Πτήση «σάουνα»: Επιβάτες της Ryanair λιποθύμησαν και έκαναν εμετό, παγιδευμένοι χωρίς κλιματισμό

Τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πτήση «σάουνα»: Επιβάτες της Ryanair λιποθύμησαν και έκαναν εμετό, παγιδευμένοι χωρίς κλιματισμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πτήση FR7268 της Ryanair από τη Μάλτα προς το Μπέρμιγχαμ είχε σοβαρά προβλήματα κλιματισμού, με τους επιβάτες να υποφέρουν από υπερβολική ζέστη μέσα στο αεροσκάφος.
  • Επιβάτες λιποθύμησαν και έκαναν εμετό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ κάποιοι αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν ρούχα για να αντέξουν τη ζέστη.
  • Οι επιβάτες πέρασαν επίσης χρόνο σε λεωφορεία χωρίς επαρκή κλιματισμό πριν την επιβίβαση, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση.
  • Το προσωπικό δεν παρείχε δωρεάν νερό στους επιβάτες, ακόμα και σε όσους αντιμετώπιζαν σοβαρά ιατρικά προβλήματα, αν και προσπάθησαν να διαχειριστούν την κατάσταση.
  • Ο κλιματισμός στο αεροσκάφος άρχισε να λειτουργεί περίπου μιάμιση ώρα μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ενώ η επιβάτιδα Εύα Γκρέγκορι ελπίζει ότι η κοινοποίηση του περιστατικού θα οδηγήσει σε βελτιώσεις από τη Ryanair.
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Η πτήση FR7268 της Ryanair από τη Μάλτα προς το Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, αποδείχθηκε το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στους επιβάτες, που βρέθηκαν να λιώνουν από τη ζέστη, παγιδευμένοι σε ένα αεροσκάφος χωρίς κλιματισμό, εμφανίζοντας σημάδια δυσφορίας.

Όπως περιγράφουν μάρτυρες, επιβάτες λιποθύμησαν, έκαναν εμετό.

Μία από τους επιβάτες της πτήσης η Εύα Γκρέγκορι, μίλησε στην Jam Press για τα όσα συνέβησαν την περασμένη Δευτέρα, σημειώνοντας πως τα προβλήματα ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα.

Η Γκρέγκορι, η οποία ταξίδευε με τη μαμά και τον αδερφό της, είπε ότι οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περάσουν 30 λεπτά μέσα σε ένα λεωφορείο χωρίς κλιματισμό καθ' οδόν προς τον τερματικό σταθμό.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε άλλο λεωφορείο με κακό σύστημα ψύξης για άλλη μισή ώρα.

Όταν τελικά επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος, ήταν έξω από το τηγάνι και μέσα στη φωτιά.

«Όταν επιβιβαστήκαμε, ήταν αμέσως προφανές ότι ο κλιματισμός δεν ήταν ανοιχτός», θυμάται η κοέλας. «Ήταν σαν να περπατάς σε υπερβολική ζέστη».

Στη συνέχεια, οι ιπτάμενοι αναγκάστηκαν να περιμένουν σε αυτή την αυτοσχέδια σάουνα για πάνω από μία ώρα χωρίς κλιματισμό, γεγονός που έκανε τους επιβάτες να γίνουν «εξαιρετικά ταραγμένοι», με κάποιους να αφαιρούν ακόμη και ρούχα λόγω των θερμοκρασιών ψησίματος.

«Οι άνθρωποι έβγαζαν τις μπλούζες τους λόγω της ζέστης», θυμάται η Γκρέγκορι, προσθέτοντας ότι «δύο άτομα λιποθύμησαν» ενώ άλλοι έκαναν εμετό.

Η νεαρή είπε ότι ένιωθε επίσης τις επιπτώσεις της φριτέζας που μετατράπηκε σε αεροσκάφος.

«Βίωνα το αίσθημα της ανάγκης να κάνω εμετό, αλλά καθώς έχω φοβία να είμαι άρρωστη, μου προκάλεσε κρίση πανικού», θυμάται.

Μοιράστηκε ακόμη και ένα βίντεο TikTok που δείχνει επιβάτες να στέκονται τριγύρω και να ανεμίζουν στην καυτή καμπίνα. «Η Ryanair είναι αηδιαστική», έγραψε στη λεζάντα.

Tα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα καθώς όπως είπε το προσωπικό «δεν πρόσφερε καν δωρεάν μπουκάλια νερό σε κανέναν, ακόμη και σε όσους αντιμετώπιζαν επείγοντα ιατρικά περιστατικά».

Ωστόσο, η Γκρέγκορι ένιωθε ότι τα μέλη του πληρώματος «έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν» σε μια αξιοζήλευτη κατάσταση.

Είπε ότι μερικοί από αυτούς προσπάθησαν να αποτρέψουν τους συναδέλφους τους από το να αφήσουν τους επιβάτες να επιβιβαστούν σε αυτό το τρελό τζετ μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ευτυχώς, ο κλιματισμός άρχισε τελικά να λειτουργεί μετά την απογείωση, η οποία ήταν σχεδόν μιάμιση ώρα μετά την αρχική ώρα αναχώρησης του αεροπλάνου.

Η Γκρέγκορι είπε ότι ελπίζει ότι η κοινοποίηση της ιστορίας θα βοηθήσει να εμπνεύσει «τη Ryanair να διορθώσει τα λάθη της και να σταματήσει να εκτιμά τα χρήματα πάνω από τους επιβάτες».

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