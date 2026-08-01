Εθνική οδός: Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στην Αθηνών-Λαμίας μετά το τροχαίο δυστύχημα

Snapshot Η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας αποκαταστάθηκε μερικώς μετά από τροχαίο δυστύχημα στο 123ο χιλιόμετρο.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται κανονικά.

Στο ρεύμα προς Αθήνα συνεχίζεται η εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση στην περιοχή του Μαρτίνου. Snapshot powered by AI

Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο 123ο χιλιόμετρο, λίγο μετά τη γέφυρα Μαρτίνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα οχήματα κινούνται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα συνεχίζει να γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

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