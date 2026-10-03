Ταϊβάν: Η Ακτοφυλακή απομάκρυνε Κινεζικό αλιευτικό χρησιμοποιώντας κανόνια νερού

Snapshot Η Ακτοφυλακή της Ταϊβάν χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να απομακρύνει κινέζικο αλιευτικό που εισήλθε παράνομα στα χωρικά της ύδατα κοντά στο νησί Ντονγκσά.

Το αλιευτικό «Jin Sha» αγνόησε τρεις προειδοποιήσεις και υπέστη βλάβη στον κινητήρα μετά την επέμβαση της Ακτοφυλακής, ενώ το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε.

Η Ταϊβάν ελέγχει τα νησιά Ντονγκσά, αλλά το Πεκίνο διεκδικεί την κυριαρχία τους και δεν αναγνωρίζει τους περιορισμούς που θέτει η Ταϊπέι στα ύδατα αυτά.

Η Ταϊβάν διαχωρίζει τα ελεγχόμενα ύδατα σε «απαγορευμένα» και «περιορισμένης πρόσβασης» και επιβάλλει μέτρα σε πλοία που εισέρχονται χωρίς άδεια, μέτρα που το Πεκίνο δεν αναγνωρίζει.

Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν αλλά υποστηρίζουν την αυτοάμυνά της και αντιτίθενται σε βίαιη κατάληψη του νησιού. Snapshot powered by AI

Με κανόνια νερού προσπάθησε η Ακτοφυλακή της Ταϊβάν (CGA) να απομακρύνει ένα κινέζικο αλιευτικό σκάφος που είχε εισέλθει στα χωρικά της ύδατα, κοντά στο νησί Ντονγκσά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή, το κανόνι νερού στόχευσε τον καπετάνιο του αλιευτικού επί περίπου 90 δευτερόλεπτα, αφού προηγουμένως είχε στοχεύσει στον αέρα για προειδοποίηση.

Το περιστατικό συνέβη την 1η Οκτωβρίου, 27 ναυτικά μίλια ανατολικά του νησιού Ντονγκσά, το οποίο ελέγχεται από την Ταϊβάν και είναι επίσης γνωστό ως νησί Πράτας, στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπως ανέφερε η υπηρεσία.

Προηγήθηκαν τρεις προειδοποιήσεις

Το «Jin Sha», μαζί με ένα άλλο αλιευτικό σκάφος από την ηπειρωτική Κίνα, το «Yue Hui Dong Yu 75066», εντοπίστηκε αγκυροβολημένο περίπου οκτώ ναυτικά μίλια εντός των «περιοχών περιορισμένης πρόσβασης» της Ταϊβάν για σκάφη της ηπειρωτικής Κίνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το «Jin Sha» αρνήθηκε να αποχωρήσει παρά τις τρεις προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου, ενώ το άλλο σκάφος αποχώρησε πριν το «Yunlin» χρησιμοποιήσει υδροβόλο για να απομακρύνει το «Jin Sha».

Η CGA ανέφερε ότι η ροή του νερού κατευθύνθηκε έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο κατάστρωμα και ότι ο ψεκασμός σταμάτησε αμέσως μόλις το «Jin Sha» άρχισε να απομακρύνεται από την περιοχή. Δεν καταγράφηκε καμία επίσημη αναφορά για τραυματισμούς.

Ωστόσο, το αλιευτικό υπέστη βλάβη στον κινητήρα και έχασε την ισχύ του μετά την επέμβαση. Η CGA ανέφερε ότι το «Yunlin» παρείχε 35 γεύματα κατόπιν αιτήματος των αλιέων, πριν το ακινητοποιημένο σκάφος ρυμουλκηθεί έξω από τα περιορισμένα ύδατα της Ταϊβάν αργότερα την Πέμπτη.

Το «Jin Sha» παραδόθηκε στη συνέχεια στο κινεζικό σκάφος εργασίας «Haiyang Shiyou 681» την Παρασκευή το πρωί για τη μεταφορά του πίσω στην Κίνα, πρόσθεσε.

Αντιπαράθεση για την κυριαρχία των νησιών

Την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη η ακτοφυλακή της Ταϊβάν συνέλαβε δύο αλιευτικά σκάφη προερχόμενα από την Κίνα και τα 14 μέλη του πληρώματός τους, ενώ την Τρίτη, σκάφη της Κινεζικής Ακτοφυλακής περιπολούσαν στα ύδατα της ανατολικής Ταϊβάν.

Η Ταϊπέι ελέγχει τα νησιά Ντονγκσά στη βορειοανατολική Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αλλά και το Πεκίνο διεκδικεί την κυριαρχία τους. Σε έκθεση της 23ης Σεπτεμβρίου, η CGA ανέφερε ότι είχε κατακρατήσει εννέα μικρά σκάφη από την ηπειρωτική Κίνα σε οκτώ περιστατικά στα ύδατα των Ντονγκσά το 2026.

Αναφέρθηκε επίσης μια σειρά συγκρούσεων με σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής κοντά στα Ντόνγκσα, συμπεριλαμβανομένων 12 περιπτώσεων κατά τις οποίες σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής εκδιώχθηκαν από τα «περιορισμένα ύδατα» μεταξύ Ιανουαρίου και αρχών Σεπτεμβρίου του 2026.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της σχετικά με τις σχέσεις με την ηπειρωτική Κίνα, η Ταϊπέι ορίζει δύο τύπους ελεγχόμενων υδάτων. Τα «απαγορευμένα ύδατα» εκτείνονται σε απόσταση 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης της θάλασσας, ενώ πέρα από αυτή, τα «ύδατα περιορισμένης πρόσβασης» εκτείνονται έως τα 24 ναυτικά μίλια.

Τα πλοία της ηπειρωτικής Κίνας που εισέρχονται σε αυτές τις ζώνες χωρίς άδεια ενδέχεται να υποστούν μέτρα επιβολής του νόμου από τις αρχές της Ταϊβάν.

Το Πεκίνο δεν αναγνωρίζει τέτοιους περιορισμούς. Θεωρεί την Ταϊβάν ως μέρος της Κίνας που πρέπει να επανενωθεί με τη βία, αν χρειαστεί.

Οι περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος, αλλά η Ουάσιγκτον αντιτίθεται σε οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψης του αυτόνομου νησιού με τη βία και έχει δεσμευτεί να το εφοδιάζει με όπλα.

Διαβάστε επίσης