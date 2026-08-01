Λαμία: Επικίνδυνη φωτιά στην Καμηλόβρυση - Πέρασε το δρόμο και καίει δασική έκταση

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε στις 15:00 στην Καμηλόβρυση κοντά στον καταυλισμό των Ρομά και πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας.

Η φωτιά καίει δασική έκταση με πουρνάρια και απειλεί να εξαπλωθεί γρήγορα λόγω των ανέμων.

Στην περιοχή επιχειρούν οχήματα από Λαμία, ΒΙΠΕ Λαμίας, Αργυροχώρι, Δομοκό και πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ πετούν και τα PZL.

Η αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία λόγω των καπνών που έχουν γεμίσει το σημείο. Snapshot powered by AI

Επικίνδυνη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καμηλόβρυση πέριξ του καταυλισμού των Ρομά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:00’ το μεσημέρι και έχει περάσει την παλιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος με πουρνάρια για να κάψει και να απειλεί με ταχεία εξάπλωση.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από Λαμία, ΒΙΠΕ Λαμίας, Αργυροχώρι, Δομοκό, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στις 15:25’ ήταν στον αέρα και τα PZL.

Στο σημείο πνέουν άνεμοι, ευτυχώς όχι πολύ ισχυροί αλλά ικανοί να κάνουν ζημιά βοηθωντας την πυρκαγιά να εξαπλωθεί.

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Με πληροφορίες από lamiareport.gr

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