Ο Τραμπ στο Πεκίνο: Οι κρίσιμες συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ και η σιγή ιχθύος για την Ταϊβάν

Snapshot Ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε ότι η Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ

Κίνας, προειδοποιώντας για κίνδυνο σύγκρουσης αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει δημοσίως αν συζήτησε με τον Σι το θέμα της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τη συνάντηση με θετικό τόνο και συζήτησαν θέματα όπως εμπόριο, δασμοί και Ιράν, με τον Σι να επιδιώκει ισότιμη σχέση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Η Κίνα υποδέχθηκε τον Τραμπ με μεγαλοπρεπή τελετή, ενισχύοντας την εικόνα της ως παγκόσμιας δύναμης που επιδιώκει σταθερές διμερείς σχέσεις.

Η διπλωματία της γαστρονομίας, όπως η «διπλωματία των chopsticks», χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση καλής θέλησης και αρμονικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο ξεκίνησε σε πολύ θερμό κλίμα, με μία επίσημη τελετή στην οποία παρευρέθηκε τιμητική φρουρά και δεκάδες παιδιά που κυμάτιζαν σημαίες και λουλούδια προς τιμήν του υψηλού προσκεκλημένου. Στη συνέχεια, ο Τραμπ και ο οικοδεσπότης Σι Τζινπίνγκ ξεκίνησαν τις κρίσιμες συνομιλίες τους που διήρκεσαν περίπου δύο ώρες, χαιρετίζοντας από κοινού μία νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις.

Η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στον κύριο στρατηγικό και οικονομικό αντίπαλο των ΗΠΑ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, σπέκτησε ιδιαίτερη σημασία εν όψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου και ενώ τα ποσοστά αποδοχής του έχουν πληγεί από τον πόλεμό του στο Ιράν. Ο Σι έθεσε εξ'αρχής το ζήτημα της Ταϊβάν, λέγοντας στον Τραμπ με το «καλημέρα» ότι η Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, με τον Τραμπ να μην απαντάει στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το θέμα.

«Ο Κινέζος πρόεδρος θα επιδιώξει να επιβεβαιώσει ότι η χώρα του, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, είναι πλέον ισότιμη με τις ΗΠΑ. Και ότι ο ίδιος, ως ηγέτης τους, είναι ισότιμος με τον Τραμπ. Είναι κάτι που ο Σι επιδιώκει από τότε που ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του το 2012 και κάτι που σύμφωνα με Κινέζους αξιωματούχους και αναλυτές θα προμήνυε μια πιο σταθερή σχέση» σχολίασαν οι New York Times.

Ο Τραμπ νωρίτερα χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ ως «εξαιρετικές» , μετά από μια συνάντηση υψηλού διακυβεύματος στο Πεκίνο. Δεν απάντησε όμως σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το αν ο ίδιος και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν για την Ταϊβάν κατά τη συνάντησή τους.

Πλάνα που κατέγραψε το CNN δείχνουν τον πρόεδρο να δέχεται ερωτήσεις δύο φορές από δύο διαφορετικούς δημοσιογράφους, αν συζητήθηκε το θέμα της Ταϊβάν, ενώ πόζαρε για φωτογραφία με τον Σι κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στον Ναό του Ουρανού. Ο Τραμπ, ο οποίος συνήθως είναι ανοιχτός και συνομιλεί με τα μέσα ενημέρωσης, στάθηκε δίπλα στον Κινέζο ηγέτη για τη φωτογράφιση και δεν απάντησε ενώ του έθεσαν την ερώτηση. Ο Τραμπ και ο Σι περιηγήθηκαν στη συνέχεια στο Μνημείο Κληρονομιάς της UNESCO μετά από περίπου δύο ώρες συνομιλιών την Πέμπτη το πρωί.

