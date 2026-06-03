Kρήτη: Οι «τρελές» απαιτήσεις και τα μαλλιά των ονείρων των Ρεθυμνιωτισσών

Η κάμερα του DayNight.gr, βρέθηκε στο κομμωτήριο του My Way Beauty Salon στο Ρέθυμνο και συνομίλησε με την ιδιοκτήτρια, κ. Μαρία Φραγκιαδάκη, η οποία ασχολείται πάνω από 20 χρόνια με την κομμωτική

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