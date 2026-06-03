Kρήτη: Οι «τρελές» απαιτήσεις και τα μαλλιά των ονείρων των Ρεθυμνιωτισσών
Τι γίνεται όταν η μόδα του Χόλιγουντ συναντάει το πάθος των γυναικών από το Ρέθυμνο;
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κάμερα του DayNight.gr, βρέθηκε στο κομμωτήριο του My Way Beauty Salon στο Ρέθυμνο και συνομίλησε με την ιδιοκτήτρια, κ. Μαρία Φραγκιαδάκη, η οποία ασχολείται πάνω από 20 χρόνια με την κομμωτική
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ακατάλληλο το νερό σε χωριό του Ρεθύμνου
22:34 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρούμπιο: Ο Τραμπ δεν έχει καμία «γνωστική διαταραχή»
16:17 ∙ WHAT THE FACT
Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν
08:23 ∙ TRAVEL