Ο Σι τόνισε ότι «το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ» και προειδοποίησε ότι οι σχέσεις μπορούν να παραμείνουν σταθερές εάν το ζήτημα «αντιμετωπιστεί σωστά», αλλά υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούν σε σύγκρουση εάν δεν γίνει αυτό, ανέφερε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πέρα από το αγκάθι της Ταϊβάν, το Πεκίνο έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Αμερικανό πρόεδρο που έγινε δεκτός με κανονιοβολισμούς, παιδιά που ζητωκραύγαζαν και μια ξενάγηση στον εκπληκτικό Ναό του Ουρανού του 15ου αιώνα.

«Η Κίνα επιφύλαξε στον Τραμπ μια μεγαλοπρεπή υποδοχή - στην κινεζική διπλωματία, αυτό δεν είναι απλή κολακεία, αλλά έχει πραγματικό βάρος» γράφει η ανταποκρίτρια του BBC στο Πεκίνο. «Στον κόσμο της διπλωματίας της Κίνας, αυτή η προσεκτική χορογραφία, η οποία γνωρίζει ότι θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα, έχει πραγματικό βάρος».

Το θέαμα έχει σχεδιαστεί για να δείξει ότι η πόρτα της Κίνας είναι ανοιχτή στους επισκέπτες και η οικονομία της χώρας, ανοιχτή στον κόσμο.Τους τελευταίους μήνες, ο Σι έχει στρώσει το κόκκινο χαλί για αρκετούς παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων συμμάχων των ΗΠΑ όπως ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία - όλοι πρόθυμοι να κλείσουν μια συμφωνία με το Πεκίνο. Και τώρα, αυτή η μεγαλοπρεπής υποδοχή μπορεί να οδηγήσει ορισμένους στο συμπέρασμα ότι η ισορροπία δυνάμεων μετατοπίζεται προς την Κίνα»

«Η Παγίδα του Θουκυδίδη»

«Πρέπει να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι», τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ καθώς υποδεχόταν τον Τραμπ στο Πεκίνο το πρωί της Πέμπτης.«Η «εποικοδομητική στρατηγική σταθερότητα θα πρέπει να είναι μια θετική σταθερότητα που χαρακτηρίζεται κυρίως από συνεργασία, ρυθμιζόμενο ανταγωνισμό και διαχειρίσιμες διαφορές που θα εξασφαλίζουν μία προβλέψιμη ειρήνη», δήλωσε ο Σι. «Οι σχέσεις μας θα είναι καλύτερες από ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ για τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του.

Ήταν ένα θετικό ξεκίνημα για την πιο αναμενόμενη συνάντηση της χρονιάς που περιλάμβάνει δύσκολα θέματα, όπως το εμπόριο, οι δασμοί, το Ιράν και το «αγκάθι» της Ταϊβάν. Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της Συνόδου, ο Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να αποφύγουν την «Παγίδα του Θουκυδίδη »

Η «Παγίδα του Θουκυδίδη» αναφέρεται στο πώς οι εντάσεις μεταξύ μιας ανερχόμενης και μιας κυρίαρχης δύναμης συχνά οδηγούν σε πόλεμο. Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ που διέδωσε την έννοια, δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει πως η εμπορική εκεχειρία στην οποία κατέληξαν ο Τραμπ και ο Σι στη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα το περασμένο φθινόπωρο θα γίνει επίσημη συμφωνία.

Ένα σχόλιο που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τους ηγέτες της τεχνολογίας που τον συνόδευσαν στο ταξίδι του στην Κίνα αποδείχθηκε δημοφιλές στους Κινέζους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν ήθελα τον δεύτερο ή τον τρίτο στην εταιρεία. Ήθελα μόνο τους κορυφαίους και είναι εδώ σήμερα για να αποτίσουν φόρο τιμής σε εσάς και στην Κίνα », είπε ο Τραμπ στον Σι. Τα σχόλιά του κατατάχθηκαν δεύτερα στα δημοφιλή θέματα στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo, σύμφωνα με το AP.

