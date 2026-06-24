Μουντιάλ 2026: Σχολιαστής «ξέσπασε» κατά της FIFA για την κόκκινη στον Αλμιρόν και τιμωρήθηκε

Ο Χόρχε «Τσίπι» Βέρα αποκάλεσε «κλέφτες» τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τον διαιτητή του Παραγουάη – Τουρκία, με τη FIFA να τού αφαιρεί τη διαπίστευση για το Μουντιάλ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Σχολιαστής «ξέσπασε» κατά της FIFA για την κόκκινη στον Αλμιρόν και τιμωρήθηκε
AP.
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  • Ο σχολιαστής Χόρχε «Τσίπι» Βέρα κάλεσε «κλέφτες» τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τον διαιτητή του Παραγουάη – Τουρκία, προκαλώντας την αφαίρεση της διαπίστευσής του από τη FIFA.
  • Η αποβολή του Μιγκέλ Αλμιρόν προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Βέρα, ο οποίος αργότερα ζήτησε συγγνώμη για τη γλώσσα και τη συμπεριφορά του.
  • Η FIFA θεωρεί τη γλώσσα του Βέρα απαράδεκτη και ασύμβατη με τα επαγγελματικά πρότυπα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων και απαγόρευσε τη συμμετοχή του σε κάθε κάλυψη της διοργάνωσης.
  • Η απαγόρευση συμμετοχής δημοσιογράφων σε διοργανώσεις της FIFA είναι σπάνια και έχει συμβεί στο παρελθόν μόνο στην περίπτωση του Άντριου Τζένινγκς.
  • Ο Βέρα ανέλαβε πλήρως την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη από τη FIFA, τους χορηγούς και το κοινό για την απώλεια ελέγχου και την έλλειψη σεβασμού στην επαγγελματική του συμπεριφορά.
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Μία αποβολή ήταν αρκετή για να «πυροδοτήσει» μία από τις πλέον επεισοδιακές στιγμές του Μουντιάλ, όχι μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά μπροστά από ένα μικρόφωνο.

Η κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Μιγκέλ Αλμιρόν στο παιχνίδι της Παραγουάης με αντίπαλο την Τουρκία, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Παραγουανού σχολιαστή Χόρχε «Τσίπι» Βέρα, ο οποίος «εξαπέλυσε» σφοδρή επίθεση κατά της FIFA και των διαιτητών σε ζωντανή μετάδοση. Το παραλήρημα δεν έμεινε χωρίς συνέπειες, καθώς η παγκόσμια ομοσπονδία προχώρησε στην ανάκληση της διαπίστευσής του από τη διοργάνωση.

Ο σχολιαστής χαρακτήρισε τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τον διαιτητή της αναμέτρησης ως «κλέφτες», κατηγορώντας τους ότι «σκοτώνουν το ποδόσφαιρο», καθώς η Παραγουάη αναγκάστηκε να συνεχίσει τον αγώνα με 10 παίκτες. Αργότερα, ωστόσο, ζήτησε συγγνώμη και ανέφερε ότι η ατομική του διαπίστευση είχε ακυρωθεί.

«Κατά τη μετάδοση του αγώνα μεταξύ Παραγουάης και Τουρκίας, είχα ένα ξέσπασμα. Μέσα στην απογοήτευση για την αποβολή ενός παίκτη της χώρας μου και έχοντας την αίσθηση ότι η εθνική μας ομάδα αδικείτο, χρησιμοποίησα προσβλητικές και απαράδεκτες εκφράσεις εναντίον του διαιτητή, της FIFA και των αξιωματούχων της», ανέφερε ο Βέρα στην απολογία του.

Ο Βέρα τόνισε ότι η κύρωση σημαίνει πως δεν μπορεί πλέον να συμμετέχει στην κάλυψη του Μουντιάλ από το Μέσο ενημέρωσης στο οποίο εργάζεται, «ούτε εντός ούτε εκτός των γηπέδων», ενώ, η απαγόρευση αφορά «κάθε είδους συμμετοχή ή κάλυψη που σχετίζεται με τη διοργάνωση».

Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση. Ωστόσο, πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε στο Reuters ότι η Oμοσπονδία θεώρησε τη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Βέρα απαράδεκτη και ασύμβατη με τα πρότυπα επαγγελματισμού που αναμένονται από διαπιστευμένους τηλεοπτικούς επαγγελματίες.

Επιπλέον, υποστήριξε πως παρά το γεγονός ότι η FIFA δεν έχει πρόβλημα με την ελεύθερη έκφραση απόψεων σχετικά με τους κανονισμούς του παιχνιδιού, η επανειλημμένη χρήση μίας ιδιαίτερα προσβλητικής ισπανικής φράσης εναντίον αξιωματούχων θεωρήθηκε ιδιαίτερα προβληματική.

Η απαγόρευση συμμετοχής δημοσιογράφων σε διοργανώσεις της FIFA είναι εξαιρετικά σπάνια· επί προεδρίας του Ζεπ Μπλάτερ, ο ανεξάρτητος ερευνητικός δημοσιογράφος, Άντριου Τζένινγκς, είχε αποκλειστεί από όλες τις διοργανώσεις εξαιτίας των καταγγελιών του περί διαφθοράς στη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, πολλές από τις οποίες επιβεβαιώθηκαν αργότερα από αμερικανικά δικαστήρια.

Ο Βέρα, ο οποίος εργάζεται στα μέσα ABC Cardinal και ABC TV, ζήτησε συγγνώμη και από τους χορηγούς που στηρίζουν την κάλυψη του Μουντιάλ και γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή απολογίας προς τη FIFA, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του.

«Η αμφισβήτηση ενός κανονισμού ή η διαφωνία με μία διαιτητική απόφαση δεν δικαιολογεί ποτέ την απώλεια ελέγχου που επέδειξα. Σας απογοήτευσα σε κάτι θεμελιώδες: Τη διατήρηση της ψυχραιμίας και του σεβασμού που απαιτεί αυτό το επάγγελμα», υπογράμμισε.

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