Τα έντομα δεν είναι μόνο τροφή: Ο άγνωστος ρόλος τους στη φύση που αποκαλύπτει νέα έρευνα

Snapshot Πολλά ζώα, όπως πουλιά, νυχτερίδες και θηλαστικά, χρησιμοποιούν έντομα ή τις φωλιές τους για καθαρισμό, προστασία και καταφύγιο.

Τα έντομα βοηθούν στον καθαρισμό του περιβάλλοντος, π.χ. οι σκαραβαίοι απομακρύνουν περιττώματα και περιορίζουν παράσιτα.

Υπάρχουν αμοιβαίες σχέσεις, όπως αυτή ανάμεσα σε βραδύποδες και σκώρους, όπου και τα δύο είδη επωφελούνται.

Η μείωση των πληθυσμών εντόμων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις σε οικοσυστήματα, επηρεάζοντας την τροφική αλυσίδα, την επικονίαση, την αναπαραγωγή φυτών και τον καθαρισμό οργανικών αποβλήτων. Snapshot powered by AI

Μπορεί για πολλούς ανθρώπους τα έντομα να είναι απλώς μικρά πλάσματα που συναντάμε στη φύση, όμως ο ρόλος τους στο περιβάλλον είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι τα έντομα δεν αποτελούν μόνο τροφή για τα πουλιά, τις νυχτερίδες, τα ερπετά, τα αμφίβια και άλλα ζώα. Σε πολλές περιπτώσεις, προσφέρουν προστασία, καθαρίζουν το περιβάλλον, βοηθούν άλλα ζώα να βρουν καταφύγιο και συμβάλλουν στην αναπαραγωγή των φυτών.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν ουσιαστικά τα έντομα «αφανείς ήρωες» της φύσης, καθώς πολλές από τις δουλειές που κάνουν περνούν απαρατήρητες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σχεδόν τα τρία τέταρτα των χερσαίων ζώων και των ζώων που ζουν σε γλυκά νερά τρέφονται με ασπόνδυλα, με τα έντομα να αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής τους. Η σχέση τους όμως δεν σταματά εκεί. Για παράδειγμα, έχουν παρατηρηθεί χιμπαντζήδες να χρησιμοποιούν έντομα πάνω σε πληγές τους. Παράλληλα, περισσότερα από 200 είδη πουλιών χρησιμοποιούν μυρμήγκια για να απομακρύνουν παράσιτα και να καθαρίσουν τα φτερά τους.

Υπάρχουν επίσης πουλιά που φτιάχνουν τις φωλιές τους κοντά σε σφήκες ή άλλα έντομα που τσιμπούν. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι προσπαθούν να προστατευτούν από άλλα ζώα που μπορεί να απειλήσουν τη φωλιά τους.

Τα έντομα προσφέρουν ακόμη και… καταφύγιο

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι ορισμένα ζώα χρησιμοποιούν τις φωλιές των εντόμων ως χώρο για να προστατευτούν.

Πουλιά, ερπετά και θηλαστικά μπορούν να χρησιμοποιούν μεγάλες φωλιές μυρμηγκιών και τερμιτών, οι οποίες προσφέρουν καλύτερες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ορισμένες νυχτερίδες, οι οποίες ανοίγουν τρύπες μέσα σε λοφίσκους τερμιτών και τις χρησιμοποιούν ως χώρους όπου μπορούν να ξεκουραστούν.

Τα «σκουπιδιάρικα» της φύσης

Τα έντομα βοηθούν σημαντικά και στον καθαρισμό του περιβάλλοντος.

Οι σκαραβαίοι, για παράδειγμα, απομακρύνουν τα περιττώματα των ζώων και βοηθούν στη διάσπασή τους. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν και τις συνθήκες που ευνοούν την επιβίωση ορισμένων παρασίτων.

Υπάρχουν ακόμη σκώροι που ζουν μέσα σε φωλιές πουλιών και τρέφονται με περιττώματα, φτερά και άλλα υπολείμματα.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τέτοιες σχέσεις δεν είναι καινούργιες. Υπάρχουν στοιχεία ότι παρόμοιες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα έντομα και τα ζώα υπήρχαν ακόμη και πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Μια απίθανη σχέση ανάμεσα σε βραδύποδες και σκώρους

Μία από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις που αναφέρει η μελέτη αφορά τους βραδύποδες.

Οι βραδύποδες φιλοξενούν σκώρους στη γούνα τους. Οι σκώροι βοηθούν να αυξηθεί το άζωτο στη γούνα και έτσι να αναπτύσσονται περισσότερα φύκια. Οι βραδύποδες στη συνέχεια τρώνε αυτά τα φύκια.

Παράλληλα, περίπου μία φορά τον μήνα κατεβαίνουν από τα δέντρα για να κάνουν την ανάγκη τους στο έδαφος. Εκεί οι σκώροι μπορούν να αφήσουν τα αυγά τους. Πρόκειται, δηλαδή, για μια σχέση στην οποία και τα δύο είδη φαίνεται να κερδίζουν.

Βοηθούν και τα δάση

Τα έντομα παίζουν σημαντικό ρόλο και στη λειτουργία των δασών. Βοηθούν στη διάσπαση των πεσμένων φύλλων και του νεκρού ξύλου, συμβάλλοντας έτσι στον φυσικό κύκλο του άνθρακα.

Παράλληλα, πολλά έντομα βοηθούν στην επικονίαση των φυτών και στη μεταφορά σπόρων. Αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητες για να μπορούν τα δάση και άλλα οικοσυστήματα να ανανεώνονται και να συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Τι μπορεί να συμβεί αν μειωθούν τα έντομα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η μείωση των πληθυσμών των εντόμων μπορεί να έχει συνέπειες που δεν περιορίζονται στα ίδια τα έντομα.

Αν χαθούν πολλά έντομα, μπορεί να επηρεαστούν τα ζώα που τρέφονται με αυτά, αλλά και η επικονίαση, η αναπαραγωγή των φυτών, η απομάκρυνση οργανικών αποβλήτων και πολλές ακόμη λειτουργίες της φύσης.

Το πρόβλημα είναι ότι οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη όλες τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα έντομα και τα υπόλοιπα είδη. Πολλές από αυτές δεν έχουν μελετηθεί αρκετά.

Γι’ αυτό και οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η προστασία των εντόμων πρέπει να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Τα έντομα μπορεί να είναι μικρά σε μέγεθος, όμως η δουλειά που κάνουν στη φύση είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο τροφή για άλλα ζώα. Είναι ταυτόχρονα «καθαριστές», βοηθούν στην προστασία άλλων ειδών, προσφέρουν καταφύγιο και συμβάλλουν στην αναγέννηση των φυτών και των δασών.

Διαβάστε επίσης