Η σύνοδος κορυφής της Πέμπτης ακολούθησε διμερείς συνομιλίες εμπορικών αντιπροσωπειών από τις δύο χώρες στη Νότια Κορέα μια ημέρα νωρίτερα. Ο Σι δήλωσε ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε ένα «συνολικά ισορροπημένο και θετικό αποτέλεσμα», προτρέποντας και τις δύο πλευρές να διαφυλάξουν τη «θετική δυναμική που αποκτήθηκε με κόπο».

Πέρα από το εμπόριο, ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι και οι δύο χώρες θα πρέπει να αξιοποιήσουν καλύτερα τα πολιτικά και διπλωματικά κανάλια, καθώς και τους μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ στρατιωτικών, και να επεκτείνουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία σε τομείς από την υγεία, τη γεωργία, τον τουρισμό, τις ανταλλαγές μεταξύ λαών έως την επιβολή του νόμου»

Η «διπλωματία των chopsticks»

Kατά τα άλλα το Πεκίνο αναμένεται να επιστρατεύσει τη δημοφιλή διπλωματία των chopsticks στο επίσημα δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Τραμπ. Ο όρος αναφέρεται στη χρήση της γαστρονομικής και πολιτιστικής εθιμοτυπίας για την ενίσχυση της καλής θέλησης και των διπλωματικών σχέσεων, ιδίως στην κινεζική εξωτερική πολιτική. Η χρήση των chopsticks ως σύμβολο πολιτιστικής εκτίμησης σημειώνει το BBC θεωρείται μορφή ήπιας ισχύος που στοχεύει στην ενίσχυση των αρμονικών σχέσεων και της αμοιβαίας κατανόησης.

Όταν οι πρόεδροι Τραμπ και Σι παρακαθίσουν σήμερα σε ένα πλούσιο κρατικό δείπνο στο Πεκίνο, το μενού θα περιλαμβάνει κουζίνα Huaiyang, από την περιοχή γύρω από τη Σαγκάη, γνωστή για τις ήπιες και λεπτές γεύσεις της, την εκλεπτυσμένη κατασκευή με μαχαίρι και την έμφαση στα εποχιακά πιάτα. Επί δεκαετίες, η Κίνα χρησιμοποιεί τον ισχυρό συμβολισμό του φαγητού κατά τη διάρκεια επίσημων εκδηλώσεων και κατά την υποδοχή διακεκριμένων ξένων επισκεπτών.

Στη σύγχρονη ιστορία της Κίνας, οι λιμοί και οι πολιτικές αναταραχές που προκάλεσαν δεκαετίες εκτεταμένων δελτίων μετέτρεψαν το φαγητό σε ισχυρό σύμβολο κύρους στην κινεζική κουλτούρα. «Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της κουζίνας Huaiyang είναι η ευρεία απήχησή της. Οι γεύσεις της είναι ευρέως αποδεκτές και προσιτές στους περισσότερους ανθρώπους... συμπεριλαμβανομένων των διεθνών επισκεπτών», δήλωσε ο Shi Qiang, executive chef στο Gui Hua Lou, ένα πολυτελές εστιατόριο με κουζίνα Huaiyang στη Σαγκάη.

Μία από τις οκτώ κύριες περιφερειακές κουζίνες της Κίνας, η κουζίνα Huaiyang έχει διαδραματίσει εδώ και καιρό πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλες διπλωματικές εκδηλώσεις. Σερβιρίστηκε στο «ιδρυτικό συμπόσιο» του 1949, όταν ιδρύθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία, στο συμπόσιο για την 50ή επέτειο της Κίνας το 1999, καθώς και σε ένα συμπόσιο του 2002 που παρέθεσε ο τότε πρόεδρος Ζιανγκ Ζεμίν για τον επισκέπτη πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους.

Το φαγητό έχει επίσης εμφανιστεί σε απροσδόκητες viral στιγμές όταν ξένοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν την Κίνα τα τελευταία χρόνια. Το 2023, η πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν αστειεύτηκε για την κατανάλωση «μαγικών μανιταριών» σε ένα εστιατόριο με κουζίνα Γιουνάν στο Πεκίνο, ενώ ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έφαγε σε ένα ταπεινό εστιατόριο του Πεκίνου το 2011, φημισμένο για το τηγανητό συκώτι του.

