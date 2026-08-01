«Τρωάδες» στην Επίδαυρο: Νέα παράσταση την Κυριακή μετά τη ματαίωση λόγω των πυρκαγιών

Snapshot Η παράσταση «Τρωάδες» που ματαιώθηκε στις 31 Ιουλίου λόγω πυρκαγιών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Η προγραμματισμένη παράσταση του Σαββάτου 1 Αυγούστου θα διεξαχθεί κανονικά μετά από αξιολόγηση των συνθηκών και επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Οι θεατές μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων ή αλλαγή εισιτηρίου στα ταμεία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-18:00.

Η παράσταση προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμού και ακουστικής περιγραφής.

Το Εθνικό Θέατρο παρέχει δωρεάν μετακίνηση για θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες και οι κρατήσεις για προσβάσιμες θέσεις γίνονται μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας. Snapshot powered by AI

Μετά τη ματαίωση της παράστασης της Παρασκευής 31 Ιουλίου εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, το Εθνικό Θέατρο ανακοίνωσε τη διεξαγωγή επιπλέον παράστασης για τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου.

Η παράσταση που δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας μεταφέρεται την Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει την παραγωγή.

Κανονικά η παράσταση του Σαββάτου

Όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Θέατρο, η ήδη προγραμματισμένη παράσταση του Σαββάτου 1 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, έπειτα από επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και την αξιολόγηση των συνθηκών.

Τι ισχύει για αλλαγές και επιστροφές εισιτηρίων

Οι θεατές που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια με μετρητά ή μέσω POS μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων στα φυσικά ταμεία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στην Πλατεία Συντάγματος και στην Πειραιώς 260, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-18:00.

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να μεταφέρουν το εισιτήριό τους στην παράσταση του Σαββάτου (1/8) ή της Κυριακής (2/8), καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τα ταμεία του Φεστιβάλ για την αλλαγή του.

Παράσταση με υπηρεσίες προσβασιμότητας

Η παραγωγή παρουσιάζεται σε συνθήκες πλήρους προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπερτιτλισμό για Κωφά και βαρήκοα άτομα, ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Παράλληλα, το Εθνικό Θέατρο έχει προβλέψει δωρεάν μετακίνηση προς και από το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες, ενώ οι κρατήσεις για τις προσβάσιμες θέσεις πραγματοποιούνται μέσω των προβλεπόμενων καναλιών επικοινωνίας του θεάτρου.

Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Alpha Bank «Πολιτισμός για όλους», με τις υπηρεσίες προσβασιμότητας να παρέχονται από τη Liminal.

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