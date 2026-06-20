Τουρκία - Παραγουάη: Κόκκινη στον Αλμιρόν επειδή κάλυψε το στόμα του – Ένταση στο ημίχρονο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Τουρκίας με την Παραγουάη, καθώς ο Μιγκέλ Αλμιρόν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για ενέργεια που πλέον τιμωρείται βάσει των νέων κανονισμών.

Ο Παραγουανός μεσοεπιθετικός κάλυψε το στόμα του την ώρα που απευθυνόταν σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, με τον διαιτητή να προχωρά στην αποβολή του και να ανακοινώνει με επίσημο τρόπο την απόφασή του στο γήπεδο.

Η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη, καθώς οι συνεχείς διακοπές είχαν προκαλέσει εκνευρισμό στις δύο πλευρές. Λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, σημειώθηκε ένταση τόσο μεταξύ των ποδοσφαιριστών όσο και των ανθρώπων των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο.

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