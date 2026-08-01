Ρεύμα: Σταθερή η τιμή της ΔΕΗ στα πράσινα τιμολόγια και τον Αύγουστο

Snapshot Η ΔΕΗ διατηρεί σταθερή την τιμή στα πράσινα τιμολόγια στα 0,138 Euro/kWh για τον Αύγουστο 2026, παρά την αύξηση άνω του 18% στη χονδρεμπορική αγορά.

Η τιμή στα πράσινα τιμολόγια στις ζώνες χαμηλής χρέωσης παραμένει αμετάβλητη στα 0,123 Euro/kWh, ωφελώντας πελάτες με διζωνικούς μετρητές.

Τα σταθερά μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ προσφέρουν διάφορες χρεώσεις, με το πρόγραμμα myHome Maxima να έχει χρέωση 0,141 Euro/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 Euro/kWh για κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Τα δυναμικά τιμολόγια ΔΕΗ myHome Dynamic και myBusiness Dynamic επιτρέπουν την προσαρμογή της κατανάλωσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή, βάσει των τιμών της αγοράς.

Η τιμή του κυμαινόμενου κίτρινου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all για τον Αύγουστο είναι 0,154 Euro/kWh. Snapshot powered by AI

Ανακοινώθηκαν οι τιμές ρεύματος του Αυγούστου 2026, με τη ΔΕΗ να διατηρεί αμετάβλητη την τιμή στα πράσινα τιμολόγια.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η τιμή θα παραμείνει σταθερή στα 0,138 Euro/kWh, απορροφώντας πλήρως την αύξηση πάνω από 18% στη χονδρεμπορική. Η μέση τιμή τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 109,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών. Σε μια περίοδο που η σταθερότητα είναι το ζητούμενο, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ο αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της χώρας, θέτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών στο επίκεντρο των αποφάσεών της», αναφέρει η επιχείρηση.

Σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που αναρτήθηκαν σήμερα:

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει αμετάβλητη στα 0,123 Euro/kWh. Ωφελούνται οι πελάτες με διζωνικούς μετρητές.

Τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

Τα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 Euro/kWh και 0,142 Euro/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 Euro/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης.

και προσφέρονται με χρέωση και αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση στη ζώνη μειωμένης χρέωσης. Το ΔΕΗ myHome Maxima , το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,141 Euro/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 Euro/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh, με διάρκεια 18 μηνών.

, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση για τις πρώτες 600 kWh και για την κατανάλωση άνω των 600 kWh, με διάρκεια 18 μηνών. Το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει έχει σταθερή χρέωση 0,145 Euro/kWh και 0,105 Euro/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης.

συνεχίζει έχει σταθερή χρέωση και στη ζώνη μειωμένης χρέωσης. Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan δίνει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ που καλύπτει τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all για τον Αύγουστο διαμορφώνεται στα 0,154 Euro/kWh.

Διαβάστε επίσης