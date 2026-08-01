Ρέθυμνο: 24χρονη κατηγορείται ότι έκλεβε κοσμήματα από δωμάτια ξενοδοχείου - Λεία σχεδόν 38.000 ευρώ

Snapshot Μια 24χρονη συνελήφθη στο Ρέθυμνο για κλοπή κοσμημάτων από δωμάτια ξενοδοχείου, με τη λεία να φτάνει περίπου τις 38.000 ευρώ.

Η κατηγορούμενη εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα και φέρεται να έκλεψε κοσμήματα από αλλοδαπούς τουρίστες σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις.

Στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των κλεμμένων κοσμημάτων καθώς και επιπλέον κοσμήματα που εξετάζονται για πιθανή σύνδεση με άλλες κλοπές.

Η έρευνα συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου για την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη μιας 24χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις κλοπής κοσμημάτων από δωμάτια ξενοδοχείου, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να αγγίζει τις 38.000 ευρώ.

Η 24χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, έπειτα από έρευνα που οδήγησε στην εξιχνίαση δύο υποθέσεων κλοπής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η κατηγορούμενη, η οποία εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα, φέρεται να αφαίρεσε από δωμάτιο όπου διέμενε αλλοδαπή τουρίστρια κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Η προανάκριση αποκάλυψε ακόμη μία αντίστοιχη υπόθεση, που σημειώθηκε στις 16 Ιουνίου, όταν φέρεται να αφαίρεσε από δωμάτιο άλλου αλλοδαπού επισκέπτη κοσμήματα αξίας περίπου 28.000 ευρώ.

Έρευνα στο σπίτι της

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία της το μεσημέρι του Σαββάτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μέρος των κοσμημάτων που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα.

Παράλληλα, βρέθηκε και μεγάλος αριθμός ακόμη κοσμημάτων, τα οποία κατασχέθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευσή τους και να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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