Νεκρές Βασίλισσες της Ομορφιάς: Η μία ανήμερα των γενεθλίων της, η άλλη αγνοούμενη τρία χρόνια

Ένας ξαφνικός θάνατος και μία δολοφονία σοκάρουν τον κόσμο των καλλιστείων

Δέσποινα Σοφιανίδου

Νεκρές Βασίλισσες της Ομορφιάς: Η μία ανήμερα των γενεθλίων της, η άλλη αγνοούμενη τρία χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Πούτρι Αντριάνι Τζούφιτσα, «Μις Γη Ινδονησία 2025», πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 26 ετών ανήμερα των γενεθλίων της, πιθανόν από αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο.
  • Η Πούτρι ήταν δεύτερη στον διαγωνισμό «Μις Γκραντ Ινδονησία 2025» και προετοιμαζόταν να εκπροσωπήσει τη χώρα της διεθνώς, ενώ σπούδαζε νομική και ασχολούνταν με τη μουσική.
  • Η Κινέζα βασίλισσα ομορφιάς Athena Liya εξαφανίστηκε πριν από τρία χρόνια στις Φιλιππίνες μετά από απαγωγή που σχετίζεται με φίλη της, η οποία εκμεταλλευόταν παράνομα τους λογαριασμούς της.
  • Η οικογένεια της Athena Liya πλήρωσε λύτρα 500.000 ευρώ χωρίς να την ελευθερώσουν, ενώ ο εγκέφαλος της συμμορίας που εμπλέκεται στη δολοφονία της εκδόθηκε πρόσφατα από τις ΗΠΑ στην Κίνα.
  • Η σορός της Athena Liya βρέθηκε μετά από έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη ενός μέλους της συμμορίας στη Νότια Κορέα το 2024.
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Δύο νέες κοπέλες, πρώην εστεμμένες έχασαν τη ζωή τους, προκαλώντας σοκ στον κόσμο των καλλιστείων.

Η κάτοχος του τίτλου «Μις Γη Ινδονησία», Πούτρι Αντριάνι Τζούφιτσα, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 26 ετών, ανήμερα των γενεθλίων της, στις 14 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του διεθνούς διαγωνισμού ομορφιάς στα κοινωνικά τους δίκτυα. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, η αιτία θανάτου του μοντέλου ενδέχεται να ήταν αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο.

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Με βαθιά θλίψη, ο οργανισμός «Μις Γη» εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο της κυρίας Πούτρι Τζουφίτσι, «Μις Γη Ινδονησία 2025». Η χάρη, η ζεστασιά και το υπέροχο πνεύμα της άγγιξαν τις καρδιές πολλών. «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, και ας βρουν δύναμη και παρηγοριά οι δικοί της, η οικογένειά της, οι φίλοι της και ολόκληρη η ινδονησιακή κοινότητα σε αυτή τη στιγμή βαθιάς απώλειας», αναφέρεται στη νεκρολογία.

Η Πούτρι γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 2000 στην πόλη Μανάντο. Το 2025 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό «Μις Γκραντ Ινδονησία» και, στη συνέχεια, κέρδισε τον εθνικό διαγωνισμό και ετοιμαζόταν να εκπροσωπήσει τη χώρα της στη διεθνή σκηνή. Εκτός από την καριέρα της ως μοντέλο, η νεαρή σπούδαζε νομική στη Νομική Σχολή και συνέθετε μουσική.

Στις τελευταίες της αναρτήσεις, η μοντέλο μοιραζόταν ενεργά τα σχέδιά της για το μέλλον, αναφέροντας ότι η νίκη της σηματοδοτούσε την αρχή μιας νέας φάσης στη ζωή της, και μιλούσε στους ακόλουθούς της για τα μυστικά της περιποίησης χωρίς αυστηρές δίαιτες.

Αποκαλύφθηκε η δολοφονία αγνοούμενης για τρία χρόνια

Νωρίτερα, στις Φιλιππίνες βρέθηκε η σορός της Κινέζας βασίλισσας ομορφιάς Athena Liya, με πραγματικό όνομα Kong Limei, συμμετέχουσας στον διαγωνισμό «Μις Κόσμος Μακάο». Είχε εξαφανιστεί πριν από τρία χρόνια, μετά από ένα ταξίδι κατόπιν πρόσκλησης γνωστής της.

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Το 2023, μία φίλη κάλεσε το μοντέλο στις Φιλιππίνες - υποτίθεται για διακοπές σε ένα ακριβό ξενοδοχείο και μια φωτογράφιση στην παραλία. Έπεισε τη φίλη της ότι χρειαζόταν υποστήριξη μετά τον χωρισμό με τον φίλο της. Ωστόσο, αμέσως μετά την άφιξη, το κορίτσι απήχθη. Δεν έφτασε ποτέ στο ξενοδοχείο.

Ενώ οι συγγενείς αναζητούσαν την Athena Liya, η φίλη της κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και, μαζί με τους συνεργούς της, διαχειριζόταν τους λογαριασμούς του μοντέλου, στέλνοντας ψεύτικα μηνύματα και κερδίζοντας χρήματα από δημοσιεύσεις. Εξήγησαν την εξαφάνιση με πλασματικά χρέη από τζόγο.

Η οικογένειά της φέρεται να πλήρωσε λύτρα 500 χιλιάδων ευρώ, αλλά οι απαγωγείς δεν την άφησαν ελεύθερη.

Ένα φερόμενο μέλος συμμορίας, ο Chen Yuxuan, συνελήφθη στη Νότια Κορέα τον Σεπτέμβριο του 2024. Μια σημαντική ανακάλυψη στην υπόθεση ήρθε στις 20 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, όταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος της συμμορίας Liu Hanwen εκδόθηκε από τις ΗΠΑ στην Κίνα και αποκάλυψε τη δολοφονία της.

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