογραφούμενο φάρμακο διαφημίζεται στο κοινό) είναι σε ιατρεία.

Μη ιατροί που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις:

468 ΚΟΚΚΙΝΑ V2 (σ.σ. μη ιατρός ή ειδικότητα εκτός πλαισίου): μεσοθεραπεία 178, laser 120, υαλουρονικό 39, Botox 18, PRP 15, λιποαναρρόφηση 8. Αδίκημα από μόνη της η διαφήμιση (άρ. 339 Ν. 4512/2018). 172 τέτοιες επιχειρήσεις: 71 ΙΣΑ, 68 ΙΣΘ, 12 ΙΣΠ.

Βεβαιώσεις και συνταγές ως προϊόν:

16 ευρήματα V9 (σ.σ. ιατρική εξέταση χωρίς εξέταση/ως προϊόν): 13 βεβαιώσεις με τιμή ή «άμεσα», 1 ρητά χωρίς εξέταση (παραπέμφθηκε), 2 συνταγές φαρμακευτικής κάνναβης μέσω chat — κανόνας που τέθηκε σε λειτουργία στις 28-09.

Ο όρος «ιατρικός» χωρίς βεβαίωση:

5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας με «ιατρικ-» στην επωνυμία, 3 από αυτές κέντρα φυσικοθεραπείας. Χωριστό αδίκημα από το 2025 (άρ. 339 §4).

Τι δεν βρήκε το Medwatch:

Κανένα κομμωτήριο με ενέσιμο Botox.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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