Συγκλονιστική ανθρώπινη στιγμή: Ο Τραμπ διακόπτει ομιλία και παρηγορεί μητέρα 12χρονου θύματος

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε ομιλία στην Ακαδημία Αστυνομίας της Νάσο για να παρηγορήσει τη Μιγκντάλια Μαρτίνεζ, μητέρα 12χρονου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο Μπρονξ.

Ο 12χρονος Τζέικομπ Φρέιτες τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ πήγαινε σε μίνι μάρκετ και ο δράστης, Γουίλιαμ Φερρέρ, συνελήφθη με πλούσιο ποινικό μητρώο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό αποτέλεσμα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων της Κάθι Χότσουλ και υποσχέθηκε καταδίωξη των υπευθύνων.

Η Μαρτίνεζ ελπίζει σε νομοσχέδιο που θα φέρει το όνομα του γιου της και θα επιβάλλει ισόβια χωρίς αναστολή σε εγκληματίες που δολοφονούν παιδιά.

Η συγκινητική στιγμή εντάχθηκε σε ομιλία όπου ο Τραμπ υποστήριξε τον Μπρους Μπλέικμαν και επαίνεσε το έργο της αστυνομίας στην κομητεία Νάσο. Snapshot powered by AI

Μάρτυρες μία συγκλονιστικής σκηνής που κατέγραψαν οι κάμερες έγιναν όλοι όσοι βρέθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υπέρ της αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Λονγκ Άιλαντ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε την ομιλία του στην Ακαδημία Αστυνομίας της Κομητείας Νάσο στο Γκάρντεν Σίτι για να χαιρετήσει τη Μιγκντάλια Μαρτίνεζ, ο γιος της οποίας χτυπήθηκε θανάσιμα από αδέσποτη σφαίρα έξω από ένα μίνι μάρκετ στο Μπρονξ τον Ιούλιο.

Κατέβηκε από το βήμα και πλησίασε την απαρηγόρητη μητέρα, αγκαλιάζοντάς την, ενώ χαρακτήρισε τη Μαρτίνεζ και τον πρώην σύζυγό της, τον συνταξιούχο ντετέκτιβ της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) Χεσούς Φρέιτες, ως «απίστευτους ανθρώπους».

«Απίστευτη, φρικτή ιστορία. Κάτι φρικτό. Θα τους κυνηγήσουμε. Είναι άρρωστοι άνθρωποι», υποσχέθηκε ο Τραμπ στο πλήθος μετά από αυτή τη συγκινητική στιγμή.

Ο Τζέικομπ Φρέιτες είχε πάει με το ποδήλατο σε παντοπωλείο της γειτονιάς για να αγοράσει μία μπάλα όταν χτυπήθηκε θανάσιμα στο στήθος. Η Μαρτίνεζ δήλωσε στην εφημερίδα «The Post» ότι αυτή η τρυφερή στιγμή την έκανε να νιώσει ότι η χώρα «κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση». «Είναι ωραίο να ξέρεις ότι νοιάζεται», είπε η θλιμμένη μητέρα.

Trump embraces teary-eyed mom of 12-year-old boy tragically shot dead by stray bullet in the Bronx https://t.co/hBmysGwqE3 pic.twitter.com/l56Ta1Atjl — New York Post (@nypost) August 14, 2026

«Θέλω η Αμερική να είναι και πάλι ασφαλής. Έχω ήδη χάσει έναν γιο. Αν δεν είναι ασφαλής, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συμβεί στα υπόλοιπα παιδιά μου ή σε όλα τα παιδιά μας».

Η Μαρτίνεζ είπε ότι ελπίζει σε ένα μελλοντικό νομοσχέδιο που θα φέρει το όνομα του γιου της και θα στέλνει τους εγκληματίες που έχουν καταδικαστεί για αμέλεια ή εκ προθέσεως δολοφονία παιδιών στη φυλακή ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Για τον θάνατο του 12χρονου συνελήφθη ο Γουίλιαμ Φερρέρ, 45 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, σκότωσε τον Φρέιτες αφού άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια καυγά στο Νότιο Μπρονξ.

Ο Φερρέρ έχει μακρύ ποινικό μητρώο που χρονολογείται από το 1999, με μισή ντουζίνα προηγούμενες συλλήψεις, μεταξύ των οποίων κατοχή ναρκωτικών το 2013, κατοχή μαριχουάνας το 2009, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2009 και κατοχή κλεμμένων αντικειμένων στο Μπρονξ το 2004, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

«Είχε εμπλακεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους φίλους του, ρίχνοντας σφαίρες παντού», δήλωσε ο Τραμπ για τον Φερρέρ. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το περιστατικό ήταν ένα ακραίο αποτέλεσμα της «Νέας Υόρκης της Κάθι Χότσουλ» και των πολιτικών μεταρρύθμισης του συστήματος εγγύησης.

Η στιγμή αυτή ήταν μέρος μιας ομιλίας στην κομητεία Νάσο, κατά την οποία ο Τραμπ υποστήριξε τον υποψήφιο κυβερνήτη Μπρους Μπλέικμαν στην προσπάθειά του να αντιταχθεί στην Χότσουλ και απέδωσε τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας της περιοχής στην υποστήριξη που παρέχεται στην αστυνομία. «Έχουμε μερικούς από τους καλύτερους αστυνομικούς στον κόσμο σε αυτήν την αίθουσα… Έχουν απομακρύνει επικίνδυνους παραβάτες από τους δρόμους μας, έχουν βάλει άγριους εγκληματίες πίσω από τα κάγκελα και κάνουν την Αμερική ξανά ασφαλή», δήλωσε ο Τραμπ.