Η Κίνα δημιούργησε μάλιστα ένα πιάτο με κοτόπουλο που πήρε το όνομά του από τον κορυφαίο διπλωμάτη των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, το οποίο του σέρβιραν κατά τη διάρκεια της μυστικής επίσκεψής του το 1971, και τα πιάτα που σερβίρονται σε ξένους ηγέτες συχνά μετατρέπονται σε «στημένα δείπνα» από τα τοπικά εστιατόρια.

Μερικά εμβληματικά πιάτα της Huaiyang περιλαμβάνουν τρυφερά κεφτεδάκια χοιρινού, τηγανητό ρύζι Γιανγκζού, τηγανητό ψάρι σε γλυκόξινη σάλτσα και «wensi τόφου» - ένα κομμάτι τόφου κομμένο σε χιλιάδες λεπτές κλωστές.Η κουζίνα περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό συστατικά που προέρχονται από τη λεκάνη απορροής του ποταμού Γιανγκτσέ, όπως ψάρια γλυκού νερού, χέλια και βλαστούς μπαμπού, καθώς και ελάχιστα καρυκεύματα για να τονιστεί η φρεσκάδα τους.

«Είναι ιδανικό για δεξιώσεις επειδή είναι πιο ελαφρύ από το φαγητό της επαρχίας Σαντόνγκ, στο βορρά της Κίνας, όχι πικάντικο όπως τα φαγητά της νοτιοδυτικής Κίνας και πιο προσιτό και λιγότερο εξαρτημένο από εξωτικά υλικά από την καντονέζικη κουζίνα, τη μεγάλη κουζίνα του νότου», δήλωσε ο Κρίστοφερ Σεντ Κάβις, αρθρογράφος μαγειρικής με έδρα τη Σαγκάη.

«Με την πιο απλή περιγραφή, είναι «ασφαλές». Είναι το ισοδύναμο του να σερβίρεις κοτόπουλο σε ένα συμπόσιο στην Ουάσινγκτον. Κανείς δεν πρόκειται να προσβληθεί ή να το βρει πολύ καυτερό για να το φάει ή πολύ εξωτικό για να το δοκιμάσει.» Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του επίσκεψης το 2017, στον Τραμπ σερβιρίστηκε ένα εξατομικευμένο γεύμα πολλαπλών πιάτων, το οποίο κάποιοι λένε ότι είχε ως στόχο να διευρύνει τις αμερικανικές γευστικές προτιμήσεις όσον αφορά την κινεζική κουζίνα.

Ο Πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ και ο Ντενγκ Ζιαοπίνγκ μοιράζονται ένα γεύμα στο Πεκίνο το 1975

Τα πιάτα περιλάμβαναν κοτόπουλο kungpao, κρεμώδη σούπα θαλασσινών και βραστό μοσχαρίσιο φιλέτο σε σάλτσα ντομάτας - μερικά από τα οποία είναι πιο οικεία στους Αμερικανούς παρά στους ιθαγενείς Κινέζους. Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι απολαμβάνει τις μπριζόλες του καλοψημένες και τις συνοδεύει συχνά με κέτσαπ.

Οι προκάτοχοι του Τραμπ, ωστόσο, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πιο τολμηρά πιάτα. Το 1972, ο Ρίτσαρντ Νίξον δοκίμασε σούπα με πτερύγια καρχαρία, πάπια Πεκίνου και ένα πιάτο με χέλι, μεταξύ άλλων πιάτων.

Ο 37ος πρόεδρος των ΗΠΑ εντυπωσίασε τους Κινέζους ομολόγους του με τις εξαιρετικές του δεξιότητες στα chopsticks, έχοντας κάνει εξάσκηση πολλών ωρών. Η ιστορική επίσκεψη του Νίξον - και η διπλωματία του με τα chopsticks - βοήθησαν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

