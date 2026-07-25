Ηλεκτρικό ρεύμα: Ανατροπή στην αγορά – Φθηνότερα πλέον τα κίτρινα τιμολόγια

Τα κίτρινα τιμολόγια φέρνουν τις χαμηλότερες χρεώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ανατροπή στην αγορά – Φθηνότερα πλέον τα κίτρινα τιμολόγια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η εικόνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει. Τα κυμαινόμενα «κίτρινα» τιμολόγια αναδεικνύονται πλέον στη φθηνότερη επιλογή για τα νοικοκυριά, αφήνοντας πίσω τα σταθερά «μπλε», τα οποία κυριαρχούσαν το 2025. Ωστόσο, το χαμηλότερο κόστος συνοδεύεται από μεγαλύτερη έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών, σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Σύμφωνα με το νέο «εργαλείο» της Ρυθμιστικής Αρχής, για κατανάλωση 300 κιλοβατώρες το μήνα που καλύπτει την πλειονότητα των οικιακών παροχών:

  • Κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 η μέση χρέωση ήταν 49,99 ευρώ για τα κυμαινόμενα («κίτρινα») τιμολόγια, 55,86 ευρώ για τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια και 56,06 ευρώ για τα ειδικά («πράσινα») τιμολόγια, η τιμή των οποίων ανακοινώνεται από τους προμηθευτές την 1η ημέρα κάθε μήνα. Καθ’ όλο το εξάμηνο τις φθηνότερες χρεώσεις είχαν τα κίτρινα τιμολόγια (με εξαίρεση το Μάρτιο οπότε φθηνότερα ήταν τα πράσινα).
  • Διαφορετική ήταν η εικόνα το 2025, οπότε φθηνότερα ήταν τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια με μέση μηνιαία χρέωση 46,62 ευρώ, ακολουθούν τα κίτρινα με 51,69 ευρώ ενώ ακριβότερα ήταν και πάλι τα πράσινα με 55,84 ευρώ, πάντα για κατανάλωση 300 kWh το μήνα.
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Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει και η εξέλιξη των τιμών ανά κατηγορία τιμολογίου, μεταξύ 2025 και 2026 αν και τα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα καθώς οι τιμές παρουσιάζουν εποχικές διακυμάνσεις ανάλογα με τη ζήτηση και την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές. Με τα διαθέσιμα στοιχεία:

  • Η μέση χρέωση για τα κίτρινα τιμολόγια μειώθηκε από 51,69 ευρώ το 2025 σε 49,99 ευρώ στο επτάμηνο του 2026.
  • Η χρέωση στα πράσινα παρέμεινε σταθερή (55,84 ευρώ πέρυσι, 56,07 ευρώ εφέτος).
  • Τα μπλε τιμολόγια αυξήθηκαν από 46,62 σε 55,86 ευρώ (οι καταναλωτές που «κλείδωσαν» σταθερά συμβόλαια δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους νέους πελάτες).

Η εξέλιξη των τιμών αντανακλάται ως έναν βαθμό στις επιλογές τιμολογίων από την πλευρά των καταναλωτών, καθώς κατά τη διάρκεια του 2025, όταν τα μπλε τιμολόγια ήταν τα πιο ελκυστικά, κατεγράφη υπερδιπλασιασμός του μεριδίου τους, από 13,27% τον Δεκέμβριο του 2024 σε 27,83% τον Δεκέμβριο του 2025. Η άνοδος συνεχίστηκε κατά το α’ τετράμηνο του 2026 αλλά με ηπιότερο ρυθμό εξαιτίας των αυξήσεων που μεσολάβησαν στην κατηγορία αυτή των τιμολογίων. Στο τέλος Απριλίου 2026, σταθερό τιμολόγιο είχε το 31,53% των οικιακών καταναλωτών.

Τα κίτρινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια παραμένουν καθ’ όλο το διάστημα από το 2024 και μετά στο 14%. Η μετακίνηση προς τα μπλε τιμολόγια έγινε από καταναλωτές που είχαν προηγουμένως τα ειδικά (πράσινα) τιμολόγια, το μερίδιο των οποίων υποχώρησε από 72,64% στο τέλος του 2024 σε 57,98% στο τέλος του 2025 και 54,43% τον Απρίλιο του 2026. Όμως, διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο, παρά το γεγονός ότι είναι τα ακριβότερα στην αγορά.

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